Việt Nam có mỹ nhân mặt đẹp như búp bê, body lại bốc lửa: Bỏ showbiz lấy thiếu gia, 10 năm không trở lại

Ở tuổi U40, mỹ nhân này vẫn đẹp rực rỡ.

Có một thời, nhắc đến thế hệ "hot girl đời đầu" của Việt Nam, Tâm Tít luôn là cái tên nằm trong nhóm nổi bật nhất. Sở hữu gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, làn da trắng cùng nụ cười ngọt ngào, cô được nhiều khán giả ví như "búp bê sống". Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc trong trẻo, Tâm Tít còn sở hữu vóc dáng gợi cảm, từng nhiều lần góp mặt trong các bảng xếp hạng mỹ nhân quyến rũ của showbiz Việt.

Tâm Tít là "đệ nhất hot girl" một thời

Đang ở giai đoạn được săn đón, nữ diễn viên bất ngờ kết hôn với doanh nhân Chu Ngọc Thành - một thiếu gia Hà Nội vào năm 2015 rồi gần như biến mất khỏi làng giải trí. Đến nay đã hơn 10 năm, Tâm Tít vẫn chưa có kế hoạch trở lại đóng phim hay hoạt động nghệ thuật, thay vào đó tận hưởng cuộc sống viên mãn bên gia đình và công việc kinh doanh riêng.

Từ "hot girl quốc dân" đến nữ diễn viên được kỳ vọng rồi bất ngờ rời ánh hào quang

Sinh năm 1989 tại Hà Nội, Tâm Tít nổi lên từ cuối những năm 2000 khi trào lưu hot girl bùng nổ trên Internet. Với vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng nhưng không kém phần quyến rũ, cô nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trên các tạp chí tuổi teen, ảnh thời trang và các chiến dịch quảng cáo.

Khác với nhiều hot girl cùng thời chỉ nổi tiếng trên mạng xã hội, Tâm Tít sớm bước chân vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp. Cô thử sức ở nhiều lĩnh vực như ca hát, người mẫu, MC và diễn xuất.

Ở mảng âm nhạc, Tâm Tít từng phát hành một số ca khúc như Nhắc lại trong nỗi nhớ, Môi xinh, Như một thói quen. Dù không tạo được dấu ấn lớn với vai trò ca sĩ, cô vẫn sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo nhờ ngoại hình nổi bật.

Sự nghiệp diễn xuất của Tâm Tít cũng có những bước tiến đáng chú ý khi góp mặt trong các bộ phim như Lều chõng, Giữa hai thế giới, Chạm vào quá khứ, Chiếc giường chia đôi... Cô sở hữu lợi thế ngoại hình sáng, khả năng biểu cảm tự nhiên và từng được kỳ vọng sẽ tiến xa nếu tiếp tục theo đuổi nghệ thuật.

Bên cạnh phim ảnh, Tâm Tít thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện giải trí, chụp ảnh thời trang và trở thành gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu. Thời điểm đó, cô được xem là một trong những mỹ nhân có sức ảnh hưởng lớn trong giới trẻ.

Tâm Tít và chồng thiếu gia

Thế nhưng, khi sự nghiệp đang ở giai đoạn thuận lợi, Tâm Tít bất ngờ thông báo kết hôn với doanh nhân Chu Ngọc Thành vào đầu năm 2015. Đám cưới của cô khi ấy thu hút sự quan tâm lớn từ truyền thông bởi chú rể được biết đến là một doanh nhân xuất thân trong gia đình có điều kiện.

Sau hôn lễ, nữ diễn viên gần như dừng toàn bộ hoạt động nghệ thuật, dành phần lớn thời gian chăm sóc gia đình, sinh hai con trai và phát triển công việc kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp.

Suốt hơn một thập kỷ qua, Tâm Tít hầu như không nhận phim mới, không tham gia gameshow hay trở lại với âm nhạc, chỉ thỉnh thoảng góp mặt trong một số sự kiện của bạn bè thân thiết.

Nhiều khán giả từng tiếc nuối trước quyết định rời showbiz của cô. Tuy nhiên, bản thân Tâm Tít chưa từng bày tỏ sự hối tiếc, ngược lại luôn cho thấy sự hài lòng với lựa chọn ưu tiên gia đình.

10 năm rời khỏi showbiz, nhan sắc ngày càng quyến rũ

Nếu có điều gì khiến công chúng bất ngờ mỗi lần Tâm Tít xuất hiện, đó chính là nhan sắc gần như không thay đổi theo thời gian. Hiện đã bước sang tuổi U40 và là mẹ của hai con, người đẹp vẫn giữ được vóc dáng cân đối với những đường cong nóng bỏng và làn da trắng mịn mướt mắt.

Mỗi lần chia sẻ hình ảnh trong những chuyến nghỉ dưỡng cùng gia đình, cô đều nhận về hàng chục nghìn lượt yêu thích cùng nhiều lời khen như "trẻ mãi không già", "đẹp như thời mới nổi", "không ai nghĩ đã sinh hai con".

Tâm Tít sở hữu cuộc sống sang chảnh

Nhiều bức ảnh diện bikini của Tâm Tít cho thấy vóc dáng săn chắc và phong cách thời trang thanh lịch nhưng vẫn gợi cảm. Không ít người nhận xét vẻ đẹp của cô hiện nay thậm chí còn mặn mà và cuốn hút hơn thời còn hoạt động nghệ thuật.

Tâm Tít duy trì việc tập luyện đều đặn, chăm sóc làn da và xây dựng chế độ ăn uống khoa học. Chính lối sống lành mạnh giúp cô giữ được ngoại hình trẻ trung sau hai lần sinh nở.

Bên cạnh nhan sắc, cuộc sống hôn nhân của Tâm Tít cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Sau khi rời showbiz, người đẹp tập trung điều hành công việc kinh doanh riêng. Cô cũng thường xuyên đưa các con đi du lịch, nghỉ dưỡng tại nhiều điểm đến trong và ngoài nước.

Nhan sắc trẻ đẹp, nóng bỏng của nàng cựu hot girl ở tuổi U40

Trên mạng xã hội, Tâm Tít không thường xuyên khoe tài sản hay cuộc sống xa hoa. Tuy nhiên, qua những hình ảnh về không gian sống, xe sang, những chuyến nghỉ dưỡng tại các khu resort cao cấp và cuộc sống đủ đầy của gia đình, nhiều khán giả cho rằng cô đang tận hưởng cuộc sống sung túc sau hơn 10 năm rời xa ánh đèn sân khấu.

Đáng chú ý, dù không còn hoạt động nghệ thuật, Tâm Tít vẫn giữ được sức hút đáng kể. Mỗi lần xuất hiện tại sự kiện hay đăng tải ảnh mới, tên tuổi của cô nhanh chóng được cộng đồng mạng bàn luận. Điều này cho thấy dấu ấn mà người đẹp để lại trong lòng khán giả vẫn chưa hề phai nhạt.

Hơn một thập kỷ kể từ ngày quyết định rút lui khỏi showbiz, Tâm Tít vẫn được xem là một trong những trường hợp hiếm hoi chủ động dừng lại khi sự nghiệp đang rộng mở. Nếu trước đây công chúng biết đến cô với hình ảnh "hot girl quốc dân", nữ diễn viên sở hữu gương mặt đẹp như búp bê và vóc dáng quyến rũ, thì hiện tại, cô lại gây thiện cảm bởi hình ảnh một người phụ nữ trưởng thành, dành ưu tiên cho gia đình và cuộc sống riêng.