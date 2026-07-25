Mỹ sơ tán khỏi căn cứ Al Udeid sau đòn tấn công của Iran

Mỹ đã hoàn toàn sơ tán căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar, một hành động diễn ra sau các cuộc tấn công gần đây của Iran vào cơ sở này.

Không còn một chiếc máy bay nào của Mỹ tại căn cứ không quân Al Udeid.

Theo hãng thông tấn Mehr News, các hình ảnh từ trên không được công bố cho thấy số lượng máy bay của Không quân Mỹ đóng tại Al Udeid đã giảm đáng kể trong những ngày gần đây, và cuối cùng căn cứ này hiện đã bị bỏ trống.

Theo các báo cáo này, số lượng máy bay quân sự của Mỹ tại căn cứ này ban đầu được giảm từ 40 xuống còn 3, trước khi các máy bay còn lại được rút đi và toàn bộ cơ sở được sơ tán.

Nguồn tin quân sự Mỹ cho biết, việc máy bay Mỹ không còn ở Al Udeid dường như bước đi mang tính chất phòng ngừa của Mỹ khi các cuộc tấn công của Iran đã tăng đáng kể độ chính xác.

Nguồn tin cho biết thêm, vào ngày 5/6, có gần 40 máy bay quân sự (bao gồm vận tải cơ Hercules C-130 và máy bay trinh sát) vẫn đậu tại căn cứ. Tuy nhiên, đến ngày 19/6, hình ảnh vệ tinh chỉ còn cho thấy 3 chiếc máy bay tại đó.

Một quan chức Mỹ nói rằng các máy bay không nằm trong hầm trú kiên cố đã được chuyển khỏi căn cứ Al Udeid. Ngoài ra, một số tàu hải quân Mỹ cũng đã được điều rời khỏi cảng tại Bahrain, nơi đặt Hạm đội 5 của Mỹ.

"Đây không phải là điều hiếm gặp. Ưu tiên hàng đầu là bảo vệ lực lượng", một sĩ quan Mỹ nói.

Căn cứ quân sự Al Udeid được xây dựng từ năm 1996, rộng 24 ha và nằm giữa sa mạc bên ngoài thủ đô Doha của Qatar.

Al Udeid là căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ tại Trung Đông, hiện đang đồn trú khoảng 5.000–10.000 binh sĩ Mỹ, theo xác nhận của một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ.

Căn cứ này có vị trí chiến lược hỗ trợ các chiến dịch quân sự của Mỹ tại Trung Đông, Bắc Phi và Nam Á.

Đây là nơi đặt Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt Tiền phương (SOCCENT), Bộ Tư lệnh Không quân Trung tâm Mỹ (AFCENT).

Trước xung đột với Iran, các đường băng dài và được bảo trì tốt của căn cứ cho phép triển khai lực lượng nhanh chóng, giúp Al Udeid trở thành trung tâm trọng yếu trong việc phô trương sức mạnh quân sự của Mỹ.

Theo Lầu Năm Góc, Al Udeid từng là căn cứ trung tâm cho hầu hết các chiến dịch không kích tiêu diệt tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Hiện nay, Al Udeid là nơi đồn trú của Không quân Qatar, Không quân Mỹ, Không quân Hoàng gia Anh và một số lực lượng quốc tế khác.

Kể từ năm 2003, Qatar đã đầu tư hơn 8 tỉ USD để phát triển căn cứ này.

Tháng 6/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến thăm Al Udeid trong chuyến công du Trung Đông, trở thành tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên đặt chân tới căn cứ này kể từ năm 2003.