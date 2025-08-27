Nam ca sĩ từng song ca với Thủy Tiên nói thẳng lý do "mất tích" hơn 20 năm

Mới đây, nhóm nghệ sĩ Ngũ Long Du Ký đã tới thăm ca sĩ Lê Tuấn, từng nổi tiếng một thời thập niên 90, được mệnh danh là "hoàng tử tình ca" với bài hit Mong đợi ngậm ngùi song ca cùng ca sĩ Thủy Tiên.

Nghệ sĩ Phương Dung chia sẻ: "Phải hai mấy năm rồi tôi mới gặp lại anh Lê Tuấn. Tự nhiên anh Lê Tuấn rút khỏi sân khấu, rồi thời thế đổi thay, những sân khấu ca nhạc ngoài trời không còn nữa, giờ chỉ còn sân khấu kịch và phòng trà.

Anh Lê Tuấn hồi đó nổi tiếng lắm, đi hát khắp nơi. Tôi cứ tưởng anh Lê Tuấn đi nước ngoài rồi nhưng ai ngờ vẫn ở Việt Nam.

Thủy Tiên từng song ca với anh Lê Tuấn ngày đó giờ cũng mất tích, rút khỏi showbiz. Nhiều nghệ sĩ khi đã rút lui là không cho phép quay hình họ nữa nhưng anh Lê Tuấn vẫn cho quay là vui rồi".

Ca sĩ Lê Tuấn bất ngờ mất tích khỏi showbiz và đến giờ đã hơn 20 năm không còn xuất hiện, khiến ai cũng tò mò về cuộc sống của anh.

Tại buổi gặp gỡ, Lê Tuấn chia sẻ: "Hôm nay tôi rất vui và xúc động vì được gặp lại đồng nghiệp. Tôi thao thức cả đêm vì được gặp lại Phương Dung, Thụy Mười, chị Phi Phụng. Phải hơn hai mấy năm rồi tôi rút lui khỏi sân khấu, không còn gặp lại trong nghề.

Thực ra kể cả thời gian sau này tôi vẫn đắt show, được khán giả ủng hộ dù đã có lớp ca sĩ trẻ mới lên. Nhiều khán giả nghe tôi từ thời trẻ và sau 20 năm trở nên khá giả, đã là trung niên rồi nhưng vẫn nhớ đến tôi và tìm nghe tôi hát, ủng hộ tôi.

Nhưng cái tính tôi là thế, thấy hết vui là tự rút lui, không đợi đến lúc tàn cuộc. Hồi xưa tôi đi chơi cũng vậy, hết vui là về. Trong chuyện tình cảm cũng thế, tôi chỉ cần thấy đối phương nhìn sang người khác là nói chuyện cho ra lẽ ngay, không thì cắt đứt luôn.

Trong công việc ca hát cũng thế. Tôi thì chưa bao giờ gây gổ với đồng nghiệp nhưng nếu bầu show khiến tôi cảm thấy không làm việc được nữa là tôi âm thầm nghỉ, không cố đi hát.

Thậm chí, chỉ cần tôi thấy bầu show thay băng rôn mới mà tên tôi bị để sau nhiều người là tôi nghỉ không hát vì thấy không đúng. Tôi không thích là không hát, không cần đồng bạc nào hết.

Có những bầu show thấy tôi nghỉ 4, 5 hôm không hát là biết có vấn đề, phải gọi điện cho tôi hỏi và tôi nói thẳng lí do là như vậy".