Vợ NSND Công Lý lên tiếng thông tin chán chồng, ly hôn

Những chia sẻ thẳng thắn của vợ NSND Công Lý nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm.

Mới đây, bà xã NSND Công Lý đã lên tiếng trước những đồn đoán về việc hôn nhân rạn nứt. Qua một đoạn video đăng tải trên mạng xã hội, cô khẳng định cuộc sống của hai vợ chồng vẫn bình yên, hạnh phúc và mong khán giả ngừng lan truyền những thông tin thất thiệt.

Ngọc Hà chia sẻ: "Họ nói em và anh Lý bỏ nhau rồi, chán nhau rồi ạ". Sau đó, cô giải thích lý: "Từng có một quãng thời gian khá dài, em không đưa hình ảnh anh Lý lên mạng xã hội. Vì em không muốn mọi người hiểu sai hình ảnh của anh Lý. Nhưng khi em không đưa lên, thì lại xuất hiện tin đồn hình như chán nhau rồi, ly hôn rồi hay sao ý.

Clip Ngọc Hà chia sẻ về cuộc sống hôn nhân hiện tại của cô và NSND Công Lý

Rồi đến khi em làm series vui vẻ của gia đình chia sẻ lên thì cũng vẫn nhận những ý kiến trái chiều. Em nghĩ rằng, em sẽ chỉ đọc những bình luận tích cực thôi. Và em cũng muốn nói với mọi người rằng gia đình em vẫn luôn luôn vui vẻ, yêu thương, hỗ trợ, đùm bọc nhau đi qua những ngày mưa ngày gió.

Bây giờ, hai vợ chồng em cũng khá hài lòng với cuộc sống hiện tại. Có thể không giàu có như nhiều người khác, nhưng ít nhất bây giờ cuộc sống của cả hai cũng đã tạm ổn. Hi vọng mọi người sẽ yêu thương em thay vì chỉ trích.

Em cũng sẽ chia sẻ thật nhiều những câu chuyện trong cuộc sống. Mong mọi người sẽ không chán những câu chuyện em kể.

Có nhiều bác hỏi em rằng những câu chuyện đó có phải thật không hay là em bịa. Em xin đính chính luôn rằng em không có thời gian đâu để bịa chuyện các bác ạ! Nghĩ hôm nay ăn gì đã đủ mệt rồi còn bịa chuyện làm gì".

Vợ chồng Công Lý đều hài lòng với cuộc sống hiện tại

Những chia sẻ thẳng thắn của vợ NSND Công Lý nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ đông đảo khán giả. Nhiều người để lại bình luận chúc vợ chồng nghệ sĩ tiếp tục giữ gìn hạnh phúc sau quãng thời gian nhiều thử thách.

NSND Công Lý và Ngọc Hà đăng ký kết hôn đầu năm 2021 sau nhiều năm tìm hiểu. Chỉ vài tháng sau ngày cưới, nam nghệ sĩ gặp biến cố sức khỏe nghiêm trọng do đột quỵ, phải trải qua thời gian dài điều trị và phục hồi chức năng. Trong suốt hành trình ấy, Ngọc Hà luôn ở bên chăm sóc, đồng hành cùng chồng, trở thành chỗ dựa tinh thần lớn nhất của anh.

Nhiều lần trên truyền thông, Ngọc Hà cho biết cuộc sống của hai vợ chồng từng đối mặt không ít áp lực về tài chính, tâm lý và sức khỏe. Tuy nhiên, cô lựa chọn kiên trì cùng chồng vượt qua khó khăn thay vì than vãn. Về phía NSND Công Lý, anh cũng nhiều lần bày tỏ sự biết ơn đối với người vợ luôn âm thầm hy sinh, chăm sóc mình trong giai đoạn biến cố.