Tyga - rapper gốc Việt tầm cỡ toàn cầu: Yêu toàn mỹ nhân nổi tiếng hàng đầu thế giới, đời sống xa hoa

Mới đây, thông tin Tyga có màn kết hợp với Sơn Tùng M-TP khiến cộng đồng yêu nhạc Việt đặc biệt chú ý. Sự kết hợp giữa một rapper đình đám của làng hip hop Mỹ với ngôi sao số một Vpop được kỳ vọng sẽ tạo nên cú hích lớn trên thị trường quốc tế.

Tyga vốn không còn xa lạ với khán giả toàn cầu. Nam rapper này sở hữu hàng loạt bản hit đình đám, từng hợp tác cùng nhiều tên tuổi hàng đầu như Chris Brown, Drake hay Nicki Minaj. Điều đặc biệt hơn cả là anh có dòng máu Việt Nam từ mẹ ruột.

Tên thật của Tyga là Michael Ray Nguyen-Stevenson, sinh năm 1989 tại California (Mỹ). Anh có bố là người Jamaica và mẹ mang dòng máu Việt Nam.

Tyga bắt đầu sự nghiệp âm nhạc từ cuối những năm 2000 và nhanh chóng nổi tiếng nhờ chất nhạc bắt tai, hình ảnh hào nhoáng cùng phong cách rap đậm màu tiệc tùng. Những ca khúc như “Taste”, “Ayo”, “The Motto” hay “Go Loko” giúp Tyga trở thành một trong những rapper nổi bật của dòng nhạc mainstream Mỹ.

Chuyện tình với dàn mỹ nhân nóng bỏng bậc nhất Hollywood

Không chỉ nổi tiếng nhờ âm nhạc, Tyga còn gây chú ý bởi đời sống tình cảm toàn gắn với những bóng hồng quyến rũ của showbiz Mỹ. Trong số đó, nổi bật nhất là chuyện tình với Kylie Jenner.

Mối quan hệ giữa Tyga và Kylie Jenner từng là tâm điểm truyền thông quốc tế suốt nhiều năm. Hai người hẹn hò từ khoảng năm 2015 đến 2017 và thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện lớn, những bữa tiệc xa hoa hay các kỳ nghỉ sang trọng.

Thời điểm yêu Tyga, Kylie Jenner đang là một trong những ngôi sao trẻ đình đám nhất Hollywood. Cô nổi tiếng nhờ chương trình truyền hình thực tế về gia đình Kardashian-Jenner và sau này trở thành nữ doanh nhân thành công trong lĩnh vực mỹ phẩm. Báo chí quốc tế nhiều lần mô tả cặp đôi là biểu tượng của phong cách sống xa xỉ, trẻ trung và nổi loạn của Hollywood.

Sau khi chia tay, mối quan hệ giữa Tyga và Kylie vẫn được truyền thông quan tâm. Năm 2019, cả hai từng bị bắt gặp xuất hiện cùng nhóm bạn tại Hollywood khiến tin đồn tái hợp bùng nổ. Tuy nhiên, Kylie sau đó lên tiếng phủ nhận việc quay lại với tình cũ gốc Việt.

Ngoài Kylie Jenner, Tyga còn được biết đến với nhiều mối quan hệ cùng các người mẫu và influencer nổi tiếng. Rapper từng hẹn hò với Camaryn Swanson - người mẫu sở hữu phong cách gợi cảm và lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội.

Tyga và Camaryn Swanson

Cặp đôi nhiều lần xuất hiện tại các khu nghỉ dưỡng, sự kiện thời trang và các bữa tiệc dành cho giới nhà giàu Hollywood. Hình ảnh Tyga sánh đôi bên những bóng hồng nóng bỏng càng củng cố hình tượng “tay chơi” nổi tiếng của rapper gốc Việt trong mắt công chúng quốc tế.

Trước đó, Tyga cũng từng có mối quan hệ với Blac Chyna – người đẹp nổi tiếng trong giới giải trí Mỹ và là mẹ của con trai anh. Ngoài ra, truyền thông quốc tế còn nhiều lần đồn đoán rapper có quan hệ thân thiết với các người đẹp như Barbara Palvin, Iggy Azalea hay Bella Poarch.

Barbara Palvin, Bella Poarch hay Iggy Azalea đều vướng tin đồn tình ái với Tyga

Năm 2023, Tyga hẹn hò ngôi sao nhạc pop Avril Lavigne, nhưng mối tình chỉ kéo dài bốn tháng. Gần đây nhất, năm 2025, nam rapper từng gây chú ý khi liên tục đi chơi với nữ diễn viên Madelaine Petsch.

Cuộc sống xa hoa chuẩn ngôi sao rap Mỹ

Giống nhiều rapper đình đám tại Hollywood, Tyga xây dựng hình ảnh gắn liền với siêu xe, biệt thự, thời trang hàng hiệu và những chuyến nghỉ dưỡng đắt đỏ.

Trên mạng xã hội, nam rapper thường xuyên khoe bộ sưu tập xe sang trị giá hàng triệu USD, trong đó có nhiều mẫu của Rolls-Royce, Lamborghini hay Ferrari. Không gian sống của Tyga cũng mang đậm phong cách xa xỉ với biệt thự rộng lớn tại California, hồ bơi riêng và nội thất hiện đại.

Ngoài xe sang, Tyga còn nổi tiếng với thú chơi đồng hồ kim cương, trang sức đắt đỏ và thời trang hàng hiệu. Nam rapper thường xuất hiện với những bộ trang phục của Gucci, Balenciaga hay Louis Vuitton.

Phong cách sống của Tyga phản ánh rõ văn hóa hip hop Mỹ hiện đại: thành công, giàu có và hưởng thụ. Dù trải qua nhiều biến động trong sự nghiệp lẫn đời tư, anh vẫn duy trì được sức hút riêng trong làng giải trí quốc tế.

Ở tuổi ngoài 37, Tyga vẫn giữ độ phủ sóng lớn trên mạng xã hội, tiếp tục hoạt động âm nhạc và xuất hiện tại nhiều sự kiện giải trí đình đám. Với ngoại hình phong trần, phong cách hào nhoáng cùng danh sách người yêu toàn mỹ nhân nóng bỏng, rapper gốc Việt vẫn là gương mặt được truyền thông săn đón mỗi khi xuất hiện.