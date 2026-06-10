Mỹ nhân showbiz sở hữu dinh thự nghìn tỷ rộng gấp 4 lần sân bóng: Bên trong có cả thế giới riêng cho 50 chú mèo

Không chỉ giàu có và nổi tiếng, mỹ nhân này còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống tự do trong dinh thự rộng như resort.

Lưu Diệc Phi từ lâu đã là một trong những đại mỹ nhân nổi bật nhất màn ảnh Hoa ngữ. Sinh năm 1987, cô nổi tiếng từ rất sớm với loạt vai diễn đình đám như Vương Ngữ Yên trong Thiên Long Bát Bộ, Triệu Linh Nhi trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp và đặc biệt là Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp. Vẻ đẹp thanh thoát, khí chất trong trẻo giúp Lưu Diệc Phi được khán giả ưu ái gọi bằng biệt danh "thần tiên tỷ tỷ".

Sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, Lưu Diệc Phi không chỉ giữ vững sức hút trên màn ảnh mà còn được xem là một trong những "phú bà" giàu có của showbiz Trung. Bên cạnh danh tiếng, nữ diễn viên sở hữu khối tài sản đáng nể với bất động sản, xe hơi, hàng hiệu và nhiều món đồ xa xỉ. Trong số đó, gây chú ý nhất là dinh thự rộng khoảng 16.700m2 tại khu Thuận Nghĩa, Bắc Kinh - nơi được ví như "lâu đài riêng" của Lưu Diệc Phi và hơn 50 chú mèo.

Lưu Diệc Phi hiện đang tận hưởng cuộc sống trong căn biệt thự rộng hơn 16.700m2.

Cơ ngơi của Lưu Diệc Phi tọa lạc tại khu Thuận Nghĩa, Bắc Kinh, có diện tích lên tới 16.700m2. Với quy mô rộng gấp nhiều lần một sân bóng mini, căn biệt thự này không chỉ là nơi ở mà còn giống một khu nghỉ dưỡng riêng tư giữa lòng thủ đô.

Xung quanh nhà được bao bọc bởi tường cao, có bảo vệ canh gác ngày đêm, đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối cho nữ diễn viên. Đây cũng là nơi Lưu Diệc Phi lui về nghỉ ngơi sau lịch trình làm việc bận rộn, tách biệt khỏi sự ồn ào của showbiz.

Căn biệt thự rộng gấp 4 lần sân bóng.

Ngay từ khu vực sảnh, căn nhà đã tạo cảm giác bình yên với gam màu kem - vàng nhẹ. Lối vào được lát gạch hoa màu trang nhã, hai bên bố trí tủ gỗ để đồ, giúp không gian luôn gọn gàng. Ánh sáng vàng dịu kết hợp cùng chất liệu gỗ tạo nên cảm giác ấm áp, thoải mái. Đây không phải kiểu xa hoa phô trương mà thiên về sự thanh lịch, đúng với hình ảnh nhẹ nhàng của Lưu Diệc Phi ngoài đời.

Phòng khách trong dinh thự của Lưu Diệc Phi được thiết kế rộng rãi, sử dụng tone trắng chủ đạo. Không gian không trang trí quá cầu kỳ nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng nhờ nội thất cao cấp và bố cục thoáng đãng. Giữa phòng khách còn đặt một chiếc piano, hướng ra cửa kính sát đất. Chi tiết này khiến không gian vừa có nét nghệ thuật, vừa thể hiện rõ lối sống tinh tế của chủ nhân.

Điểm nổi bật nhất là hệ cửa kính lớn kéo dài từ trần xuống sàn, giúp căn phòng luôn tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Từ đây, nữ diễn viên có thể nhìn ra khung cảnh sân vườn bên ngoài. Đây cũng là góc cô thường nằm thư giãn, đọc sách hoặc chơi đùa cùng những chú mèo.

Lưu Diệc Phi thường thư giãn bên hệ cửa kính lớn.

Bên trong dinh thự có hồ bơi, xung quanh được bao phủ bởi cây xanh, mang lại cảm giác mát lành và thư thái. Chỉ cần mở rèm, Lưu Diệc Phi đã có thể tận hưởng không gian xanh ngay trong nhà.

Khoảng sân trước nhà.

Ban công cũng là một trong những khu vực có view đẹp. Từ đây có thể phóng tầm mắt ra khoảng sân rộng, cây cối và cảnh quan xung quanh. Với diện tích lớn, căn nhà tạo cảm giác như một khu nghỉ dưỡng riêng, nơi chủ nhân có thể sống chậm và tận hưởng sự yên bình mỗi ngày.

Ban công.

Là nghệ sĩ thường xuyên xuất hiện trước công chúng, Lưu Diệc Phi đặc biệt chú trọng việc duy trì vóc dáng. Trong dinh thự của cô có phòng tập gym với đầy đủ thiết bị, phục vụ việc tập thể dục, yoga và rèn luyện thể lực.

Ngoài phòng gym, căn nhà còn có phòng tập múa riêng. Đây là không gian giúp nữ diễn viên duy trì sự dẻo dai, kỷ luật và phong thái thanh thoát. Chính thói quen chăm chỉ tập luyện này góp phần giúp Lưu Diệc Phi vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, vóc dáng đáng ngưỡng mộ ở tuổi U40.

Các khu vực tập luyện trong nhà.

Một trong những chi tiết gây ấn tượng trong dinh thự là cầu thang kết hợp giữa gỗ sồi và đá cẩm thạch. Thiết kế này vừa sang trọng, vừa có nét ấm áp, tạo điểm nhấn khác biệt cho tổng thể không gian. Cầu thang cũng là nơi Lưu Diệc Phi thường chụp ảnh đời thường.

Góc cầu thang.

Phòng ngủ của Lưu Diệc Phi được thiết kế theo hướng tối giản, sử dụng các gam màu sáng để tạo cảm giác rộng rãi, thư thái. Không gian có giường lớn, nội thất không quá cầu kỳ nhưng vẫn toát lên vẻ tinh tế.

Một điểm đặc biệt là phần tường sử dụng chất liệu gỗ kết hợp kính mờ, vừa tạo sự hiện đại vừa đảm bảo riêng tư. Đây là nơi nữ diễn viên nghỉ ngơi, đọc sách và tận hưởng những khoảnh khắc yên tĩnh bên thú cưng.

Phòng ngủ.

Ngoài các khu vực sinh hoạt chính, dinh thự còn có những góc nhỏ dành cho đọc sách, làm việc và thư giãn. Phòng làm việc được bố trí đơn giản, có kệ sách gọn gàng, kết hợp đồ nội thất bằng gỗ để tạo cảm giác ấm áp.

Phòng đọc sách.

Điều khiến căn dinh thự của Lưu Diệc Phi đặc biệt hơn cả chính là sự hiện diện của hơn 50 chú mèo. Từ năm 2006, nơi ở của nữ diễn viên đã trở thành mái ấm cho nhiều chú mèo, chú cún bị bỏ rơi hoặc bị thương. Có thời điểm, số lượng mèo trong nhà lên đến gần 60 con.

Để các thú cưng có không gian vui chơi thoải mái, Lưu Diệc Phi còn thiết kế một bãi cỏ xanh mướt, trồng hoa quanh hàng rào như một thế giới riêng cho các "boss". Những chú mèo có thể tắm nắng, chạy nhảy, nằm dài trong sân hoặc quấn quýt bên nữ diễn viên trong các khoảnh khắc đời thường.

Chính chi tiết này khiến căn biệt thự nghìn tỷ của Lưu Diệc Phi không chỉ xa hoa mà còn rất có cảm xúc. Đó không đơn thuần là nơi ở của một đại minh tinh, mà còn là mái ấm của một người phụ nữ yêu động vật, sống độc lập và tận hưởng cuộc đời theo cách rất riêng.

Ở thời điểm hiện tại, dù thành công, giàu có và vẫn giữ được nhan sắc khiến nhiều người ngưỡng mộ, Lưu Diệc Phi lựa chọn cuộc sống độc thân kín tiếng. Trong dinh thự rộng lớn tại Bắc Kinh, "thần tiên tỷ tỷ" có đủ không gian để nghỉ ngơi, tập luyện, làm việc, nuôi thú cưng và sống chậm. Có lẽ vì vậy, cơ ngơi 16.700m2 này không chỉ thể hiện đẳng cấp tài sản mà còn phản ánh rõ phong cách sống tự do, bình yên của Lưu Diệc Phi.