Mỹ nhân Việt bị cắt vai đúng 1 ngày trước khi phim công chiếu, biến mất khỏi showbiz ở tuổi 17 bây giờ ra sao?

Cuộc sống hiện tại của mỹ nhân đình đám một thời đã thay đổi rất nhiều so với quá khứ.

Nhờ hiệu ứng không tưởng từ bộ phim Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay, Tam Triều Dâng hiện là gương mặt gen Z được săn đón hàng đầu Vbiz. Diễn hay, mặt đẹp và độ nhận diện ngày càng cao, cô nàng được kỳ vọng sẽ là ngọc nữ thế hệ mới của màn ảnh Việt. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết đươc quá khứ nhiều biến cố của cô.

Từng được xem là một trong những diễn viên tuổi teen nổi bật của màn ảnh Việt, Tam Triều Dâng sớm nếm trải cả hào quang lẫn áp lực của sự nổi tiếng. Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, cô bất ngờ gặp cú sốc lớn khi bị cắt toàn bộ vai diễn khỏi bộ phim điện ảnh Hit: Hoàng Tử & Lọ Lem chỉ một ngày trước thời điểm công chiếu.

Chia sẻ về quyết định này, đạo diễn Ngô Quang Hải cho biết ê-kíp buộc phải cắt giảm một số tuyến nhân vật phụ do thời lượng phim vượt quá kế hoạch ban đầu, nhằm tập trung hơn vào câu chuyện chính xoay quanh cuộc thi âm nhạc. Nam đạo diễn cũng thừa nhận đã không kịp trao đổi với Tam Triều Dâng từ trước và gửi lời xin lỗi tới nữ diễn viên trẻ.

Sau cú sốc liên quan đến bộ phim điện ảnh đầu tay, Tam Triều Dâng tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý bởi những câu chuyện đời tư. Trong đó, ồn ào gây ảnh hưởng lớn nhất đến nữ diễn viên phải kể đến nghi án tình cảm với Hoài Lâm vào khoảng năm 2014. Sau khi cùng tham gia dự án Những Con Búp Bê (Búp Bê Oan Nghiệt), cả hai thường xuyên xuất hiện thân thiết trước công chúng, từ các sự kiện đến chương trình truyền hình. Tin đồn càng bùng nổ khi Hoài Lâm nhiều lần có những phát ngôn và hành động được cho là ngầm nhắc đến Tam Triều Dâng trên sóng truyền hình.

Mặc dù cả hai đều phủ nhận chuyện hẹn hò và khẳng định chỉ là anh em, Tam Triều Dâng vẫn trở thành đối tượng hứng chịu nhiều phản ứng tiêu cực từ một bộ phận người hâm mộ nam ca sĩ. Nữ diễn viên từng tiết lộ cô liên tục nhận được những tin nhắn công kích, chỉ trích, thậm chí bị gắn mác là người lợi dụng tên tuổi Hoài Lâm để thu hút sự chú ý.

Không chỉ vướng nghi án tình cảm, nữ diễn viên còn nhiều lần gây tranh luận vì hình ảnh trưởng thành trước tuổi. Trong giai đoạn từ 15 đến 17 tuổi, Tam Triều Dâng thường lựa chọn những trang phục tôn dáng hoặc phong cách trang điểm được nhận xét là khá sắc sảo so với độ tuổi. Thậm chí, không ít ý kiến cho rằng nữ diễn viên đang cố gắng xây dựng hình tượng gợi cảm quá sớm, tạo nên những tranh cãi kéo dài xoay quanh cách định hướng hình ảnh của cô trong những năm đầu bước chân vào showbiz.

Sau hàng loạt biến cố xảy ra liên tiếp khi tuổi đời còn rất trẻ, Tam Triều Dâng bất ngờ rút lui khỏi làng giải trí trong khoảng hai năm để tập trung cho việc học. Đến năm 2018, Tam Triều Dâng trở lại khi bước sang tuổi 20. Trong quãng thời gian cô rời xa ánh đèn sân khấu để tập trung cho việc học, thị trường giải trí đã xuất hiện hàng loạt gương mặt mới, khiến cái tên Tam Triều Dâng dần trở nên mờ nhạt trong mắt nhiều nhà sản xuất và đạo diễn.

Khác với thời điểm còn là sao tuổi teen liên tục nhận được lời mời đóng phim, Tam Triều Dâng thừa nhận cô phải bắt đầu lại gần như từ đầu. Nữ diễn viên từng chia sẻ rằng khi trở lại, nhiều người trong nghề thậm chí không còn nhớ đến mình, đồng nghĩa với việc cô không thể ngồi chờ cơ hội tìm đến mà phải chủ động đi casting để giành lấy từng vai diễn. Một trong những dự án đánh dấu màn trở lại của cô là bộ phim điện ảnh 100 Ngày Bên Em.

Cùng năm 2018, cô góp mặt trong bộ phim truyền hình Ngày Ấy Mình Đã Yêu, đảm nhận vai "tình địch" của nhân vật do Nhã Phương thủ vai. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục xuất hiện trong các dự án như Nước Mắt Loài Cỏ Dại, Tiểu Tam Không Có Lỗi?, Hoa Vương, Gia Đình Ngũ Quả... từng bước tìm lại vị trí trên màn ảnh. Dù không tạo ra cú bứt phá quá lớn như thời còn là hiện tượng tuổi teen, Tam Triều Dâng vẫn kiên trì theo đuổi diễn xuất và chấp nhận đi lên bằng những vai diễn vừa sức thay vì tìm kiếm sự nổi tiếng tức thời.

Đến năm 2026, Tam Triều Dâng bất ngờ trở thành tâm điểm bàn luận khi đảm nhận vai Thanh Tâm trong Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay. Hiệu ứng tích cực của bộ phim cùng phản ứng hóa học được khán giả yêu thích giữa cô và Võ Điền Gia Huy đã giúp cái tên Tam Triều Dâng phủ sóng trở lại trên mạng xã hội, đánh dấu màn tái xuất ấn tượng nhất của nữ diễn viên sau nhiều năm hoạt động bền bỉ nhưng khá lặng lẽ.