Mỹ nhân phim Sex and the City trẻ đẹp khó tin ở tuổi U60 nhờ mỗi sáng dậy sớm làm 1 việc

Sex and the City từ lâu đã là bộ phim biểu tượng, ghi dấu trong lòng khán giả toàn cầu, trong đó có sự góp mặt của nhiều ngôi sao đình đám.

Một trong những mỹ nhân nổi bật từng tham gia bộ phim là Lucy Liu. Dù chỉ xuất hiện với vai khách mời trong mùa 4, Lucy Liu đã gây ấn tượng mạnh nhờ tài năng và vẻ đẹp cuốn hút. Cô cũng được khán giả Việt yêu mến qua vai chính trong "Những thiên thần của Charlie".

Ngoài đời, Lucy Liu là một phụ nữ mạnh mẽ, độc lập. Ở tuổi U60, cô vẫn giữ được ngoại hình trẻ trung khiến nhiều người ngưỡng mộ. Bí quyết "hack tuổi" của nữ diễn viên nằm ở một thói quen quen thuộc: Tập thể dục vào mỗi sáng.

Mỹ nhân Sex and the City trẻ đẹp khó tin ở tuổi U60 nhờ mỗi sáng dậy sớm làm 1 việc

Trong một buổi phỏng vấn, Lucy Liu chia sẻ rằng cô luôn dậy sớm lúc 6 giờ sáng. Sau đó, cô dành khoảng một tiếng rưỡi dắt chó đi dạo để khởi động ngày mới. Tiếp đến, cô tập thể dục tại phòng gym trong một tiếng với các bài tập đa dạng, đặc biệt là bài tập đạp xe trong nhà.

Lucy Liu cho biết: "Các bài tập này tiếp thêm năng lượng cho tôi và giúp tôi kích hoạt não bộ, tỉnh táo hơn vào buổi sáng".

Tổng cộng, cô dành hai tiếng rưỡi mỗi sáng để vận động cơ thể. Điều này không chỉ giúp cô duy trì vóc dáng thon gọn mà còn tăng cường sức khỏe và khả năng tập trung trong suốt ngày làm việc kéo dài tới 14 tiếng.

Điều đáng mừng là nhiều phụ nữ Việt Nam cũng có thói quen vận động buổi sáng, như đi bộ, chạy bộ hay yoga.

Dậy sớm tập thể dục mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho sức khỏe và sắc đẹp của phụ nữ. Cụ thể là:

1. Cải thiện sức khỏe tim mạch

Các nghiên cứu cho thấy tập thể dục vào buổi sáng có thể giúp cải thiện sức khỏe tim mạch. Hoạt động thể chất giúp điều hòa huyết áp, tăng cường lưu thông máu, và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Một nghiên cứu được công bố trên Journal of the American Heart Association chỉ ra rằng tập thể dục sáng sớm làm giảm huyết áp tâm thu hiệu quả hơn so với tập vào buổi tối.

2. Thúc đẩy trao đổi chất và kiểm soát cân nặng

Tập thể dục buổi sáng giúp kích hoạt quá trình trao đổi chất, hỗ trợ đốt cháy calo hiệu quả hơn trong cả ngày. Theo một nghiên cứu trên Medicine & Science in Sports & Exercise, phụ nữ tập thể dục buổi sáng thường ăn ít hơn trong ngày, giúp kiểm soát cân nặng tốt hơn.

3. Tăng năng lượng và cải thiện tâm trạng

Khi tập thể dục, cơ thể giải phóng endorphins – hormone "hạnh phúc" giúp giảm căng thẳng, lo âu và cải thiện tâm trạng.

Một nghiên cứu từ Đại học Vermont cho thấy tác động tích cực của tập thể dục lên cảm xúc có thể kéo dài tới 12 giờ sau khi tập luyện.

4. Hỗ trợ sức khỏe làn da

Vận động buổi sáng giúp tăng cường lưu thông máu, cung cấp oxy và dưỡng chất cho làn da. Điều này giúp làn da sáng khỏe, rạng rỡ hơn.

Một nghiên cứu từ American Journal of Physiology khẳng định rằng việc tập luyện đều đặn làm chậm quá trình lão hóa da nhờ khả năng giảm viêm và tăng độ đàn hồi.

5. Cải thiện giấc ngủ

Phụ nữ dậy sớm tập thể dục có xu hướng ngủ ngon hơn vào ban đêm. Nghiên cứu trên Sleep Medicine cho thấy tập thể dục vào buổi sáng giúp điều hòa nhịp sinh học (circadian rhythm), từ đó cải thiện chất lượng giấc ngủ và giảm chứng mất ngủ.

6. Cải thiện trí nhớ và khả năng tập trung

Hoạt động thể chất vào sáng sớm kích hoạt não bộ, cải thiện trí nhớ và khả năng tập trung.

7. Xây dựng thói quen lành mạnh lâu dài

Tập thể dục buổi sáng giúp phụ nữ dễ duy trì thói quen luyện tập đều đặn, nhờ tính nhất quán và sự ít xao nhãng hơn so với các thời điểm khác trong ngày. Theo nghiên cứu từ International Journal of Obesity, những người tập luyện vào sáng sớm có khả năng duy trì lối sống lành mạnh cao hơn 75%.