Mỹ nhân Việt đầu tiên được gọi là "thần đồng diễn xuất": 10 tuổi nổi tiếng cả nước, thành sao hạng A rồi mất tích 6 năm

Ở độ tuổi còn rất trẻ, mỹ nhân này đã được ca ngợi với cái tên

Bảo Thanh (tên đầy đủ: Vũ Phương Thanh, sinh năm 1990) là một trong những nữ diễn viên nổi bật nhất của màn ảnh nhỏ Việt Nam trong giai đoạn cuối thập niên 2010. Sở hữu lối diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc cùng khả năng hóa thân đa dạng, cô ghi dấu ấn qua hàng loạt bộ phim truyền hình ăn khách của VFC và được xem là gương mặt bảo chứng rating của VTV trong nhiều năm.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, Bảo Thanh bén duyên với màn ảnh từ khi mới 8 tuổi qua bộ phim điện ảnh Vào Nam Ra Bắc. Vai diễn bé Nụ với lối diễn hồn nhiên, giàu cảm xúc đã giúp cô giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 13 khi mới 10 tuổi. Thành tích hiếm có này khiến Bảo Thanh được truyền thông thời điểm đó ưu ái gọi là "thần đồng điện ảnh" của màn ảnh Việt. Với khả năng nhập vai tự nhiên ngay từ nhỏ, cô cũng được xem là một trong những "thần đồng diễn xuất" đầu tiên của điện ảnh Việt Nam.

Ảnh: Google

Sau thời gian hoạt động ở sân khấu và góp mặt trong một số phim truyền hình, Bảo Thanh bắt đầu được khán giả cả nước biết đến với vai Minh Vân trong Sống Chung Với Mẹ Chồng (2017). Bộ phim tạo nên cơn sốt trên màn ảnh Việt, giúp cô vụt sáng thành ngôi sao hạng A của dòng phim truyền hình phía Bắc. Khả năng diễn nội tâm cùng phản ứng hóa học ăn ý với bạn diễn đã khiến nhân vật Minh Vân trở thành một trong những vai diễn biểu tượng của truyền hình Việt những năm 2010.

Ảnh: Google

Tiếp nối thành công, Bảo Thanh liên tục khẳng định vị thế qua các dự án đình đám như Người Phán Xử (vai phụ gây ấn tượng), Ngày Ấy Mình Đã Yêu, Về Nhà Đi Con và Những Ngày Không Quên. Đặc biệt, vai Thư "xính lao" trong Về Nhà Đi Con (2019) được xem là đỉnh cao sự nghiệp của cô. Hình tượng cô gái thực tế, sắc sảo nhưng giàu tình cảm giúp Bảo Thanh nhận được sự yêu mến rộng rãi từ khán giả ở nhiều độ tuổi. Bộ phim trở thành hiện tượng truyền hình quốc dân, liên tục dẫn đầu rating và tạo ảnh hưởng mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Ảnh: Google

Trong sự nghiệp, Bảo Thanh nhiều lần được vinh danh tại Giải Cánh Diều, VTV Awards (Ấn tượng VTV) và các giải thưởng truyền hình nhờ những vai diễn nổi bật. Cô được đánh giá cao bởi khả năng nhập vai chân thực, lối diễn tiết chế nhưng giàu cảm xúc, đặc biệt phù hợp với các nhân vật phụ nữ hiện đại có chiều sâu tâm lý.

Năm 2020, sau thành công của Những Ngày Không Quên, Bảo Thanh quyết định tạm dừng đóng phim truyền hình để dành thời gian chăm sóc gia đình và sinh con thứ hai. Trong giai đoạn này, cô chủ yếu tham gia một số chương trình truyền hình, sự kiện, hoạt động quảng cáo và công tác tại Nhà hát Kịch Công an Nhân dân, nơi cô là diễn viên biên chế.

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV

Tính đến thời điểm hiện tại, Bảo Thanh đã vắng bóng khỏi màn ảnh suốt 6 năm. Cô thỉnh thoảng xuất hiện tại các sự kiện giải trí, giao lưu cùng đồng nghiệp và chia sẻ cuộc sống gia đình trên mạng xã hội. Mỗi lần tái xuất trước công chúng đều nhận được sự quan tâm lớn nhờ nhan sắc ngày càng mặn mà cùng sức hút chưa hề giảm sút. Tính đến năm 2026, Bảo Thanh vẫn được xem là một trong những nữ diễn viên truyền hình được khán giả mong chờ ngày trở lại nhất của màn ảnh Việt.