Nam ca sĩ hát đủ 34 bài về các tỉnh sau sáp nhập: "Tôi muốn làm thì phải làm cho bằng được"

Mới đây, chương trình Kính đa chiều đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Nguyên Vũ – người đang ghi dấu ấn đặc biệt với dự án âm nhạc "Việt Nam kỷ nguyên vươn mình".

Nguyên Vũ

Dự án gồm 34 ca khúc tôn vinh vẻ đẹp của 34 tỉnh thành về con người và những địa danh mới sau sáp nhập tỉnh, đồng thời gửi gắm thông điệp yêu nước, tự hào dân tộc.

Nguyên Vũ chia sẻ: "Với tâm huyết của mình, tôi mong muốn lan tỏa tình yêu đất nước qua âm nhạc và khắc họa một Việt Nam giàu bản sắc, tươi mới trong lòng khán giả.

Khi các tỉnh sáp nhập, có nhiều địa danh mới chung một tỉnh mà chưa ai viết những bài hát về các tỉnh mới, nên tôi quyết định phải làm điều đó.

Tôi cùng một số nhạc sĩ bàn bạc và may mắn được mọi người ủng hộ, ai cũng nói đây là ý tưởng hay.

Tôi nghĩ, nếu mỗi người Việt Nam đều có cách riêng bày tỏ tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc, thì với tư cách một nghệ sĩ, tôi muốn đóng góp dù chỉ một điều nhỏ bé.

Có những bài khi hát nghe rất mới mẻ, như "Đắk Lắk – Hương đại ngàn hòa vị biển" hay bài "An Giang" với câu mở đầu "An Giang sóng cuộn dâng trào, Phú Quốc tự hào biển xanh", nghe lạ mà dễ thương.

May mắn là dù viết về các tỉnh, những ca khúc này không hề khô khan, mà rất ngọt ngào, giàu tình cảm, khắc họa hình ảnh con người, cảnh đẹp và cả món ăn đặc trưng của từng địa phương. Tôi tin rằng đây sẽ là những bài hát dễ thương, lan tỏa tình yêu đất nước đến với khán giả.

Dù ra mắt cùng lúc 34 ca khúc có thể là thử thách lớn với nhiều người, nhưng với tôi, chỉ cần đặt trọn tâm huyết thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua.

Tôi muốn làm thì phải làm cho bằng được. Khi đã có mong muốn đó, tôi không thấy khó khăn nữa, vì mình hiểu rằng thử thách là điều phải có. Trong suốt hơn 30 năm làm nghề, bao nhiêu khó khăn mình đều trải qua và hoàn thành tốt những điều mình đặt ra.

Với dự án vừa rồi, cái khó chủ yếu nằm ở việc làm sao để câu từ trong bài hát vừa hòa quyện giai điệu, vừa gợi lên hình ảnh địa danh, để khi hát, người nghe có thể liên tưởng ngay đến những nơi đó. Ví dụ như Lâm Đồng vừa có cao nguyên, núi non, lại có Đà Lạt, có cả Đắk Nông – rất nhiều hình ảnh. Làm sao để tất cả hiện mọi thứ lên qua ca từ trong một ca khúc, đó mới là thách thức. Nhưng chỉ cần đặt hết tâm huyết của mình vào, đều có thể vượt qua.

Những bài hát này đã được bắt tay thực hiện từ cuối năm 2024. Nhưng sau khi sáng tác xong, tôi lại tạm để đó để nghe ngóng tình hình sáp nhập các tỉnh. Làm xong rồi lại lo sợ không đúng như dự đoán, vì lúc ấy chưa có văn bản chính thức.

Tất cả đều dựa trên sự tưởng tượng và những dự đoán ban đầu, rồi tiếp tục sắp xếp, chờ thông tin mới. Có lúc nghe sẽ là 32 tỉnh, rồi lại thành 34 tỉnh, khiến tôi cứ loay hoay giữa một rừng ca khúc.

Cuối cùng, khi văn bản chính thức được ban hành, tôi lập tức ngồi xuống, rà soát và tính toán lại: tỉnh này, tỉnh kia như thế nào, để gom vào mỗi bài hát thật ý nghĩa và hợp lý.

Điều tôi trân quý nhất là mong muốn mang đến những hình ảnh đẹp về quê hương, đất nước, con người ở từng địa phương cũng như những món ăn đặc trưng.

Dự án giống như một hành trình quảng bá du lịch, vừa kêu gọi bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên, vừa ca ngợi danh lam thắng cảnh, thậm chí nhắc đến cả niềm yêu thích ẩm thực của mỗi vùng miền.

Trong suốt hơn 30 năm làm nghề, tôi đã đi đến rất nhiều nơi, nhiều tỉnh thành và lần này giống như được tái hiện lại tất cả bằng tình cảm của mình, qua những ca từ đầy tinh tế của các nhạc sĩ.

Tôi rất biết ơn các nhạc sĩ đã đồng hành, đặt nhiều tâm huyết, phải phối nhạc lại liên tục cho đến khi tìm ra bản phối phù hợp nhất cho từng bài hát. Đến hiện tại, tôi thật sự tự hào, vui và hạnh phúc vì đã thực hiện được một dự án đầy ý nghĩa như vậy".