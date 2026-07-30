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Mỹ tính thu điện thoại của binh sĩ sau đòn tập kích từ Iran

Hải Yến
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Quân đội Mỹ đã cảnh báo các binh sĩ tại Trung Đông không ghi hình hậu quả của các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa của Iran.

Mỹ thu điện thọai binh sĩ để ngăn thông tin về tấn công của Iran bị lộ - Ảnh 1.

Theo Reuters, một số quân nhân tại Jordan còn được thông báo rằng điện thoại di động của họ có thể sớm bị thu giữ nhằm tăng cường "an ninh tác chiến".

Trong bức thư đề ngày 28/7 mà Reuters tiếp cận được, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Đô đốc Brad Cooper cho rằng những hình ảnh và video do quân nhân Mỹ đăng tải đang giúp Iran cải thiện độ chính xác trong các cuộc tấn công.

Ông Cooper phàn nàn rằng các nhà báo và những nhà nghiên cứu "tình báo nguồn mở" (open-source intelligence) trên mạng thực chất đang thực hiện công việc đánh giá thiệt hại sau tấn công cho Iran.

"Iran biết các loại vũ khí đã được phóng đi, nhưng lực lượng của họ không biết chúng đã lệch mục tiêu 50m, chỉ trúng một khoảng sân trống hay đã đánh trúng một cơ sở đông người", ông Cooper viết.

"Các danh sách chi tiết, mô tả và phân tích về những gì đã bị đánh trúng được các cơ quan báo chí công khai thực chất đang thực hiện miễn phí công việc Đánh giá Thiệt hại Sau Tấn công (Battle Damage Assessment - BDA) cho Iran", ông nói thêm.

Một trong những đoạn video được ông Cooper đề cập được ghi lại bằng kính thông minh Meta trong cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV của Iran nhằm vào Căn cứ Không quân Muwaffaq Salti ở Jordan ngày 17/7:

Đoạn video cho thấy các binh sĩ Mỹ chạy tìm nơi trú ẩn và tiến vào hầm trú ẩn khi còi báo động vang lên.

Một đoạn video khác được quay ở cự ly gần trong cùng đêm dường như ghi lại cảnh nhiều tên lửa đạn đạo đánh trúng trực tiếp cơ sở quân sự này tại Jordan. Sau đó, Lầu Năm Góc xác nhận có 3 quân nhân Mỹ thiệt mạng trong vụ tấn công.

2 nguồn tin nói với Reuters rằng các binh sĩ đang đồn trú tại Jordan đã được thông báo điện thoại của họ sẽ bị thu giữ trong những ngày tới.

Một nguồn tin thứ 3 cho biết các biện pháp hạn chế tương tự đang được cân nhắc áp dụng trên phạm vi rộng hơn trong khu vực, mặc dù CENTCOM khẳng định bức thư của ông Cooper chỉ là lời nhắc nhở chung về an ninh.

Trong khi Lầu Năm Góc cho rằng mục đích của biện pháp này là ngăn Iran khai thác các đoạn video, việc hạn chế ghi hình cũng sẽ khiến công chúng khó có thể tự đánh giá mức độ thiệt hại thực sự do các cuộc tấn công của Iran gây ra.

Nếu việc thu giữ điện thoại được triển khai, Mỹ sẽ có quyền kiểm soát lớn hơn đối với luồng thông tin. CENTCOM thường xuyên công bố các đoạn video ngắn đã được chọn lọc, ghi lại cảnh máy bay Mỹ cất cánh, tên lửa được phóng và các mục tiêu của Iran bị tấn công.

Trong khi đó, các đoạn ghi hình trực tiếp về những cuộc tấn công của Iran rất hiếm do các đồng minh đặt căn cứ Mỹ trong khu vực cũng áp dụng lệnh cấm quay phim nghiêm ngặt và xử phạt các trường hợp vi phạm.

Những đoạn video này từng đưa ra hình ảnh trái ngược với thông tin hạn chế trong các tuyên bố chính thức, vốn thường nhấn mạnh việc đánh chặn thành công hoặc mô tả các cuộc tấn công của Iran là không đạt hiệu quả mà không nêu chi tiết về thiệt hại, thương vong hoặc tổn thất trang thiết bị.

Những lo ngại về tính minh bạch ngày càng gia tăng sau khi Bộ Chiến tranh Mỹ âm thầm cập nhật cơ sở dữ liệu vào cuối tuần qua, cho thấy kể từ khi cuộc chiến bắt đầu ngày 28/2 đã có 18 quân nhân thiệt mạng và 624 người bị thương.

Các nghị sĩ Mỹ cũng yêu cầu được cung cấp thêm thông tin về mức độ thiệt hại đối với các hệ thống radar, nhà chứa máy bay, doanh trại và những hạ tầng khác tại các căn cứ quân sự của Mỹ.

Cảnh nhiều tên lửa đạn đạo đánh vào Căn cứ Không quân Muwaffaq Salti ở Jordan.

Theo RT
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Tags

Ukraine

Nga

thu điện thoại

Iran

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