HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Mỹ nhân Việt đầu tiên được gọi là "thần đồng diễn xuất": 10 tuổi nổi tiếng cả nước, thành sao hạng A rồi mất tích 6 năm

Mộng Điềm
|

Ở độ tuổi còn rất trẻ, mỹ nhân này đã được ca ngợi với cái tên

Bảo Thanh (tên đầy đủ: Vũ Phương Thanh, sinh năm 1990) là một trong những nữ diễn viên nổi bật nhất của màn ảnh nhỏ Việt Nam trong giai đoạn cuối thập niên 2010. Sở hữu lối diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc cùng khả năng hóa thân đa dạng, cô ghi dấu ấn qua hàng loạt bộ phim truyền hình ăn khách của VFC và được xem là gương mặt bảo chứng rating của VTV trong nhiều năm.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, Bảo Thanh bén duyên với màn ảnh từ khi mới 8 tuổi qua bộ phim điện ảnh Vào Nam Ra Bắc. Vai diễn bé Nụ với lối diễn hồn nhiên, giàu cảm xúc đã giúp cô giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 13 khi mới 10 tuổi. Thành tích hiếm có này khiến Bảo Thanh được truyền thông thời điểm đó ưu ái gọi là "thần đồng điện ảnh" của màn ảnh Việt. Với khả năng nhập vai tự nhiên ngay từ nhỏ, cô cũng được xem là một trong những "thần đồng diễn xuất" đầu tiên của điện ảnh Việt Nam.

Mỹ nhân Việt đầu tiên được gọi là "thần đồng diễn xuất": 10 tuổi nổi tiếng cả nước, thành sao hạng A rồi mất tích 6 năm - Ảnh 1.

Ảnh: Google

Sau thời gian hoạt động ở sân khấu và góp mặt trong một số phim truyền hình, Bảo Thanh bắt đầu được khán giả cả nước biết đến với vai Minh Vân trong Sống Chung Với Mẹ Chồng (2017). Bộ phim tạo nên cơn sốt trên màn ảnh Việt, giúp cô vụt sáng thành ngôi sao hạng A của dòng phim truyền hình phía Bắc. Khả năng diễn nội tâm cùng phản ứng hóa học ăn ý với bạn diễn đã khiến nhân vật Minh Vân trở thành một trong những vai diễn biểu tượng của truyền hình Việt những năm 2010.

Mỹ nhân Việt đầu tiên được gọi là "thần đồng diễn xuất": 10 tuổi nổi tiếng cả nước, thành sao hạng A rồi mất tích 6 năm - Ảnh 2.

Ảnh: Google

Tiếp nối thành công, Bảo Thanh liên tục khẳng định vị thế qua các dự án đình đám như Người Phán Xử (vai phụ gây ấn tượng), Ngày Ấy Mình Đã Yêu, Về Nhà Đi Con và Những Ngày Không Quên. Đặc biệt, vai Thư "xính lao" trong Về Nhà Đi Con (2019) được xem là đỉnh cao sự nghiệp của cô. Hình tượng cô gái thực tế, sắc sảo nhưng giàu tình cảm giúp Bảo Thanh nhận được sự yêu mến rộng rãi từ khán giả ở nhiều độ tuổi. Bộ phim trở thành hiện tượng truyền hình quốc dân, liên tục dẫn đầu rating và tạo ảnh hưởng mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Mỹ nhân Việt đầu tiên được gọi là "thần đồng diễn xuất": 10 tuổi nổi tiếng cả nước, thành sao hạng A rồi mất tích 6 năm - Ảnh 3.

Ảnh: Google

Trong sự nghiệp, Bảo Thanh nhiều lần được vinh danh tại Giải Cánh Diều, VTV Awards (Ấn tượng VTV) và các giải thưởng truyền hình nhờ những vai diễn nổi bật. Cô được đánh giá cao bởi khả năng nhập vai chân thực, lối diễn tiết chế nhưng giàu cảm xúc, đặc biệt phù hợp với các nhân vật phụ nữ hiện đại có chiều sâu tâm lý.

TIN LIÊN QUAN

Năm 2020, sau thành công của Những Ngày Không Quên, Bảo Thanh quyết định tạm dừng đóng phim truyền hình để dành thời gian chăm sóc gia đình và sinh con thứ hai. Trong giai đoạn này, cô chủ yếu tham gia một số chương trình truyền hình, sự kiện, hoạt động quảng cáo và công tác tại Nhà hát Kịch Công an Nhân dân, nơi cô là diễn viên biên chế.

Mỹ nhân Việt đầu tiên được gọi là "thần đồng diễn xuất": 10 tuổi nổi tiếng cả nước, thành sao hạng A rồi mất tích 6 năm - Ảnh 4.

Ảnh: FBNV

Mỹ nhân Việt đầu tiên được gọi là "thần đồng diễn xuất": 10 tuổi nổi tiếng cả nước, thành sao hạng A rồi mất tích 6 năm - Ảnh 5.

Ảnh: FBNV

Tính đến thời điểm hiện tại, Bảo Thanh đã vắng bóng khỏi màn ảnh suốt 6 năm. Cô thỉnh thoảng xuất hiện tại các sự kiện giải trí, giao lưu cùng đồng nghiệp và chia sẻ cuộc sống gia đình trên mạng xã hội. Mỗi lần tái xuất trước công chúng đều nhận được sự quan tâm lớn nhờ nhan sắc ngày càng mặn mà cùng sức hút chưa hề giảm sút. Tính đến năm 2026, Bảo Thanh vẫn được xem là một trong những nữ diễn viên truyền hình được khán giả mong chờ ngày trở lại nhất của màn ảnh Việt.

Mỹ nhân Việt đầu tiên được gọi là "thần đồng diễn xuất": 10 tuổi nổi tiếng cả nước, thành sao hạng A rồi mất tích 6 năm - Ảnh 6.

Ảnh: FBNV

Vợ NSND Công Lý lên tiếng thông tin chán chồng, ly hôn

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Bảo Thanh

Thần đồng diễn xuất

mỹ nhân

sao Việt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

01:38
SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

00:50
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

01:04
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại