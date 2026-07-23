Mỹ nhân quê Cà Mau được đại gia 64 tuổi giàu nức vách hỏi cưới, viết di chúc giao lại toàn bộ gia sản trăm tỷ

Mỹ nhân này có cuộc sống hôn nhân viên mãn, hạnh phúc bên chồng doanh nhân.

Hôn nhân của Phan Như Thảo

Phan Như Thảo là mỹ nhân sinh năm 1988, quê Cà Mau. Trước khi lui về chăm sóc gia đình, cô từng là gương mặt nổi bật của làng thời trang Việt với hàng loạt thành tích như Top 10 Hoa hậu Thế giới người Việt 2007, giải Người mẫu triển vọng tại Siêu mẫu Việt Nam 2008 và Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn cầu 2011.

Cơ duyên đưa Phan Như Thảo đến với ông xã bắt đầu từ một buổi gặp gỡ thông qua bạn bè. Doanh nhân Nguyễn Đức An sinh năm 1962, là Việt kiều Mỹ gốc Ninh Bình. Điều khiến cô có thiện cảm với doanh nhân Đức An ngay từ lần đầu là sự gần gũi và chân thành. Doanh nhân Đức Anh đã trải qua 3 cuộc hôn nhân tan vỡ, lớn hơn Phan Như Thảo 26 tuổi. Sau một thời gian tìm hiểu, cả hai quyết định gắn bó và xây dựng gia đình vào năm 2015.

Phan Như Thảo kết hôn với doanh nhân Đức An cách đây 10 năm

Trước khi trở thành chồng của Phan Như Thảo, doanh nhân Đức An đã được biết đến là một trong những Việt kiều thành công trong lĩnh vực bất động sản. Ông bắt đầu đi làm từ khi còn rất trẻ, từng giao báo để kiếm sống rồi dần gây dựng sự nghiệp kinh doanh. Nhờ nhiều năm đầu tư, doanh nhân này sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ với nhiều bất động sản giá trị tại Mỹ. Khi trở về Việt Nam, ông cũng được giới kinh doanh nhắc đến với danh mục nhà đất trải dài từ TP.HCM, Đà Lạt đến Nha Trang, chủ yếu là những vị trí đắc địa và có giá trị cao.

Dù hiếm khi tiết lộ về tài sản của gia đình, Phan Như Thảo từng khiến nhiều người chú ý khi hài hước chia sẻ khối tài sản của hai vợ chồng "đủ cho ba đời", đồng thời cho biết ông xã luôn có tư duy đầu tư để tài sản tiếp tục sinh lời. Cuộc sống kín tiếng nhưng sung túc của cặp đôi vì thế luôn nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.

Cuộc sống hôn nhân của Phan Như Thảo viên mãn, hạnh phúc

Hiện tại, Phan Như Thảo thường xuyên chia sẻ cuộc sống bình yên bên chồng con trên mạng xã hội. Cô nhiều lần bày tỏ sự biết ơn khi luôn được doanh nhân Đức An yêu thương, chiều chuộng. Không chỉ dành cho vợ những món quà ý nghĩa vào các dịp đặc biệt, ông còn là người đàn ông của gia đình khi thường xuyên vào bếp nấu ăn, chăm sóc con gái và cùng bà xã vun vén tổ ấm. Những khoảnh khắc đời thường giản dị nhưng ngọt ngào của cả hai luôn nhận được nhiều lời ngưỡng mộ từ khán giả.

Chồng Phan Như Thảo sẵn sàng xuất hiện trong các sự kiện giải trí để đồng hành cùng vợ

Phan Như Thảo được chồng trao lại tài sản

Nhắc đến cuộc sống hôn nhân của Phan Như Thảo, điều khiến nhiều người trầm trồ không chỉ là sự cưng chiều mà doanh nhân Đức An dành cho vợ, mà còn là những món quà có giá trị "khủng". Dịp sinh nhật tuổi 37, cựu người mẫu tiết lộ được ông xã tặng một căn hộ hướng biển tại Đà Nẵng có giá hơn 10 tỷ đồng.

Trước đó, doanh nhân Đức An từng khiến nhiều người bất ngờ khi trao tặng bà xã hai căn nhà nằm đối diện nhau tại khu vực trung tâm quận 1, TP.HCM. Với vị trí đắc địa giữa "đất vàng" thành phố, giá trị của những bất động sản này luôn được giới đầu tư quan tâm. Có thời điểm, một căn trong số đó được trả giá khoảng 45 tỷ đồng nhưng Phan Như Thảo quyết định không chuyển nhượng. Chi tiết này phần nào cho thấy triết lý đầu tư của vợ chồng cô, không chạy theo số lượng mà ưu tiên sở hữu những tài sản có vị trí đẹp và giá trị lâu dài.

Vợ chồng Phan Như Thảo sống trong căn nhà bề thế, sang trọng tại TP.HCM

Tại Đà Lạt, vợ chồng Phan Như Thảo sở hữu hai căn biệt thự nằm liền kề nhau. Thiết kế mái nhọn, hệ cửa kính cỡ lớn kết hợp chất liệu gỗ chủ đạo giúp tổng thể ngôi nhà vừa ấm cúng vừa ngập tràn ánh sáng tự nhiên, tạo cảm giác như một khu nghỉ dưỡng giữa rừng thông.

Cô còn sở hữu 2 căn nhà nghỉ dưỡng liền kề tại Đà Lạt

Tuy nhiên, nhắc đến khối bất động sản của vợ chồng Phan Như Thảo mà bỏ qua "tổ hợp" ven biển tại Khánh Hòa thì quả là thiếu sót. Xuất phát từ mong muốn mỗi sáng thức dậy đều được ngắm bình minh trên biển, cả hai đã xây dựng một căn biệt thự mang phong cách Santorini tại làng chài Ninh Phước. Ngôi nhà rộng khoảng 580m², lấy cảm hứng từ kiến trúc Địa Trung Hải với gam màu sáng, không gian mở và thiết kế đón nắng, đón gió từ mọi hướng.

Cặp đôi có biệt thự ven biển tại Khánh Hoà

Không dừng lại ở đó, cách căn villa không xa, doanh nhân Đức An và Phan Như Thảo còn đầu tư xây dựng thêm một khu nghỉ dưỡng rộng khoảng 4.000m² nằm sát bờ biển để tiếp đón người thân, bạn bè mỗi khi có dịp sum họp. Công trình này từng gây chú ý khi được vinh danh tại một số giải thưởng kiến trúc quốc tế nhờ thiết kế hài hòa với cảnh quan thiên nhiên.

Vợ chồng Phan Như Thảo còn đầu tư xây dựng 1 khu nghỉ dưỡng ven biển

Dù nhiều lần được công chúng tò mò về quy mô khối tài sản của gia đình, Phan Như Thảo luôn giữ thái độ khá thoải mái. Cô từng chia sẻ bản thân cũng không biết chính xác ông xã sở hữu bao nhiêu bất động sản, bởi ngay cả doanh nhân Đức An cũng khó có thể nhớ hết. Người đẹp tiết lộ chồng đã chuẩn bị sẵn di chúc, đồng thời giao quyền quản lý phần lớn tài sản cho cô.

Phan Như Thảo nói: "Tôi chỉ biết con số ước lượng còn bản thân anh ấy cũng không biết chính xác con số là bao nhiêu thì làm sao tôi biết được. Tôi cũng không hỏi chồng có bao nhiêu nhà bên Mỹ nhưng anh ấy có liệt kê trong di chúc những tài sản của mình sở hữu. Tôi có biết di chúc đó nhưng lười đọc. Anh ấy đã trao hết tài sản cho tôi, tôi chỉ ký giấy với luật sư là khi chồng mất thì tất cả tài sản đều thuộc về tôi chứ không cho con gái Bồ Câu hay ai cả. Ông xã chỉ dặn phần nào là cho con trong các tài sản mà tôi được thừa kế. Đến tận bây giờ, anh ấy vẫn đưa hết mọi thứ cho tôi".

Bên cạnh cuộc sống sung túc, cặp đôi cũng nhiều lần thẳng thắn nói về kế hoạch gia đình. Phan Như Thảo cho biết cô từng mong muốn sinh thêm một bé trai, nhưng sau nhiều lần cân nhắc đã quyết định dừng lại ở một con. Lý do đến từ chính ông xã doanh nhân. Phan Như Thảo nói: "Anh An là người không chịu thả con cho người khác. Với bé Bồ Câu thôi là ông không còn thời gian làm gì khác rồi mà giờ thêm đứa nữa chắc chết sớm. Tôi nghĩ kỹ và nhiều lắm rồi. Tôi đã nói bây giờ muốn sinh một bé con trai, vì nó sẽ thương mẹ lắm, con gái thương bố. Ông nói là muốn có con trai thì ok. Nhưng tôi nói sinh con trai thì phải có người giúp việc, thuê người giữ, anh không được giữ thì anh nói không, con anh tự giữ".