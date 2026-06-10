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Mỹ ra mắt hệ thống chống UAV với súng Gatling, tác chiến điện tử và tên lửa

Bạch Dương
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Để chống lại máy bay không người lái, cần kết hợp nhiều yếu tố trên cùng một module chiến đấu duy nhất.

Mỹ ra mắt Hệ thống chống UAV hiện đại với súng Gatling và tên lửa năm 2026 - Ảnh 1.

Công ty Moog của Mỹ vừa cho ra mắt một hệ thống chống máy bay không người lái dạng module thế hệ mới có tên Vengeance.

Xây dựng trên nền tảng Nhiệm vụ Linh hoạt và trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực tích hợp, Vengeance được thiết kế để chống lại nhiều mối đe dọa trên không ở độ cao thấp và cực thấp, chủ yếu nhắm mục tiêu vào các UAV thuộc Nhóm 1 - 3.

Nhóm 1 bao gồm các UAV nhỏ và siêu nhỏ có trọng lượng lên đến 9kg với khả năng đạt độ cao lên đến 370m và tốc độ tối đa 185km/h. Nhóm 2 bao gồm các UAV có trọng lượng từ 9 đến 25kg với tầm bay và thời gian hoạt động lâu hơn.

Trong khi đó nhóm 3 bao gồm các UAV có trọng lượng lên đến 600kg với khả năng hoạt động ở độ cao trung bình và mang theo tải trọng nặng hơn, bao gồm hàng chục kg chất nổ. Các loại máy bay không người lái này là mối đe dọa chính trên chiến trường hiện đại.

Mỹ ra mắt Hệ thống chống UAV hiện đại với súng Gatling và tên lửa năm 2026 - Ảnh 2.

Hệ thống Vengeance được kỳ vọng là lời giải cho việc chống máy bay không người lái đủ kích cỡ.

Theo công ty sản xuất, Vengeance bao gồm một cột ăng-ten trung tâm với radar chiến thuật và các cảm biến quang điện/hồng ngoại kết hợp. Một ăng-ten bổ sung cho phép trinh sát điện tử và các biện pháp đối phó.

Hệ thống vũ khí bao gồm một bệ phóng với 4 số tên lửa đánh chặn, 1 súng Gatling nòng xoay để tấn công mục tiêu ở tầm gần và các đường ray phóng cho đạn tuần kích. Về cơ bản, đó là cả một kho vũ khí gói gọn "trong một chiếc chai".

Phó Chủ tịch công ty - ông Mike Gruver cho biết: "Hệ thống của chúng tôi cung cấp cho người vận hành tốc độ, độ chính xác và tính linh hoạt cần thiết để đối phó với các mối đe dọa ngày càng phức tạp và phát triển nhanh chóng trong thế giới hiện nay".

Tổ hợp vũ khí này được nhấn mạnh có thiết kế dạng module, cho phép sử dụng các loại công cụ khác nhau cho từng nhiệm vụ cụ thể. Hệ thống Vengeance có thể được tích hợp với xe tải quân đội hoặc xe bọc thép, đồng thời bảo vệ chúng mà không cần đến các "lưới chắn" thông thường.

Theo Topwar
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Tags

tên lửa

hệ thống chống UAV

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