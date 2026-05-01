Chuyện tình 30 năm say đắm hơn cổ tích của vợ chồng "Dương Quá - Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh"

Không chỉ được yêu mến bởi tài năng diễn xuất, cả hai còn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi chuyện tình ngọt ngào kéo dài ba thập kỷ. Từ mối tình tuổi trẻ đến khi trở thành tri kỷ của nhau, "Dương Quá - Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh" vẫn giữ được sự lãng mạn như ngày đầu yêu nhau.

Mới đây, nhân dịp kỷ niệm ngày cưới, Lý Minh Thuận đăng tải loạt ảnh hạnh phúc bên bà xã Phạm Văn Phương. Trong ảnh, cặp đôi diện trang phục đơn giản, ôm nhau tình tứ bên hồ bơi với những cử chỉ đầy yêu thương.

Lý Minh Thuận và Phạm Văn Phương kỷ niệm ngày cười bằng những khoảnh khắc ngọt ngào

Nam tài tử còn nhắn nhủ đầy ngọt ngào: "Mỗi năm trôi qua, anh luôn chỉ muốn nắm chặt tay em. Chúc mừng lễ kỷ niệm ngày cưới của chúng ta. Anh yêu em!". Dòng chia sẻ nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt yêu thích từ người hâm mộ châu Á bởi sự chân thành, ấm áp sau nhiều năm chung sống.

Không ít khán giả cho rằng ở tuổi ngoài 50, Phạm Văn Phương vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, dịu dàng như Tiểu Long Nữ năm nào. Trong khi đó, Lý Minh Thuận được khen phong độ, điềm đạm và luôn dành cho vợ ánh nhìn đầy yêu thương.

Từ tình bạn trong làng giải trí đến chuyện tình kéo dài gần 30 năm

Phạm Văn Phương và Lý Minh Thuận quen nhau từ cuối thập niên 1990 khi cùng hoạt động trong làng giải trí Singapore. Cả hai nhanh chóng trở thành cặp đôi màn ảnh được yêu thích nhờ ngoại hình đẹp đôi và sự ăn ý tự nhiên trong diễn xuất.

Tên tuổi của họ phủ sóng khắp châu Á sau khi cùng tham gia bộ phim truyền hình chuyển thể Thần điêu đại hiệp. Trong mắt nhiều khán giả, Phạm Văn Phương được xem là một trong những Tiểu Long Nữ”đẹp nhất màn ảnh bởi vẻ đẹp thanh thoát, mong manh. Trong khi đó, Lý Minh Thuận gây ấn tượng với hình ảnh Dương Quá si tình, phong trần.

Không chỉ đẹp đôi trên phim, chuyện tình ngoài đời của họ cũng khiến người hâm mộ say mê. Cả hai từng trải qua khoảng thời gian dài tìm hiểu trước khi quyết định gắn bó. Họ đồng hành cùng nhau qua những giai đoạn thăng trầm của sự nghiệp, từ lúc nổi tiếng rực rỡ đến khi dần sống kín tiếng hơn.

Điều khiến công chúng đặc biệt ngưỡng mộ là suốt nhiều năm yêu nhau, cặp đôi gần như không vướng scandal tình cảm. Họ lựa chọn cách yêu nhẹ nhàng, kín đáo nhưng bền chặt.

Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Lý Minh Thuận từng chia sẻ anh bị thu hút bởi sự dịu dàng, thông minh và chân thành của Phạm Văn Phương. Ngược lại, nữ diễn viên cho biết cô luôn cảm thấy an toàn và được che chở khi ở cạnh bạn đời.

Sau gần một thập kỷ hẹn hò, cả hai chính thức kết hôn vào năm 2009 trong sự chúc phúc của đông đảo khán giả. Đám cưới của họ từng được truyền thông Singapore và nhiều nước châu Á quan tâm bởi đây là cặp sao nổi tiếng hàng đầu thời điểm đó.

Cặp đôi đã nắm tay nhau đi qua 30 năm, ngày nào cũng hạnh phúc đong đầy

Hôn nhân ngọt ngào sau nhiều năm: "Chỉ muốn nắm chặt tay em"

Sau khi kết hôn, Phạm Văn Phương và Lý Minh Thuận vẫn giữ được cuộc sống hôn nhân hạnh phúc đáng ngưỡng mộ. Cả hai có chung quan điểm đặt gia đình lên hàng đầu và luôn cố gắng vun vén cho tổ ấm.

Năm 2014, cặp đôi đón con trai đầu lòng sau nhiều năm mong chờ. Từ đó, Phạm Văn Phương hạn chế hoạt động nghệ thuật để dành thời gian chăm sóc gia đình. Trong nhiều chia sẻ, nữ diễn viên cho biết cô cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại và thích những khoảnh khắc giản dị bên chồng con hơn ánh đèn sân khấu.

Vợ chồng Phạm Văn Phương - Lý Minh Thuận và con trai

Trong khi đó, Lý Minh Thuận được nhiều người nhận xét là mẫu người đàn ông của gia đình. Dù bận rộn công việc, anh vẫn thường xuyên dành thời gian cho vợ con và không ngại thể hiện tình cảm công khai với bà xã. Trên mạng xã hội, nam diễn viên thường đăng ảnh đời thường cùng những lời nhắn ngọt ngào dành cho Phạm Văn Phương.

Nhiều khán giả cho rằng điều làm nên sức hút của cặp đôi chính là sự bình yên và chân thành trong cách họ yêu nhau. Không ồn ào, không dùng chuyện tình cảm để gây chú ý, Phạm Văn Phương và Lý Minh Thuận vẫn âm thầm đi bên nhau suốt gần 30 năm.

Trang cá nhân của cặp đôi tràn ngập những khoảnh khắc yêu thương

Ở tuổi trung niên, họ vẫn khiến công chúng tin vào tình yêu bền vững giữa showbiz đầy biến động. Những bức ảnh mới được Lý Minh Thuận chia sẻ cho thấy cả hai vẫn giữ được ánh mắt trìu mến dành cho nhau như thuở ban đầu.

Khoảnh khắc nam diễn viên ôm chặt vợ, hay cái cách Phạm Văn Phương tựa đầu đầy hạnh phúc vào chồng khiến người xem cảm nhận rõ sự gắn bó sâu sắc sau nhiều năm chung sống.

Nhiều người hâm mộ nhận xét, giữa thế giới giải trí nhiều đổi thay, chuyện tình của Phạm Văn Phương và Lý Minh Thuận giống như câu chuyện cổ tích đời thực. Họ không chỉ là cặp đôi đẹp trên màn ảnh mà còn là minh chứng cho một tình yêu đủ bao dung, kiên nhẫn và thủy chung để đi cùng nhau suốt thanh xuân.