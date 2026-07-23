Nam ca sĩ 47 tuổi tử vong trong lúc ngủ, bác sĩ nói thẳng: Loại ung thư này khó phát hiện sớm, thấy 3 thứ thì đã muộn

Nam ca sĩ này từng cho biết, khi phát hiện ung thư thận giai đoạn 4 đã di căn phổi, thứ anh tiếc nuối nhất là phải huỷ bỏ lịch trình lưu diễn.

Sự ra đi của nam ca sĩ Brad Arnold, ca sĩ chính của ban nhạc rock 3 Doors Down (Mỹ) ở tuổi 47 đã để lại niềm tiếc thương sâu sắc cho những người yêu thích dòng nhạc rock thập niên 2000. Anh mắc ung thư thận và phát hiện ở giai đoạn muộn.

Ban nhạc rock 3 Doors Down từng có nhiều ca khúc thống trị các bảng xếp hạng

Vào tháng 5 /2025, người hâm mộ không khỏi xót xa khi Brad Arnold thông báo bản thân được chẩn đoán mắc ung thư biểu mô tế bào thận giai đoạn 4 đã di căn sang phổi. Anh ấy nói: "Tôi không sợ việc điều trị bệnh nhưng điều đáng tiếc duy nhất là ban nhạc phải hủy bỏ chuyến lưu diễn".

Dù đối mặt với căn bệnh quái ác, nam ca sĩ vẫn giữ tinh thần kiên cường cho đến phút cuối. Sau một thời gian dũng cảm chiến đấu, anh đã qua đời vào tháng 2 năm nay ngay trong giấc ngủ.

Ban nhạc đã đăng tải lời chia buồn trên mạng xã hội: "Anh ấy đã ra đi thanh thản trong giấc ngủ sau một cuộc chiến dũng cảm với căn bệnh ung thư, được bao quanh bởi những người anh ấy yêu thương và những người yêu thương anh ấy. Chúng tôi sẽ nhớ anh ấy vô cùng và mãi mãi ghi nhớ anh ấy."

Khi phát hiện ung thư thận giai đoạn 4 đã di căn phổi, thứ Brad Arnold tiếc nuối nhất là phải huỷ bỏ lịch trình lưu diễn

Bi kịch của nam ca sĩ này một lần nữa dấy lên hồi chuông cảnh báo về ung thư thận, căn bệnh nguy hiểm thường âm thầm tiến triển mà không hề phát ra tín hiệu rõ ràng ở giai đoạn khởi phát.

Vì sao ung thư thận được coi là sát thủ thầm lặng?

Tiến sĩ Wu Chun Te, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Keelung Chang Gung (Đài Loan, Trung Quốc) cho biết, ở giai đoạn đầu, ung thư thận hầu như không gây ra bất kỳ triệu chứng lâm sàng nào. Do thận nằm ở vị trí rất sâu bên trong khoang bụng nên việc sờ nắn bằng tay thông thường hoàn toàn không thể phát hiện. Đáng chú ý, ung thư thận cũng không có các chỉ số dấu ấn khối u đặc hiệu để tầm soát qua xét nghiệm máu định kỳ.

Theo bác sĩ Wu, chỉ khoảng 10% bệnh nhân xuất hiện đầy đủ bộ 3 triệu chứng kinh điển. Tuy nhiên khi cả 3 dấu hiệu này xuất hiện thì khối u thường đã phát triển rất lớn hoặc bước sang giai đoạn muộn giống như trường hợp nam ca sĩ trên. Đó là:

- Tiểu ra máu: Nước tiểu xuất hiện vệt máu tươi hoặc màu nâu thẫm không rõ nguyên nhân, hay tái phát nhiều lần.

- Đau dai dẳng vùng lưng dưới: Cảm giác đau thắt lưng một bên kéo dài, đau âm ỉ và mức độ tăng dần theo thời gian.

- Sờ thấy khối u ở bụng: Người bệnh có thể tự cảm nhận được một khối cứng bất thường ở vùng hông hoặc thắt lưng.

Tiểu máu là dấu hiệu đặc trưng ở bệnh thận, nhất là ung thư thận (Ảnh minh họa)

Bên cạnh bộ 3 triệu chứng trên, Tiến sĩ Yan Zonghai, Giám đốc Khoa Độc chất học và Thận học tại Bệnh viện Đa khoa Linkou Chang Gung (Đài Loan, Trung Quốc) nhấn mạnh người dân cần đi kiểm tra ngay nếu thấy xuất hiện các dấu hiệu toàn thân như sụt cân đột ngột không rõ lý do, sốt dai dẳng hoặc cơ thể mệt mỏi do thiếu máu.

5 yếu tố nguy cơ hàng đầu và cách chủ động bảo vệ lá thận

Sự hình thành của ung thư biểu mô tế bào thận có liên quan chặt chẽ đến thói quen sinh hoạt và môi trường sống hàng ngày. Các bác sĩ đã chỉ ra những nhóm nguy cơ cao bao gồm:

- Nam giới có tỷ lệ mắc bệnh cao hơn đáng kể so với nữ giới.

- Thói quen hút thuốc lá và lạm dụng rượu bia là hai tác nhân hàng đầu tàn phá chức năng thận.

- Người mắc các bệnh lý mãn tính như béo phì, cao huyết áp hoặc bệnh thận mãn tính.

- Người thường xuyên tiếp xúc với hóa chất công nghiệp, kim loại nặng hoặc có tiền sử gia đình mắc ung thư hệ tiết niệu.

Người uống nhiều rượu bia, hút thuốc có nguy cơ cao mắc ung thư thận (Ảnh minh họa)

Để chủ động phòng ngừa ung thư thận, việc duy trì một lối sống lành mạnh là điều tiên quyết. Các bác sĩ khuyến cáo mỗi người nên bỏ hoàn toàn thuốc lá, hạn chế rượu bia, kiểm soát cân nặng và uống đủ nước mỗi ngày. Đặc biệt, việc bổ sung bước siêu âm ổ bụng hay siêu âm thận vào gói khám sức khỏe định kỳ hàng năm được xem là chìa khóa vàng giúp vạch mặt các khối u ẩn nấp ngay từ khi chưa xuất hiện triệu chứng.

Tiến sĩ Wu nói thêm: "Tiên lượng của bệnh nhân ung thư thận có sự khác biệt rất lớn giữa các giai đoạn nên đừng bao giờ chủ quan".

Theo các số liệu thống kê y khoa, nếu bệnh được phát hiện ở giai đoạn khởi phát khi khối u còn khu trú hoàn toàn trong thận, tỷ lệ sống sau 5 năm của người bệnh có thể đạt tới trên 90%. Ở giai đoạn này, các phương pháp can thiệp phẫu thuật đem lại hiệu quả điều trị cực kỳ khả quan và mở ra cơ hội chữa khỏi hoàn toàn cho người bệnh.

Tuy nhiên, bức tranh tiên lượng sẽ đảo chiều hoàn toàn khi bệnh bước sang giai đoạn muộn. Nếu khối u đã xâm lấn ra các mô lân cận hoặc di căn xa đến các cơ quan như phổi, xương hay gan giống trường hợp của nam ca sĩ Brad Arnold, tỷ lệ sống sau 5 năm sẽ sụt giảm mạnh xuống chỉ còn khoảng 12 đến 15%. Việc điều trị ở giai đoạn này chủ yếu nhằm mục đích kéo dài sự sống và giảm nhẹ triệu chứng. Chính sự chênh lệch đáng ngại về tiên lượng này một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của việc chủ động tầm soát định kỳ và khám ngay khi có dấu hiệu bất thường để "vạch mặt" căn bệnh từ sớm.

Nguồn và ảnh: Express, Health 2.0