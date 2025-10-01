Nam diễn viên được người lạ tới cho gạo: "Trông tôi bần lắm hả?"

Chiều 28/9, diễn viên Thái Vũ (FAPTV) tham gia ghi hình chương trình Mái ấm gia đình Việt tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Chương trình do MC Thanh Thảo dẫn dắt, với sự tham gia của Thái Vũ và MisThy trong vai trò nghệ sĩ khách mời.

Thái Vũ được cho gạo

Tuy nhiên, vì xuất hiện với vẻ ngoài giản dị cùng sự nỗ lực hết mình trong các thử thách, mồ hôi ướt đẫm áo khiến Thái Vũ bị nhiều người nhận nhầm là một trong các nhân vật có hoàn cảnh khó khăn của chương trình.

Trên trang cá nhân, nam diễn viên chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một người phụ nữ lớn tuổi đến tận nhà tặng một bao gạo, kèm lời nhắn: "Cậu ăn cho có sức nha!", khiến anh không khỏi bất ngờ.

Thậm chí, khi Thái Vũ tự hỏi: "Trông tôi bần lắm hả mọi người?", không ít khán giả để lại những bình luận như: "Đây là hoàn cảnh thứ 4 của chương trình", "Xem mà thương anh ấy quá", "Nhìn anh ấy khắc khổ hơn cả nhân vật"…

Thậm chí, có người cho biết đã cố gắng giải thích với hàng xóm rằng Thái Vũ là nghệ sĩ khách mời chứ không phải nhân vật nhưng không ai tin. Một số khán giả còn trêu nam diễn viên bằng cách đề nghị anh để lại số tài khoản để ủng hộ "nhân vật thứ tư".

Thái Vũ bật khóc tại chương trình

Diễn viên Vinh Râu – đồng nghiệp thân thiết của Thái Vũ cũng chia sẻ lại hình ảnh của anh trong chương trình Mái ấm gia đình Việt trên trang cá nhân với dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy biểu cảm: "Em xót anh quá". Ngay lập tức, bài đăng nhận được loạt phản ứng từ cộng đồng mạng.

Vốn được biết đến là một diễn viên mang năng lượng tích cực và hài hước, nhưng khi tham gia chương trình Mái ấm gia đình Việt, Thái Vũ không giấu được sự xúc động khi chứng kiến hoàn cảnh của các em nhỏ.

Tại buổi ghi hình, anh nghẹn ngào khi chứng kiến các nhân vật còn quá nhỏ tuổi đã phải đối mặt với nỗi đau mất đi người thân. Là một người cha, Thái Vũ cho biết anh rất thương con mình, và chính vì thế, việc nhìn thấy những đứa trẻ không còn cha mẹ bên cạnh khiến anh vô cùng đau lòng.

Thái Vũ đã dành nhiều lời động viên, dành cái ôm an ủi, khích lệ đến các nhân vật. Anh cũng nỗ lực hết mình, cùng streamer MisThy, MC Thanh Thảo hỗ trợ hết mình trong các thử thách để mang phần thưởng cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Thái Vũ sinh năm 1990 tên thật là Vũ Phạm Đình Thái, trước khi được biết đến là một diễn viên hài, anh là rapper khá nổi trong giới chơi nhạc underground với nickname BlackBi.