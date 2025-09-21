Nam diễn viên được Trấn Thành cho vay 700 triệu: "Tôi phải gặp không ít khó khăn"

Mới đây, chương trình Quán ăn hạnh phúc đã lên sóng với khách mời là diễn viên Hải Triều, bạn thân với BB Trần và từng được Trấn Thành cho vay gần 700 triệu để mua nhà.



Hải Triều

Tại chương trình tuần này, Hải Triều giới thiệu với khán giả quán cà phê của mình.

Diễn viên Năm Chà tiết lộ, bản thân anh từng làm nhân viên phục vụ tại quán cà phê của Hải Triều, nhưng đã nghỉ để tập trung vào công việc diễn xuất.

Hải Triều trong vai trò chủ quán, trực tiếp đứng ra phục vụ khách hàng, với món cà phê trứng thương hiệu, thu hút thực khách.

Hải Triều chia sẻ: "Các nguyên liệu được tôi lựa chọn và chế biến khi còn tươi, chuẩn bị thủ công trước khi bán. Tôi muốn thực khách trải nghiệm và hài lòng với các món nước của mình. Bên cạnh các món nước, các phần bánh tại quán cũng khiến hai thực khách thích thú,

Quán cà phê kiêm tiệm ăn này là đứa con tinh thần được tôi ấp ủ gần 10 năm. Dù bận rộn với công việc nghệ thuật, nhưng tôi cũng muốn thử sức mình ở lĩnh vực khác. Và vì đặc biệt yêu thích món cà phê trứng nên khi cảm thấy thời điểm đã phù hợp, tôi quyết định chính thức mở quán kinh doanh.

Để gây dựng được quán như ngày hôm nay, tôi phải gặp không ít khó khăn từ việc chuẩn bị vốn, thiết kế ý tưởng cho đến tìm mặt bằng phù hợp.

Tôi phải một mình lên ý tưởng cho đứa con tinh thần này. Và dù hoàn toàn là "tân binh" khi bước vào con đường kinh doanh, nhưng tôi luôn cố gắng học hỏi cũng như dành tâm huyết cho quán.

Quyết định kinh doanh không làm tôi quên đi nghiệp diễn. Ngoài thời gian hoạt động nghệ thuật, tôi hầu như ở quán để buôn bán. Sau giờ diễn, tôi luôn tranh thủ ghé quán nếu còn sớm, khi quán chưa hết giờ kinh doanh.

Với cá nhân tôi, việc cùng lúc vừa theo đuổi đam mê nghệ thuật, vừa kinh doanh quán cà phê là điều hạnh phúc chứ không áp lực vì phải sắp xếp thời gian cho cả 2 việc.

Tôi cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại, đồng thời còn nhiều điều ấp ủ trong tương lai.

Dự án nghệ thuật thì tôi ấp ủ rất nhiều nhưng trước hết là sẽ làm các sản phẩm trên mạng xã hội để gửi đến khán giả. Song song đó, tôi cũng muốn mở rộng việc kinh doanh, cố gắng nhượng quyền hay là mở thêm chi nhánh cafe trứng này".