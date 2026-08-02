Nam ca sĩ miền Nam nhận xét Bằng Kiều

"Cách phát âm của Bằng Kiều như những chữ được ghim rất chắc, rất sắc" – Quách Thành Danh nói.

Mới đây, chương trình Biến hóa bất ngờ đã lên sóng với sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Đại Nghĩa, ca sĩ Quách Thành Danh, nghệ sĩ ưu tú Vân Khánh trong vai trò giám khảo.

Chương trình tuần này là sự tranh tài của ba ca sĩ Hà Phương, Thanh Chương và Phương Thảo trong vai trò thí sinh.

Quách Thành Danh

Mở màn đêm thi là Thanh Chương với ca khúc "Nơi tình yêu bắt đầu", tiếp tục hóa thân thành ca sĩ Bằng Kiều.

Vân Khánh đánh giá: "Thanh Chương sở hữu lợi thế lớn nhờ chất giọng cao và sáng. Tôi ghi nhận sự nghiên cứu nghiêm túc của em trong cách phát âm, nhả chữ và xử lý đặc trưng của Bằng Kiều.

Tuy nhiên, tôi cũng góp ý em cần tiết chế phần nhả chữ và giữ màu giọng nhân vật đến hết bài hát. Em đã nghiên cứu rất kỹ cách nhả chữ của Bằng Kiều. Chỉ cần tiết chế hơn một chút và giữ nhân vật đến câu cuối thì phần hóa thân sẽ trọn vẹn hơn".

Quách Thành Danh thì nhận xét về cả Bằng Kiều: "Tôi thấy Thanh Chương có lợi thế về quãng giọng nhưng vẫn cần làm tròn từng chữ hơn. Cách phát âm của Bằng Kiều như những chữ được ghim rất chắc, rất sắc, trong khi Thanh Chương vẫn còn hơi mềm và kéo dài ở nhiều câu hát".

Đại Nghĩa

NSƯT Đại Nghĩa bày tỏ: "Tôi đánh giá việc hóa thân thành Bằng Kiều là thử thách rất lớn, đặc biệt với một thí sinh đến từ miền Tây như em. Chính yếu tố vùng miền khiến cách phát âm của Thanh Chương chưa thể đạt độ sắc nét như giọng Hà Nội của Bằng Kiều nhưng điều khiến tôi hài lòng là sự tiến bộ rõ rệt so với vòng trước. Lần này em đã nghiên cứu kỹ hơn rất nhiều. So với lần đầu xuất hiện đây là bước tiến vượt bậc của chính em".

Tiếp nối chương trình là Hà Phương với ca khúc "Đổi thay" hóa thân thành danh ca Giao Linh.

Quách Thành Danh tiết lộ: "Bản thân tôi có nhiều năm đồng hành cùng danh ca Giao Linh trên các sân khấu nên rất quen thuộc với phong cách biểu diễn của cô.

Chính vì vậy, tôi càng bất ngờ khi chứng kiến Hà Phương tái hiện gần như trọn vẹn hình ảnh cô Giao Linh. Từ động tác, bước đi đến góc mặt đều rất giống. Em nghiên cứu quá kỹ và đây là một phần trình diễn rất trọn vẹn".

Vân Khánh

Trong khi đó, Vân Khánh thừa nhận: "Tôi bất ngờ ngay từ khi biết Hà Phương là thí sinh nam nhưng lại có thể giả giọng nữ thuyết phục đến vậy. Tôi ấn tượng với phong thái khoan thai, chất giọng chất chứa nỗi niềm và những đoạn nức nở rất đặc trưng của cô Giao Linh.

Giọng nam mà hóa thân được đến mức này thì quá tuyệt. Em mang lại đúng tinh thần của 'Nữ hoàng sầu muộn'".

Đại Nghĩa nhận định: "Hà Phương là minh chứng rõ nét cho việc chọn đúng nhân vật sẽ giúp thí sinh tỏa sáng. Tôi đánh giá cao từng bước đi nhẹ nhàng, cách xử lý câu hát và màu giọng được giữ xuyên suốt tiết mục.

Em đã làm đúng tinh thần của chương trình: vừa biến hóa vừa tạo được sự bất ngờ. Giọng hát rướn cao rất giống Giao Linh và hoàn toàn chinh phục ban giám khảo".

Khép lại chương trình là Phương Thảo trong hình tượng Lệ Quyên qua ca khúc "Nếu em được lựa chọn". Đại Nghĩa thích thú nói: "Từ dáng đứng, ánh mắt lim dim đến những động tác lắc hông đều được em nghiên cứu kỹ lưỡng.

Em đã nắm được tinh thần và những điểm cốt lõi trong cách hát, cách xử lý của Lệ Quyên. Chừng đó cũng đủ để ghi điểm với anh".

Vân Khánh đánh giá cao màu giọng của Phương Thảo khi khá gần với Lệ Quyên, đồng thời khen ngợi khả năng xử lý những đoạn vuốt đuôi, bỏ nhỏ rất đặc trưng. Nữ nghệ sĩ chỉ góp ý Phương Thảo cần thể hiện rõ hơn thần thái quyến rũ và ánh mắt đặc trưng của Lệ Quyên để màn hóa thân hoàn hảo hơn.

Đồng quan điểm, Quách Thành Danh cho rằng Phương Thảo đã tái hiện rất giống từ cử chỉ đến phong cách biểu diễn. Nam ca sĩ chia sẻ: "Những động tác em làm gần như y hệt Lệ Quyên. Giọng hát rất đẹp, chỉ cần tiết chế một chút ở những đoạn cao để màu giọng mềm hơn thì sẽ hoàn thiện hơn nữa".