Nam ca sĩ 33 tuổi có giao diện “cán bộ” hot nhất hiện tại: Đi hát gặp chủ nợ, bị tấn công vì số tiền tỷ của mẹ

Nam ca sĩ này dù hiện tại cuộc sống đã sang trang nhưng từng trải qua quá khứ vô cùng khó khăn.

Chỉ sau hai tập phát sóng, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 đã nhanh chóng trở thành một trong những chương trình truyền hình thực tế nhận nhiều sự chú ý trên MXH. Giữa dàn nghệ sĩ “bùng nổ” visual, Đông Hùng lại trở thành trường hợp đặc biệt khi khiến khán giả đồng loạt gọi bằng cái tên như "chú Đông Hùng", "cán bộ Đông Hùng".

Ở tuổi 33, Đông Hùng sở hữu vẻ ngoài chững chạc, phong thái điềm đạm, lịch lãm hơn hẳn tuổi thật. Đáng chú ý, anh còn lựa chọn mở màn cho tiết mục solo Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai bằng ca khúc Những Bàn Chân Lặng Lẽ - OST Cảnh Sát Hình Sự . Ngay sau khi màn trình diễn lên sóng, netizen đã thi nhau bình luận hài hước. Người nhận xét "đang xem concert mà tưởng xem chuyên án" hay "nghe xong cứ có cảm giác sắp có còi xe hú".

Đông Hùng mang giao diện “chú rể” trên sân khấu nhưng lại thể hiện nhạc phim Cảnh Sát Hình Sự

Vì vậy Đông Hùng được các fan của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai gọi vui là “cán bộ” hay “chú Đông Hùng”

Trước những lời nhận xét này, Đông Hùng cũng dí dỏm "đu trend" chính mình khi nhờ cư dân mạng "lập biên bản" những ai gọi mình là "chú", rồi tiếp tục tự nhận hình tượng của bản thân giống đủ nghề từ cán bộ, thầy giáo, môi giới bất động sản cho tới... nha sĩ. Sự duyên dáng này khiến nam ca sĩ càng ghi điểm với khán giả.

Thế nhưng, đằng sau hình ảnh "cán bộ quốc dân" đang gây sốt trên MXH, Đông Hùng cũng từng trải qua khoảng thời gian vô cùng khó khăn. Sau khi bước ra từ Vietnam Idol 2014 với vị trí Top 3, Đông Hùng được đánh giá là một trong những giọng ca nội lực, có nền tảng thanh nhạc tốt và nhiều tiềm năng phát triển.

Đông Hùng là thí sinh nam duy nhất lọt vào Top 3 Vietnam Idol 2014

Thế nhưng khi sự nghiệp còn chưa kịp cất cánh, anh buộc phải gác lại rất nhiều kế hoạch vì biến cố gia đình. Nam ca sĩ quyết định gánh khoản nợ gần 30 tỷ đồng thay mẹ. Để có tiền trả nợ, Đông Hùng gần như nhận mọi lời mời biểu diễn. Anh đi hát liên tục, tích cóp từng khoản cát-xê để trả dần số tiền khổng lồ.

Khoảng năm 2017, Đông Hùng từng chia sẻ có đêm diễn, bên dưới sân khấu là một nửa các chủ nợ tìm đến bủa vây gây áp lực. Không chỉ vậy, nam ca sĩ còn từng bị chủ nợ chặn đường, hành hung và chém gây thương tích. Những biến cố liên tiếp khiến quãng thời gian ấy trở thành giai đoạn đen tối nhất trong cuộc đời anh.

Đông Hùng từng bị chủ nợ “tương tác” gây thương tích khiến khán giả không khỏi xót xa

Suốt nhiều năm, Đông Hùng gần như không xuất hiện dày đặc ở các gameshow hay chạy theo thị trường như nhiều đồng nghiệp cùng thế hệ. Anh chọn đi chậm hơn, kiên trì hoạt động nghệ thuật, vừa kiếm tiền trả nợ, vừa giữ lửa với nghề.

Sau hơn một thập kỷ bền bỉ, Đông Hùng cuối cùng cũng khép lại chương khó khăn nhất của cuộc đời khi trả hết khoản nợ khổng lồ từng đè nặng lên vai. Hiện anh có cuộc sống ổn định bên vợ con, đồng thời công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long và tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc chính chuyên.

Đông Hùng hiện công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long và là cái tên được xuất hiện nhiều ở những sân khấu chính luận lớn

Sự trở lại của Đông Hùng trong khoảng một năm qua cũng được xem là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp. Tiết mục Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình cùng Võ Hạ Trâm tại Đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã đưa tên tuổi Đông Hùng đến gần công chúng hơn bao giờ hết. Sau cột mốc này, nam ca sĩ liên tục xuất hiện ở hàng loạt chương trình nghệ thuật quy mô lớn, trở thành gương mặt quen thuộc của nhiều sân khấu chính luận.

Màn trình diễn Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình - Đông Hùng x Võ Hạ Trâm

Màn trình diễn tại Đại lễ A50 được xem là tiết mục “đổi đời” của Đông Hùng

Không dừng lại ở đó, Đông Hùng còn tạo dấu ấn với hàng loạt bản phối mới như Đường Lên Phía Trước, Hò Kéo Pháo, Lên Đàng, hay gần đây là màn song ca Unstoppable cùng Dương Hoàng Yến gây bão trên TikTok. Chất giọng nội lực, khả năng hát live ổn định cùng cách xử lý ca khúc hiện đại giúp anh mở rộng đáng kể tệp khán giả trẻ.

Chính vì vậy, việc Đông Hùng góp mặt tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai được xem là cơ hội để nhiều khán giả lần đầu hiểu hơn. Với việc sở hữu vocal nội lực, chất giọng dày và kinh nghiệm đứng trên nhiều sân khấu lớn, dù chưa phải cái tên sở hữu lượng fan áp đảo nhưng chắc chắn Đông Hùng sẽ là một trong những đối thủ đáng gờm bậc nhất tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

Đông Hùng chắc chắn sẽ là đối thủ đáng gờm tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026

Ảnh: FBNV/ Tổng hợp