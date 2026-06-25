Nam công nhân bị ung thư máu cấp tính, suýt mất mạng vì xem nhẹ kiểu "ốm vặt" dễ gặp mùa hè

Một tháng trước, nam công nhân này đi khám sức khỏe mọi chỉ số vẫn bình thường. Anh chưa từng hay biết, bệnh bạch cầu cấp tính lại có thể "phá hủy" hệ thống mạch máu chỉ trong 3 - 7 ngày ngắn ngủi.

Mùa hè oi bức là thời điểm cơ thể rất dễ mệt mỏi, đổ bệnh với các triệu chứng như sốt, váng đầu hay đuối sức. Đa số người trẻ thường tặc lưỡi cho qua vì nghĩ rằng bản thân chỉ bị cảm nắng hoặc mệt mỏi thông thường. Tuy nhiên, đằng sau trận "ốm vặt" tưởng chừng vô hại đó có thể là một cuộc tấn công chớp nhoáng của căn bệnh ung thư máu ác tính.

Mới đây, Tiến sĩ Huang Xuan, một bác sĩ chuyên khoa hồi sức cấp cứu nổi tiếng tại Đài Loan (Trung Quốc) khiến nhiều người phải nhìn lại bản thân sau khi chia sẻ 1 nam công nhân trẻ suýt mất mạng vì xem thường những cơn sốt dai dẳng.

Từ trận sốt tưởng như cảm lạnh đến phòng cấp cứu

Nam bệnh nhân vốn là một công nhân chưa đầy 30 tuổi, có sức khỏe thể chất hoàn toàn bình thường. Chỉ một tuần trước khi phát bệnh, anh vẫn đi làm và tụ tập ăn tối vui vẻ cùng các đồng nghiệp. Ngay sau đó, anh bắt đầu xuất hiện những cơn sốt trung bình và sốt cao tái phát liên tục.

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Giống như nhiều người trẻ khác, nam công nhân nghĩ mình chỉ bị cảm lạnh do thay đổi thời tiết nên tự mua thuốc hạ sốt về uống. Thế nhưng, tình trạng không hề thuyên giảm. Cơ thể anh nhanh chóng rơi vào trạng thái mệt mỏi bất thường, kiệt sức đến mức chỉ đi bộ vài bước đã thở không ra hơi. Trên da bắt đầu xuất hiện hàng loạt vết bầm tím kỳ lạ dù anh không hề va đập vào đâu.

Khi tình trạng chuyển biến quá nặng, nam công nhân được đưa thẳng vào cấp cứu tại Khoa Chăm sóc Tích cực (ICU). Kết quả xét nghiệm máu tại đây khiến toàn bộ ekip y tế phải kinh ngạc. Số lượng bạch cầu của anh đã tăng vọt lên hơn 40.000, kèm theo đó là tiểu cầu giảm sâu, chức năng đông máu bất thường, hồng cầu thấp và các hạch bạch huyết ở cổ, nách sưng to rõ rệt.

Tiến sĩ Huang Xuan tiến hành làm xét nghiệm phết máu ngoại vi. Dưới kính hiển vi, một lượng lớn tế bào non bạch cầu bất thường hiện ra rõ mồn một. Nam công nhân được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu cấp tính (ung thư máu) biến chứng nhiễm trùng huyết nặng. Đáng sợ hơn, báo cáo khám sức khỏe của bệnh nhân từ một tháng trước cho thấy tất cả các chỉ số tế bào máu khi đó vẫn hoàn toàn bình thường.

"Cuộc tấn công chớp nhoáng chết người" chỉ trong vòng 3 đến 7 ngày

Theo Tiến sĩ Huang Xuan, thời gian để các tế bào máu chuyển từ trạng thái hoàn toàn khỏe mạnh sang bất thường cực kỳ ngắn, thường chỉ mất từ 3 - 7 ngày, tối đa không quá 2 tuần với bệnh bạch cầu cấp tính. Trong y học, bệnh này được ví như một "cuộc tấn công chớp nhoáng chết người" vì tốc độ tàn phá quá nhanh.

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Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tủy xương sẽ sản sinh ra ồ ạt các tế bào ác tính không có chức năng. Chúng nhanh chóng chiếm chỗ và bóp nghẹt quá trình sinh trưởng của các tế bào máu bình thường, dẫn đến 3 hệ lụy nguy hiểm:

- Thiếu bạch cầu khỏe mạnh: Hệ miễn dịch sụp đổ hoàn toàn, khiến cơ thể bị nhiễm trùng nặng, sốt cao liên miên và dẫn tới nhiễm trùng huyết.

- Thiếu hồng cầu: Các mô trong cơ thể bị thiếu oxy nghiêm trọng. Hệ quả là người bệnh bị suy kiệt, da mặt tái nhợt và khó thở dữ dội dù chỉ vận động nhẹ.

- Thiếu tiểu cầu: Cơ thể mất hoàn toàn chức năng đông máu tự nhiên. Tình trạng này gây ra các vết bầm tím diện rộng, chảy máu nướu, chảy máu cam và nguy hiểm nhất là xuất huyết não dẫn đến tử vong.

Ông cay đắng chia sẻ rằng, điều đáng sợ nhất của căn bệnh này là người bệnh thường cố chịu đựng, nghĩ mình chỉ bị kiệt sức do làm việc quá sức cho đến khi gục ngã hoàn toàn mới đi cấp cứu. Lúc này, thời gian vàng để điều trị thường đã trôi qua.

5 "tín hiệu cấp cứu" từ cơ thể tuyệt đối không được xem nhẹ

Thuốc hạ sốt chỉ có thể che giấu triệu chứng tạm thời chứ không thể chữa lành tổn thương bên trong tủy xương. Tiến sĩ Huang Xuán cảnh báo mọi người, đặc biệt là những người làm việc nặng nhọc hay môi trường khắc nhiệt, quá bận rộn cần đi bệnh viện kiểm tra ngay nếu xuất hiện 5 dấu hiệu cảnh báo bạch cầu cấp tính sau sau:

- Sốt dai dẳng: Sốt cao liên tục không rõ nguyên nhân, uống thuốc hạ sốt xong lại tái phát.

- Dễ bầm tím tự phát: Các vết bầm tím rải rác hoặc các điểm xuất huyết nhỏ li ti tự động xuất hiện trên da mà không hề có va chạm.

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- Chảy máu niêm mạc bất thường: Thường xuyên bị chảy máu cam vô cớ hoặc chảy máu nướu răng rất nhiều khi đánh răng.

- Da mặt tái nhợt, kiệt sức cực độ: Cảm giác mệt mỏi, hụt hơi không thuyên giảm dù đã nghỉ ngơi, đi bộ vài bước đã thấy khó thở.

- Hạch bạch huyết sưng to: Xuất hiện các khối u cục không đau ở các vùng như cổ, nách hoặc háng.

Nếu các triệu chứng trên kéo dài hơn 3 ngày và có xu hướng xấu đi, bạn cần đến ngay các bệnh viện lớn để thực hiện xét nghiệm máu. Việc nâng cao cảnh giác và phát hiện bệnh sớm chính là chìa khóa quyết định để giành lại sự sống từ tay tử thần.

Nguồn và ảnh: Skypost, QQ