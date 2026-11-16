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Nam bác sĩ đang khiến cư dân mạng cười chảy nước mắt: Học vấn cỡ này mà cái tên khiêm tốn quá!

Thanh Hương
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Nhìn profile học vấn của bác sĩ, nhiều cư dân mạng đã để lại những bình luận hài hước.

Một bài đăng giới thiệu nhân sự mới của bệnh viện Vinmec Cần Thơ đang khiến cộng đồng mạng cười nghiêng ngả vì nhân vật chính có cái tên quá độc lạ. Theo đó, một nam bác sĩ có cái tên "Thông Minh Vừa" vừa gia nhập bệnh viện này.

Theo giới thiệu, bác sĩ CKI. Thông Minh Vừa có 10 năm kinh nghiệm kinh nghiệm trong điều trị các bệnh lý Ngoại thần kinh – Cột sống. Được biết, bác sĩ Thông Minh Vừa tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa tại Trường Đại học Tây Nguyên, sau đó theo học chương trình Bác sĩ Chuyên khoa I chuyên ngành Ngoại - Thần kinh và sọ não tại Đại học Y Dược TP.HCM - ngôi trường được công nhận là một trong những trung tâm đào tạo khoa học sức khỏe đầu ngành và uy tín nhất tại Việt Nam. Không chỉ đào tạo sinh viên trong nước, ngôi trường này còn đào tạo cả sinh viên nước ngoài (Campuchia, Lào, Mông Cổ) trong các ngành Y, Dược, Răng Hàm Mặt ở bậc đại học hệ chính quy, đồng thời tiếp nhận sinh viên và học viên từ các nước Mỹ, Nhật, Úc, Canada, Đức, Áo, Thụy Điển, Malaysia, Thái Lan, Philippines, Indonesia… đến thực tập ngắn hạn.

- Ảnh 1.

Các bài đăng về bác sĩ Thông Minh Vừa trên MXH nhận được tương tác lớn (Ảnh: Kiến không ngủ)

Được biết, trước đó, bác sĩ Thông Minh Vừa đã có nhiều năm điều trị tại Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long và Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ.

Nhìn profile học vấn của bác sĩ Thông Minh Vừa, nhiều cư dân mạng đã để lại những bình luận hài hước: "Bác sĩ học giỏi mà tên khiêm tốn quá"; "Mới "Vừa" thôi đã vậy, giả dụ năm đó bố mẹ bác sĩ mà đặt tên là "Thông Minh Nhất" thì không biết còn cỡ nào nữa"; "Cho mình xin thêm thông tin của bác sĩ "Thông Minh Hơn" với"; "Học vấn cỡ này thì bác sĩ nên mạnh dạn bỏ chữ "Vừa" trong tên";...

Đây không phải lần đầu tiên, cư dân mạng Việt Nam chứng kiến những bác sĩ có cái tên độc lạ. Trước đó, nhiều bác sĩ cũng từng "hot" bất đắc dĩ vì tên độc, chẳng hạn như bác sĩ Võ Sĩ Quyền Năng, bác sĩ Trần Pê Lê, bác sĩ Phan Văn Già Chuồn,...

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Tags

Vinmec

bác sĩ

Đại học Y Dược TP.HCM

bình luận hài hước

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