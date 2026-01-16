Năm 2026 rồi, 6 món đồ này cũng nên bỏ đi thôi

Không ít người có thói quen mua đồ mới liên tục nhưng đồ cũ thì không chọn lọc để bỏ đi. Kết quả là nhà cửa ngày càng chật, đồ đạc xếp kín tủ, kín kệ, kín cả những góc ít ai để ý. Thực tế, việc định kỳ dọn dẹ và loại bỏ đồ không còn phù hợp không chỉ giúp không gian sống gọn gàng mà còn tạo cảm giác nhẹ nhõm, dễ chịu cho chính người ở trong nhà.

Dưới đây là 6 món đồ quen thuộc mà dù có tiếc đến đâu cũng nên cân nhắc xử lý sớm.

1. Giày cũ không còn sử dụng

Giày dép là món đồ rất dễ tích trữ, từ giày cũ, giày ít mang, giày mang theo dịp... Nhưng sau thời gian dài cất trong tủ, nhiều đôi đã cứng đế, bong keo, ám mùi nhựa hoặc ẩm mốc, không còn đảm bảo cảm giác thoải mái khi mang. Thay vì chiếm chỗ trong tủ giày, bạn nên loại bỏ sớm những đôi không còn sử dụng được để không gian gọn gàng hơn.

2. Thuốc quá hạn sử dụng

Hầu như gia đình nào cũng có một góc nhỏ để thuốc: thuốc cảm, hạ sốt, giảm đau, kháng viêm… Tuy nhiên, nếu không thường xuyên kiểm tra, thuốc sẽ bị quá hạn. Khi đã hết hạn, thuốc không chỉ giảm tác dụng mà còn có nguy cơ biến đổi thành phần, ảnh hưởng đến sức khỏe nếu sử dụng nhầm. Thế nên việc dọn tủ thuốc định kỳ là thói quen nhỏ nhưng cần thiết.

3. Cây cảnh héo, chết

Trồng cây trong nhà vốn để tạo cảm giác thư giãn và làm dịu không gian sống. Nhưng những chậu cây đã héo úa, khô cành lại mang đến hiệu ứng ngược vì kém thẩm mỹ, dễ sinh côn trùng, ảnh hưởng đến không khí trong nhà. Khi cây đã không còn khả năng phục hồi, việc dọn bỏ là lựa chọn hợp lý hơn là để chúng tiếp tục chiếm chỗ khiến nhà bừa bộn hơn.

4. Quần áo không sử dụng

Tủ quần áo đầy chưa chắc vì thiếu không gian chứa mà là vì có quá nhiều món đã lâu không mặc. Những bộ quần áo cất lâu dễ bị ẩm, ám mùi, thậm chí mốc, rách, sau một thời gian "đào" lên lại không thể dùng được. Tóm lại, nếu một món đồ đã nhiều năm không đụng tới thì khả năng cao là đã không còn phù hợp với phong cách của bạn, nên cho hoặc bỏ đi.

5. Thực phẩm đông lạnh để quá lâu trong tủ lạnh

Tủ đông giúp bảo quản thực phẩm nhưng không có nghĩa là có thể để vô thời hạn. Thực phẩm đông lạnh quá lâu thường giảm chất lượng, mất dinh dưỡng, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ sinh độc tố nếu bảo quản không đúng cách. Việc kiểm tra, dọn dẹp tủ lạnh định kỳ không chỉ giúp an tâm hơn khi sử dụng, mà còn tránh lãng phí.

6. Nồi, chảo bong tróc lớp chống dính

Nồi chống dính đã bị bong tróc lớp phủ thì việc tiếp tục sử dụng không còn là lựa chọn an toàn. Lúc này, bề mặt kim loại dễ bị oxy hóa, bạn dùng để nấu nướng sẽ dễ sinh độc tố và ảnh hưởng đến sức khỏe. Chưa kể việc nấu nướng cũng trở nên bất tiện hơn vì dễ dính, khó rửa. Thay vì cố giữ lại, đổi sang một chiếc nồi mới sẽ tốt cho sức khỏe và trải nghiệm bếp núc lâu dài.

Nguồn: Sohu