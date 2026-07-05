HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Mỹ nhân Việt đẹp chấp 10 hoa hậu sang Mỹ hở bạo nóng mắt, nhan sắc càng nhìn càng mê

Mộc Cam
|

Cứ mỗi khi bước lên sân khấu, mỹ nhân này lại khiến khán giả khó rời mắt vì sắc vóc ngày càng mặn mà.

Ngày 4/7 theo giờ địa phương, Bùi Lan Hương xuất hiện trong khuôn khổ concert KOSMIK tại Las Vegas, Mỹ. Đây là sự kiện âm nhạc quy tụ nhiều nghệ sĩ Việt, thu hút sự quan tâm của cộng đồng khán giả trong và ngoài nước. Ngay sau khi chương trình diễn ra, loạt khoảnh khắc trình diễn của Bùi Lan Hương nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội. Trong đó, tạo hình sân khấu, vóc dáng và màu giọng ma mị của nữ ca sĩ trở thành chủ đề được bàn luận nhiều.

Bùi Lan Hương tại cocnert tại Las Vegas (Clip: hangiale219)

Trong các đoạn clip được lan truyền, Bùi Lan Hương bước ra sân khấu với thiết kế trắng có phần tà dài, chất liệu mềm và đường xẻ cao táo bạo. Trang phục giúp nữ ca sĩ khoe đôi chân dài, đồng thời tạo hiệu ứng bắt mắt khi di chuyển dưới ánh đèn. Trên nền sân khấu tối, kết hợp cùng ánh sáng đỏ, tổng thể tạo hình của Bùi Lan Hương trở nên nổi bật trong từng khung hình fancam.

Mỹ nhân Việt đẹp chấp 10 hoa hậu sang Mỹ hở bạo nóng mắt, nhan sắc càng nhìn càng mê- Ảnh 1.
Mỹ nhân Việt đẹp chấp 10 hoa hậu sang Mỹ hở bạo nóng mắt, nhan sắc càng nhìn càng mê- Ảnh 2.
Mỹ nhân Việt đẹp chấp 10 hoa hậu sang Mỹ hở bạo nóng mắt, nhan sắc càng nhìn càng mê- Ảnh 3.

Nhan sắc và thần thái của Bùi Lan Hương nhận được nhiều sự quan tâm

Không cần tạo hình quá cầu kỳ, Bùi Lan Hương vẫn dễ dàng chiếm spotlight nhờ thần thái quyến rũ trên sân khấu quen thuộc. Mái tóc dài buông xõa, layout trang điểm sắc nét cùng biểu cảm lạnh giúp nữ ca sĩ giữ đúng màu sắc ma mị vốn gắn liền với hình ảnh của mình. Ở nhiều góc quay cận, Bùi Lan Hương gây chú ý với gương mặt sắc sảo, ánh mắt có chiều sâu và phong thái chậm rãi, không vội vàng.

Phần trình diễn của Bùi Lan Hương tại KOSMIK cũng được chia sẻ nhiều nhờ màu giọng đặc trưng. Từ trước đến nay, nữ ca sĩ vốn gắn liền với chất giọng trầm, lối hát giàu không khí và những bản nhạc có màu u buồn. Khi đứng trên sân khấu tại Las Vegas, Bùi Lan Hương tiếp tục phát huy thế mạnh này. Cô không cần nhiều động tác dàn dựng phức tạp, mà tập trung vào giọng hát, biểu cảm và cách di chuyển vừa đủ để giữ sự kết nối với khán giả.

Mỹ nhân Việt đẹp chấp 10 hoa hậu sang Mỹ hở bạo nóng mắt, nhan sắc càng nhìn càng mê- Ảnh 4.

Giọng hát của Bùi Lan Hương tiếp tục được khen ngợi

Trên mạng xã hội, nhiều bình luận dành lời khen cho nhan sắc mặn mà và vóc dáng của Bùi Lan Hương. Chỉ vài đoạn fancam ngắn vẫn đủ khiến Bùi Lan Hương trở thành một trong những cái tên được nhắc đến sau concert.

Thực tế, đây không phải lần đầu Bùi Lan Hương gây chú ý với visual sân khấu. Những năm gần đây, mỗi lần xuất hiện tại các chương trình lớn, nữ ca sĩ đều dễ trở thành tâm điểm bàn tán nhờ phong cách hình ảnh riêng.

Mỹ nhân Việt đẹp chấp 10 hoa hậu sang Mỹ hở bạo nóng mắt, nhan sắc càng nhìn càng mê- Ảnh 5.

Bùi Lan Hương liên tục được chú ý vì nhan sắc

Bùi Lan Hương không đóng khung trong một tạo hình cố định, mà thường lăng xê nhiều phong cách khác nhau, từ nữ tính, cổ điển đến gợi cảm, sắc sảo. Điểm chung trong các lần xuất hiện của cô là thần thái điềm tĩnh, ánh nhìn có chiều sâu và màu sắc ma mị gắn liền với âm nhạc.

Một trong những khoảnh khắc từng khiến Bùi Lan Hương được nhắc đến nhiều là màn trình diễn Ái Tình tại chung kết Miss Cosmo 2025. Đây cũng là một trong nhiều sân khấu của nữ ca sĩ được chia sẻ rộng rãi nhờ visual nổi bật, phong thái quyến rũ và giọng hát ma mị đặc trưng. Giữa không gian sân khấu lớn, Bùi Lan Hương vẫn tạo được điểm nhấn riêng bằng cách xuất hiện chậm rãi, giữ biểu cảm vừa đủ và để màu sắc âm nhạc dẫn dắt phần trình diễn.

Mỹ nhân Việt đẹp chấp 10 hoa hậu sang Mỹ hở bạo nóng mắt, nhan sắc càng nhìn càng mê- Ảnh 6.
Mỹ nhân Việt đẹp chấp 10 hoa hậu sang Mỹ hở bạo nóng mắt, nhan sắc càng nhìn càng mê- Ảnh 7.

Bùi Lan Hương thay đổi nhiều phong cách khác nhau

Không chỉ trên sân khấu âm nhạc, Bùi Lan Hương cũng nhiều lần gây chú ý tại các sự kiện giải trí và thảm đỏ. Nữ ca sĩ thường lựa chọn trang phục tôn dáng, có phom ôm hoặc chi tiết cắt xẻ để làm nổi bật vóc dáng. Khi cần, cô cũng không ngại thử những thiết kế táo bạo hơn, nhưng tổng thể hình ảnh vẫn nghiêng về sự trưởng thành, sắc sảo và có phần bí ẩn. Đây là lý do mỗi lần Bùi Lan Hương xuất hiện, khán giả thường chú ý đến thần thái, vóc dáng và cách cô hoàn thiện tổng thể tạo hình.

So với giai đoạn đầu được biết đến qua những ca khúc như Ngày Chưa Giông Bão , Mặt Trăng hay Đóa Bạch Trà , Bùi Lan Hương hiện tại có phần đa dạng hơn trong cách xây dựng hình ảnh. Cô vẫn giữ màu sắc âm nhạc quen thuộc, nhưng trang phục và cách xử lý sân khấu đã có nhiều thay đổi.

Mỹ nhân Việt đẹp chấp 10 hoa hậu sang Mỹ hở bạo nóng mắt, nhan sắc càng nhìn càng mê- Ảnh 8.

Ở tuổi 37, Bùi Lan Hương vẫn cho thấy sắc vóc ngày càng mặn mà, đặc biệt mỗi khi xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu

Những thiết kế xẻ cao, ôm dáng hoặc có chi tiết tạo khối xuất hiện thường xuyên hơn, giúp nữ ca sĩ có thêm điểm nhấn về phần nhìn trong các màn trình diễn. Ở tuổi 37, Bùi Lan Hương vẫn cho thấy sắc vóc ngày càng mặn mà, đặc biệt mỗi khi xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu. Màn xuất hiện tại concert KOSMIK ở Las Vegas tiếp tục nối dài chuỗi khoảnh khắc được chia sẻ của Bùi Lan Hương. Sau sự kiện, các đoạn clip của cô tiếp tục được lan truyền trên mạng xã hội, chủ yếu xoay quanh visual, trang phục xẻ cao và phong cách trình diễn ma mị.

Ảnh: FBNV

Cuộc sống tuổi xế chiều của NSND Thanh Lam, Quốc Trung sau khi ly hôn vì một ca khúc
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Mỹ

sao Việt

Bùi Lan Hương

hoa hậu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút cảnh sát ập vào khám xét hàng loạt địa điểm, ca sĩ Tăng Nhật Tuệ và 47 người tra tay vào còng

Giây phút cảnh sát ập vào khám xét hàng loạt địa điểm, ca sĩ Tăng Nhật Tuệ và 47 người tra tay vào còng

01:38
Nghẹt thở giây phút CA ập vào khám xét tại 4 tỉnh thành, 'ông trùm' Ngọc Sơn và 30 người tra tay vào còng

Nghẹt thở giây phút CA ập vào khám xét tại 4 tỉnh thành, 'ông trùm' Ngọc Sơn và 30 người tra tay vào còng

01:33
Giây phút công an ập vào khám xét 7 địa điểm, quản lý Lương Văn Khải và 1 phụ nữ tra tay vào còng

Giây phút công an ập vào khám xét 7 địa điểm, quản lý Lương Văn Khải và 1 phụ nữ tra tay vào còng

01:40
Honda CB500 Super Four về Việt Nam, trang bị công nghệ hiếm, giá ngang xe 650 cc

Honda CB500 Super Four về Việt Nam, trang bị công nghệ hiếm, giá ngang xe 650 cc

01:44
Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

01:19
Honda đưa về Việt Nam mẫu SH 150i hiếm bậc nhất, nhập khẩu trực tiếp từ Ý

Honda đưa về Việt Nam mẫu SH 150i hiếm bậc nhất, nhập khẩu trực tiếp từ Ý

01:07
Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH đặc biệt lưu ý nếu bản thân có 2 thay đổi này

Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH đặc biệt lưu ý nếu bản thân có 2 thay đổi này

01:08
Tin vui cho người mua xe máy điện Honda mới mở bán

Tin vui cho người mua xe máy điện Honda mới mở bán

02:34
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại