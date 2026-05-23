Nam ca sĩ cưới vợ nóng bỏng, sống thoải mái nhờ cho thuê nhà 600 triệu/tháng từ Việt Nam sang Mỹ

Từng là thành viên của nhóm nhạc đình đám The Men, ca sĩ Tiến Dũng hiện có cuộc sống khiến nhiều người ngưỡng mộ bên bà xã và các con tại bang California, Mỹ.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ không chỉ duy trì niềm đam mê âm nhạc, mà còn có nguồn thu ổn định từ lĩnh vực bất động sản, giúp gia đình tận hưởng cuộc sống sung túc nơi xứ người.

Tổ ấm hạnh phúc bên bà xã xinh đẹp, nóng bỏng

Tiến Dũng được khán giả biết đến rộng rãi khi hoạt động cùng nhóm The Men bên cạnh ca sĩ Lê Hoàng. Những năm 2010, nhóm gây chú ý với hàng loạt ca khúc nổi tiếng như Hãy để anh yêu em lần nữa, Nếu là anh, Chính là anh… . Nhờ đó, họ nhanh chóng trở thành một trong những nhóm nhạc nam đắt show của Vpop.

Sau này, Tiến Dũng cưới một người đẹp nóng bỏng, quyến rũ và sang Mỹ sinh sống. Kể từ khi lập gia đình, anh dần hạn chế hoạt động showbiz để dành nhiều thời gian chăm sóc tổ ấm. Vợ chồng nam ca sĩ hiện có hai con và sinh sống chủ yếu tại thành phố biển Malibu thuộc bang California, Mỹ.

Trên trang cá nhân, giọng ca The Men chia sẻ nhiều hình ảnh đời thường hạnh phúc bên vợ con như đi du lịch, đưa các con đi chơi hay tận hưởng cuộc sống gần gũi với thiên nhiên.

Cuộc sống của Tiến Dũng tại Mỹ khá thoải mái. Dù định cư ở nơi có mức sống cao, nam ca sĩ cho biết gia đình anh không chạy theo lối sống xa hoa, mà ưu tiên sự ổn định, tiết kiệm và đầu tư cho tương lai của các con.

Nam ca sĩ chia sẻ, anh và vợ thường dành phần lớn chi tiêu cho gia đình, đặc biệt là việc chăm sóc con cái, du lịch trải nghiệm và thỉnh thoảng trở về Việt Nam thăm người thân. Sự đồng hành của bà xã trẻ cũng giúp Tiến Dũng có thêm động lực cân bằng giữa cuộc sống cá nhân và công việc kinh doanh.

Nhiều khán giả nhận xét, sau nhiều năm kết hôn, Tiến Dũng ngày càng điềm đạm và kín tiếng hơn trước. Nếu thời còn hoạt động sôi nổi trong showbiz, anh xuất hiện với hình ảnh nghệ sĩ trẻ trung, sành điệu thì hiện tại, nam ca sĩ hướng tới cuộc sống gia đình bình yên và thực tế hơn.

Sống thoải mái nhờ nguồn thu bất động sản hàng trăm triệu đồng mỗi tháng

Không còn chạy show liên tục như thời đỉnh cao, song Tiến Dũng vẫn có nguồn tài chính đáng mơ ước nhờ đầu tư bất động sản từ nhiều năm trước.

Theo chia sẻ của nam ca sĩ với Ngôi sao, thu nhập chính của anh hiện nay đến từ việc cho thuê ba căn nhà tại Mỹ cùng một căn nhà ở TP.HCM. Tổng nguồn thu từ các bất động sản này vào khoảng gần 600 triệu đồng mỗi tháng.

Trong đó, ba căn nhà của Tiến Dũng nằm ở nhiều khu vực khác nhau thuộc bang California. Nam ca sĩ cho biết anh thuê công ty trung gian quản lý hoạt động cho thuê nên không phải trực tiếp vận hành hay xử lý các vấn đề phát sinh hằng ngày. Nhờ vậy, anh vẫn duy trì được nguồn thu ổn định khoảng 20.000 USD mỗi tháng, tương đương hơn 500 triệu đồng.

Ngoài các bất động sản ở Mỹ, Tiến Dũng còn sở hữu một căn nhà cho thuê tại TP.HCM.Tổng doanh thu từ bốn bất động sản vẫn đủ giúp gia đình anh có cuộc sống khá thoải mái tại Mỹ.

Điều đáng chú ý là nam ca sĩ khẳng định bản thân không phải "đại gia". Theo anh, toàn bộ tài sản hiện có đều được tích lũy bằng tiền cát-xê sau nhiều năm lao động nghệ thuật chăm chỉ.

Thời kỳ hoạt động đỉnh cao cùng The Men, Tiến Dũng và đồng nghiệp Lê Hoàng luôn xác định mục tiêu đi hát để tích lũy tài chính thay vì chi tiêu hào nhoáng. Nam ca sĩ cho biết anh may mắn mua được bất động sản vào thời điểm giá còn phù hợp. Qua nhiều năm, giá trị tài sản tăng lên đáng kể và trở thành nguồn thu ổn định cho gia đình của anh hiện tại.

Ở tuổi ngoài 40, Tiến Dũng không còn xuất hiện dày đặc trong các hoạt động giải trí nhưng vẫn nhận được sự quan tâm từ công chúng. Thỉnh thoảng, nam ca sĩ tham gia biểu diễn, hội ngộ khán giả cùng nhóm The Men trong một số sự kiện tại Việt Nam và hải ngoại. Với anh, âm nhạc vẫn là đam mê lớn, nhưng ở giai đoạn hiện tại, ưu tiên hàng đầu là gia đình và cuộc sống bình yên.