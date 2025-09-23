Nam diễn viên 150kg giảm 51kg vì sợ ngồi xe lăn: “Tôi nói luôn”

Mới đây, diễn viên Hoàng Mập đã có mặt tại show diễn thời trang Thanh âm đại dương tại vịnh Vĩnh Hy – Khánh Hòa, khiến nhiều người trầm trồ và bất ngờ với diện mạo khác lạ.

Hoàng Mập hiện tại

Ai cũng phải ngạc nhiên khi thấy Hoàng Mập xuống cân một cách kỳ lạ. Nam nghệ sĩ tiết lộ với báo giới và khán giả rằng, anh đã giảm 51kg chỉ trong một năm, từ 150kg xuống chỉ còn 91kg.

Anh nói: “Tôi cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái hơn rất nhiều. Trước đây tôi giống như cõng một con người trên cơ thể và giờ bỏ xuống rồi. Tôi thấy rất vui, sức khỏe tốt.

Tôi có thể sinh hoạt, đi đứng thoải mái, không bị cản trở như xưa nữa. Các bạn quen với thân hình mũm mĩm, tròn trịa thì thấy nó dễ thương, nhưng đến một ngày nào đó các bạn đi khám sẽ thấy các chỉ số báo động đỏ.

Tôi đi khám ra đủ bệnh, nào là tiểu đường, máu mỡ, huyết áp, giãn tĩnh mạch, hở van tim, xương khớp… Bác sĩ nói tôi phải giám cân ngay lập tức nếu không sẽ phải ngồi xe lăn ngay.

Tôi không muốn phải ngồi xe lăn. Tôi xem clip chị Hoàng Lan nằm một chỗ, phải kéo sợi dây mới ngồi dậy được mà sợ lắm. Tôi không muốn mình cũng như vậy và vợ con, gia đình, những người thân yêu phải chịu chung với tôi. Vì thế nên tôi quyết tâm giảm cân.

Hoàng Mập ngày xưa

Nhiều người hỏi tôi có cắt bao tử, hút mỡ, đụng chạm dao kéo để giảm cân không. Tôi nói luôn là tôi không hề dao kéo, bao tử vẫn còn nguyên. Tôi gặp được bác sĩ nội khoa giỏi và được điều trị về nội khoa thôi”.

Được biết, bác sĩ giảm cân cho Hoàng Mập cũng chính là người giảm cân thành công cho NSND Hồng Vân.

Trong một buổi trò chuyện với bác sĩ và NSND Hồng Vân, Hoàng Mập cũng chia sẻ: “Cân nặng có lúc hơn 150 kg cũng khiến sức khoẻ của tôi bị ảnh hưởng ít nhiều. Hồi xưa tôi chạy nhảy, đi xe máy vô tư, nhưng giờ ngồi ô tô về nhà cũng đau lưng.

Hồi trẻ, tôi sung sức, mình không biết mệt mỏi, chạy nhảy bao nhiêu cũng được nhưng giờ có tuổi rồi là thua".