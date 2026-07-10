Nam ca sĩ 25 tuổi một mình chinh phục World Cup, 29 tuổi trở lại làm nên lịch sử, được FIFA đặt "ngang hàng" Justin Bieber

Hiếm nghệ sĩ châu Á có thể hai lần ghi dấu tại FIFA World Cup chỉ trong hai kỳ liên tiếp như nam ca sĩ này.

Năm 2022, Jung Kook tạo nên dấu mốc lịch sử khi trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên biểu diễn tại lễ khai mạc FIFA World Cup. Trên sân khấu Al Bayt trước khoảng 60.000 khán giả cùng hàng trăm triệu người theo dõi trên toàn thế giới, nam ca sĩ thể hiện ca khúc chính thức của World Cup 2022, Dreamers , cùng nghệ sĩ người Qatar Fahad Al Kubaisi. Ngay sau khi phát hành, Dreamers nhanh chóng đứng đầu bảng xếp hạng iTunes tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời vượt mốc 500 triệu lượt nghe trên Spotify, trở thành một trong những ca khúc World Cup thành công nhất. Đến năm 2026, bài hát tiếp tục tạo hiệu ứng mạnh khi vượt mốc 10 triệu video sử dụng trên TikTok, cho thấy sức hút bền bỉ gần bốn năm sau ngày phát hành.

Màn trình diễn của Jung Kook tại World Cup 2022 thu hút hơn 230 triệu lượt xem trên Youtube (Ảnh: The Korea Herald)

Bốn năm sau, Jung Kook tiếp tục ghi thêm một cột mốc đáng nhớ khi BTS được FIFA lựa chọn là một trong những nghệ sĩ chính của Halftime Show World Cup 2026 - chương trình biểu diễn giữa giờ đầu tiên trong lịch sử giải đấu. Đáng chú ý, nhóm được xếp ở vị trí co-headliner cùng Justin Bieber, Madonna và Shakira. Với riêng Jung Kook, đây còn là lần đầu tiên anh đứng chung đội hình biểu diễn với Justin Bieber - nghệ sĩ mà nam ca sĩ nhiều lần công khai là thần tượng và nguồn cảm hứng âm nhạc lớn nhất của mình. Trong cuộc phỏng vấn với OZY năm 2017, khi được hỏi nghệ sĩ phương Tây ảnh hưởng nhiều nhất đến âm nhạc của từng thành viên BTS, Jung Kook đã không ngần ngại gọi tên Justin Bieber. Suốt nhiều năm sau đó, anh liên tục cover các ca khúc của giọng ca người Canada như Nothing Like Us, 2U, Purpose, gần đây nhất là Beauty And A Beat trong một buổi livestream.

Jung Kook gây sốt tại World Cup 2022

Từ một nghệ sĩ solo ghi dấu tại World Cup 2022 đến thành viên của nhóm nhạc được FIFA đặt ngang hàng với Justin Bieber ở World Cup 2026, hành trình ấy cũng phản ánh sự thay đổi mạnh mẽ trong vị thế của Jung Kook trên thị trường âm nhạc quốc tế.

Jung Kook sẽ cùng BTS biểu diễn tại Halftime Show đầu tiên của World Cup

Jung Kook tên thật là Jeon Jung-kook, sinh ngày 1/9/1997 tại Busan, Hàn Quốc. Trước khi trở thành thành viên BTS, anh từng tham gia chương trình tìm kiếm tài năng Superstar K3 khi mới 13 tuổi. Dù sớm dừng chân, màn thể hiện của Jung Kook đã thu hút sự chú ý của nhiều công ty giải trí lớn. Cuối cùng, anh quyết định đầu quân cho Big Hit Entertainment sau khi bị thuyết phục bởi RM - người sau này trở thành trưởng nhóm BTS.

Tháng 6/2013, Jung Kook chính thức ra mắt cùng BTS khi mới 15 tuổi. Ngay từ những ngày đầu hoạt động, anh đã được người hâm mộ gọi bằng biệt danh "Golden Maknae" (Em út vàng) nhờ khả năng toàn diện hiếm có. Không chỉ đảm nhận vai trò hát chính, Jung Kook còn nổi bật ở kỹ năng vũ đạo, trình diễn, sáng tác, sản xuất âm nhạc và khả năng làm chủ sân khấu. Trong nhiều năm, anh luôn là một trong những thành viên đảm nhận những phân đoạn quan trọng nhất trong các tiết mục của BTS.

Cùng BTS, Jung Kook góp phần tạo nên chương thành công rực rỡ nhất trong lịch sử Kpop. Từ một nhóm nhạc xuất thân ở công ty nhỏ, BTS vươn lên trở thành nghệ sĩ châu Á có sức ảnh hưởng toàn cầu với hàng loạt album đứng đầu Billboard 200, nhiều ca khúc quán quân Billboard Hot 100 như Dynamite, Butter hay Permission to Dance . Nhóm cũng liên tục lập kỷ lục về doanh số album, lượng phát trực tuyến và lưu diễn sân vận động, bán hết vé tại những địa điểm biểu tượng như Wembley (Anh), Rose Bowl, SoFi Stadium hay Allegiant Stadium (Mỹ).

Jung Kook cho thấy sự linh hoạt trong việc thử sức với nhiều hình tượng và phong cách thời trang (Ảnh: Jung Kook)

Không chỉ gặt hái thành công về thương mại, BTS còn góp phần thay đổi cách thế giới nhìn nhận Kpop. Nhóm nhiều lần phát biểu tại Liên Hợp Quốc, hợp tác với UNICEF trong chiến dịch Love Myself, được bổ nhiệm làm Đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc về thế hệ tương lai và văn hóa. Những thành tựu này giúp BTS trở thành một trong những biểu tượng văn hóa đại chúng có sức ảnh hưởng lớn nhất châu Á trong thập niên qua.

Bên cạnh hoạt động nhóm, Jung Kook cũng xây dựng sự nghiệp solo đầy ấn tượng. Năm 2023, anh phát hành đĩa đơn Seven kết hợp cùng Latto. Ca khúc lập tức ra mắt ở vị trí số 1 Billboard Hot 100, đưa Jung Kook trở thành nghệ sĩ solo Kpop đầu tiên đạt thành tích này với ca khúc debut chính thức. Không dừng lại ở đó, Seven tiếp tục thiết lập hàng loạt kỷ lục trên Spotify và đến năm 2026 đã chính thức vượt mốc 3 tỷ lượt phát, trở thành ca khúc Kpop đầu tiên trong lịch sử đạt cột mốc này. Thành tích tiếp tục củng cố vị thế của Jung Kook như một trong những nghệ sĩ châu Á có sức ảnh hưởng lớn nhất trên các nền tảng nhạc số toàn cầu.

Jung Kook là một trong những nghệ sĩ solo Kpop nổi bật tại thị trường quốc tế (Ảnh: Graff)

Sau đó, 3D, Standing Next to You và album phòng thu đầu tay GOLDEN tiếp tục giúp Jung Kook khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế. GOLDEN nhiều tuần liên tiếp trụ hạng trên Billboard 200, đồng thời giúp nam ca sĩ lập hàng loạt cột mốc tại UK Official Charts. Giới chuyên môn đánh giá Jung Kook là một trong số ít nghệ sĩ Kpop có khả năng xây dựng sự nghiệp solo vững chắc tại thị trường Âu - Mỹ nhờ chất giọng đặc trưng, phong cách trình diễn hiện đại và định hướng âm nhạc gần với dòng pop quốc tế.

Ngoài âm nhạc, Jung Kook còn được xem là một trong những thần tượng có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất trên mạng xã hội. Mỗi lần xuất hiện của anh đều nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận, từ kiểu tóc, trang phục cho đến những món đồ sử dụng hằng ngày. Không ít sản phẩm ghi nhận doanh số tăng mạnh sau khi được Jung Kook sử dụng, tạo nên cái gọi là "Jung Kook Effect" trong cộng đồng người hâm mộ. Anh cũng thường xuyên dẫn đầu các bảng xếp hạng giá trị thương hiệu cá nhân, đồng thời là một trong những thần tượng Kpop được nhắc đến nhiều nhất trên các nền tảng mạng xã hội toàn cầu.

Ảnh: Tổng hợp MXH