Nam diễn viên hài miền Nam day dứt

"Điều tôi day dứt nhất lại gắn liền với mẹ" – Lạc Hoàng Long nói.

Mới đây, chương trình Hẻm không tình yêu đã lên sóng với sự tham gia của diễn viên hài Lạc Hoàng Long. Tại chương trình tuần này, Lạc Hoàng Long chia sẻ về sự nghiệp của mình.

Anh nói: "Tôi mê diễn xuất nhưng cũng âm thầm nuôi dưỡng ước mơ trở thành biên kịch và đạo diễn. Tôi đã chuẩn bị một dự án web drama từ nhiều năm nay và hy vọng sẽ sớm thực hiện.

Lạc Hoàng Long (bên phải)

Tôi rất thích xem phim. Mỗi khi rảnh, tôi thường xem phim một mình để học cách kể chuyện, cách dàn dựng, góc máy và cách xây dựng nhân vật. Tôi mong sau này không chỉ là diễn viên mà còn có thể viết kịch bản, tham gia sản xuất những câu chuyện thật gần gũi với cuộc sống.

Dự án sắp tới mà tôi ấp ủ sẽ đi theo hướng đời thường, điều mà tôi tin có thể chạm đến cảm xúc khán giả. Tôi muốn làm những sản phẩm tử tế nhất, những câu chuyện thật gần với cuộc sống để người xem tìm thấy chính mình trong đó.

Nhìn lại hành trình nghệ thuật của mình, điều khiến tôi tự hào nhất cũng là điều tôi day dứt nhất lại gắn liền với mẹ. Mẹ luôn là người động viên tôi theo nghề. Mẹ dặn dù làm gì cũng phải làm nghề tử tế, làm nghề đàng hoàng và cứ kiên trì với con đường mình đã chọn.

Điều tiếc nuối lớn nhất là khi khán giả bắt đầu biết đến tôi nhiều hơn thì mẹ lại không còn ở đây để thấy điều đó. Mẹ tôi đã qua đời. Chính lời dạy của mẹ cũng trở thành kim chỉ nam giúp tôi vượt qua những giai đoạn khó khăn của nghề diễn.

Theo tôi, nghệ thuật là con đường không hề dễ dàng, nhưng chỉ cần còn đam mê thì vẫn phải tiếp tục bước đi. Có những lúc mình chán nản, cảm thấy con đường quá khó. Nhưng nếu chưa thử thì sẽ không bao giờ biết mình có làm được hay không. Cứ thử, cứ đi tiếp rồi sẽ tìm thấy câu trả lời.

Với một diễn viên chuyên nghiệp, năng khiếu chỉ là điều kiện ban đầu. Năng khiếu là phải có, nhưng chỉ năng khiếu thôi thì chưa đủ. Quan trọng nhất vẫn là rèn luyện mỗi ngày, học mãi để mình ngày càng hoàn thiện hơn".

Lạc Hoàng Long sinh năm 1988, là một nam diễn viên, diễn viên hài miền Nam. Anh được khán giả biết đến nhiều nhất sau khi tham gia chương trình Cười Xuyên Việt 2016 và tham gia các vở kịch, web drama nổi tiếng như Gia đình Cục Súc.