Mỹ nối lại sản xuất hàng loạt tên lửa ADM-160 MALD báo trước cuộc tấn công lớn?

Tên lửa ADM-160 MALD có những đặc điểm rất độc đáo, nó được sử dụng khá nhiều trong vai trò làm bão hòa hệ thống phòng không đối phương.

Công ty Mỹ Raytheon đang chuẩn bị nhanh chóng nối lại sản xuất hàng loạt tên lửa mồi bẫy ADM-160 MALD nhằm phục vụ quân đội nước này và đối tác NATO.

Chính Raytheon đã cho biết việc nối lại sản xuất ADM-160 MALD trong một thông cáo báo chí. Họ nêu rõ dự định sử dụng chuỗi nhà thầu hiện có tại Mỹ và các nước châu Âu để đẩy nhanh quá trình chế tạo.

Ngoài ra, trong thời gian tạm ngừng sản xuất, Mỹ vẫn duy trì được dây chuyền chế tạo tại Tucson, Arizona, cùng với đội ngũ nhân viên lành nghề từng tham gia chương trình sản xuất loại đạn mồi bẫy đặc biệt này.

Việc hợp tác với các châu Âu sẽ hướng đến việc nội địa hóa sản xuất tên lửa mồi bẫy ADM-160 MALD cho lực lượng vũ trang các quốc gia đồng minh thuộc NATO.

Điều đặc biệt là Raytheon dự định sử dụng động cơ phản lực Pratt&Whitney TJ150 trong giai đoạn đầu khôi phục sản xuất, nhưng sau đó, họ đang xem xét những loại động cơ khác được sản xuất bằng phương pháp gia công bồi đắp, tức là in 3D.

Tên lửa mồi bẫy ADM-160 MALD sẽ được tái sản xuất.

Tên lửa mồi bẫy ADM-160 MALD có trọng lượng phóng chỉ 45kg, chiều dài thân quả đạn là 2,38m và sải cánh 0,65m, cho phép máy bay mang theo với số lượng lớn. Loại đạn đặc biệt này sẽ gây quá tải hệ thống phòng không của đối phương

Theo thông báo, một tiêm kích F-16 tiêu chuẩn có thể mang tối đa 4 quả tên lửa mồi bẫy như vậy. Trong khi đó cường kích A-10 có thể mang tới 10 đạn ADM-160 và máy bay ném bom chiến lược B-52H thậm chí có thể mang tới 12 quả đạn loại này.

Tại chiến trường Đông Âu, tên lửa ADM-160 MALD đã được nhìn thấy gắn trên tiêm kích MiG-29 và Su-27 đang phục vụ trong Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Giá treo loại MAU-50 lấy từ F-16 và A-10 có lẽ đã được sử dụng để tích hợp vào các chiến đấu cơ thời Liên Xô này.

Quá trình trang bị hệ thống tên lửa ADM-160 MALD trên máy bay MiG-29 đã được khởi động vào tháng 5/2024, và trên tiêm kích Su-27 là vào tháng 8/2025.

Việc chuyển giao các loại đạn đặc biệt này cho Lực lượng Vũ trang Ukraine chưa được phía Mỹ công bố chính thức, nhưng quá trình sử dụng rộng rãi MALD đã được chứng minh bởi thực tế là không một cuộc tấn công tên lửa nào có thể thiếu chúng.