Mỹ nhân người miền Tây lọt đề cử đẹp nhất thế giới: Có tất cả nhưng tình duyên lận đận, vướng 1 tin đồn gây chấn động

Nữ diễn viên này ngỡ có tất cả nhưng tình duyên mãi chẳng có kết đẹp.

Thúy Ngân là một trong những gương mặt nổi bật của làng giải trí Việt khi hoạt động ở nhiều lĩnh vực như diễn viên, người mẫu và MC. Thuý Ngân là cô gái người miền Tây khi sinh ra tại Cai Lậy (Tiền Giang), sở hữu chiều cao 1,74 m cùng gương mặt sắc sảo và vóc dáng nổi bật. Tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, người đẹp theo đuổi nghệ thuật từ năm 2009 và từng bước khẳng định tên tuổi bằng nhiều vai diễn được khán giả yêu thích.

Ít ai biết rằng trước khi nổi tiếng, Thúy Ngân từng trải qua tuổi thơ không ít khó khăn khi gia đình gặp biến cố kinh tế. Chính hoàn cảnh ấy giúp cô hình thành tính cách mạnh mẽ, độc lập và luôn nỗ lực để khẳng định bản thân. Trước khi bén duyên với diễn xuất, người đẹp từng thử sức ở nhiều cuộc thi nhan sắc và đạt những thành tích đáng chú ý. Năm 2009, Thúy Ngân giành danh hiệu Á khôi 1 Hoa khôi Trang sức Việt Nam. Sau đó, cô tiếp tục lọt Top 20 Hoa hậu Việt Nam 2010 và Top 15 Nữ hoàng Du lịch Quốc tế 2011. Những dấu mốc này được xem là bệ phóng giúp cô tiến gần hơn đến con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Thuý Ngân sinh ra tại Tiền Giang, cô sở hữu visual xinh xắn và sự nghiệp ổn định

Đầu năm 2026, nhan sắc của Thúy Ngân tiếp tục nhận được sự chú ý khi cô trở thành một trong những sao Việt được TC Candler đưa vào danh sách đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026. Dù mới chỉ dừng ở vòng đề cử, việc góp mặt trong danh sách này vẫn được xem là sự ghi nhận dành cho vẻ đẹp và sức hút của nữ diễn viên trên trường quốc tế.

Thuý Ngân từng lọt top đề cử gương mặt đẹp nhât thế giới

Thuý Ngân có tình duyên nhiều trắc trở, mãi chẳng có kết đẹp

Thuý Ngân từng vướng tin đồn bí mật sinh con

Hồi tháng 6/2024, Thuý Ngân đã vướng tin đồn gây xôn xao dư luận là mẹ của con gái doanh nhân Lâm Thành Kim. Nguồn cơn xuất phát từ việc nữ diễn viên công khai loạt ảnh chụp cùng địa điểm với Lâm Thành Kim, đồng thời còn có sự xuất hiện của em bé. Khi đó, Thúy Ngân đã phủ nhận chuyện sinh con và ngầm tiết lộ cô chỉ là mẹ nuôi của nhóc tỳ.

Trong giai đoạn vướng tin đồn sinh con này, Thúy Ngân thường xuyên cập nhật hậu trường đi đóng phim, quay gameshow và các chương trình thực tế. Nữ diễn viên không "vắng mặt" bất thường trong showbiz nên chuyện bí mật sinh con khó xảy ra. Đồng thời, Thúy Ngân và doanh nhân kia chỉ là bạn bè trong một nhóm, cả hai chưa từng xác nhận chuyện yêu đương. Có thể vì mối quan hệ thân thiết nên Thúy Ngân đã nhận bé gái kia làm con gái nuôi.

Thuý Ngân từng phải lên tiếng giải thích khi vướng tin đồn bí mật sinh con gái

Tình duyên lận đận của Thuý Ngân

Bên cạnh sự nghiệp, chuyện tình cảm của Thúy Ngân cũng luôn nhận được nhiều sự quan tâm. Trước đây, cô từng nhiều lần được khán giả "đẩy thuyền" với các đồng nghiệp như Trương Thế Vinh, Ngô Kiến Huy hay S.T Sơn Thạch, tuy nhiên tất cả đều chỉ dừng ở mức tin đồn. Mối quan hệ được công chúng chú ý nhất là với diễn viên Võ Cảnh. Sau thời gian đồng hành và liên tục để lộ những dấu hiệu thân thiết, cặp đôi được nhiều người kỳ vọng sẽ có cái kết đẹp. Tuy nhiên, cả hai đã chia tay khoảng nửa năm trước khi chính thức lên tiếng.

Đến cuối tháng 11/2025, Võ Cảnh lần đầu xác nhận chuyện kết thúc mối quan hệ bằng một tâm thư dài. Nam diễn viên cho biết không phải cuộc tình nào khép lại cũng cần tìm đúng - sai, bởi đôi khi hai người từng thật lòng yêu thương nhau nhưng vẫn chọn dừng lại vì những lý do riêng. Ít ngày sau, Thúy Ngân cũng trực tiếp chia sẻ về câu chuyện này. Cô mong khán giả không tiếp tục gán ghép hay nuôi hy vọng hai người tái hợp, bởi cả hai đều cần bước tiếp với cuộc sống riêng.

Thuý Ngân chia tay với Võ Cảnh cách đây không lâu

Nữ diễn viên bày tỏ: "Mọi người bị chấp niệm như thế là căng cho Ngân và anh Cảnh lắm đó, bởi sau này chúng tôi còn lấy chồng, lấy vợ nữa. Sắp tới lỡ anh Cảnh có người yêu, mọi người cứ nhắc như vậy thì tội nghiệp cho người ta. Mọi chuyện đã diễn ra 7-8 tháng rồi. Tụi tôi hiện tại rất vui vẻ với nhau, mọi người làm vậy chúng tôi khó xử không nhìn mặt nhau nữa. Sắp tới em cũng phải có người yêu, có chồng nữa. Tụi tôi không ghét bỏ gì nhau, vẫn hỏi thăm sức khoẻ nhau mà. Hôm nay, tôi sẵn sàng bày tỏ với mọi người, lỡ có lỡ lời mong mọi người thông cảm. Tôi chỉ muốn chia sẻ một lần để mọi người không còn suy nghĩ nhiều trong chặng đường sắp tới".

Sau chia tay, Thuý Ngân nhanh chóng cân bằng lại cuộc sống

Sau khi chuyện tình cảm khép lại, Thúy Ngân dành nhiều thời gian hơn cho công việc và bản thân. Trên mạng xã hội, cô thường xuyên chia sẻ những chuyến du lịch, các buổi gặp gỡ bạn bè hay tham gia nhiều hoạt động giải trí. Hình ảnh nữ diễn viên xuất hiện với nguồn năng lượng tích cực nhận được sự động viên từ đông đảo người hâm mộ.

Đến thời điểm hiện tại, Thúy Ngân không chia sẻ thêm về chuyện tình cảm mà tập trung cho các dự án nghệ thuật và cuộc sống cá nhân. Sau nhiều sóng gió, nữ diễn viên lựa chọn giữ sự riêng tư, trong khi khán giả vẫn tiếp tục dành sự quan tâm cho cả hành trình sự nghiệp lẫn những cột mốc mới trong cuộc sống của cô.

Thuý Ngân ngày càng kín tiếng trong chuyện tình cảm

Thuý Ngân được khen nhan sắc ngày càng thăng hạng, mặn mà

Ảnh: FBNV