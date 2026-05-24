Mỹ nhân đẹp nhất cổ tích Việt Nam là đây: Nhan sắc tuyệt đỉnh xé truyện bước ra, khuynh quốc khuynh thành chỉ đến thế

Chiêu Dương
|

Nữ diễn viên khiến trẻ em Việt tin rằng "cô tiên là có thật", nét kiêu sa đài các như hoàng hậu giờ tìm mỏi mắt cũng không thấy.

Loạt phim cổ tích Việt Nam được sản xuất từ những năm 1990 là món ăn tinh thần cho nhiều thế hệ trẻ em. Những nhân vật cổ tích được thể hiện sống động qua tài năng diễn xuất của các nghệ sĩ kỳ cựu. Bên cạnh đó, nhan sắc của dàn diễn viên cũng vô cùng nổi bật, phù hợp với vai diễn khiến khán giả nhớ mãi.

Ví dụ như vai người vợ xinh đẹp trong phim cổ tích Ai Mua Hành Tôi do diễn viên Diệu Ái thủ vai từng khiến khán giả tin rằng "cô tiên là có thật trên đời". Trong nguyên tác, nhân vật này vốn có làn da đen xấu xí, nhưng nhờ sử dụng lọ nước thần mà lột xác thành người phụ nữ xinh đẹp kiều diễm tuyệt trần đến vua cũng si mê bắt về làm vợ.

- Ảnh 1.

Nữ diễn viên Diệu Ái thủ vai chính trong phim cổ tích Ai Mua Hành Tôi

- Ảnh 2.

Vẻ đẹp trong trẻo thanh thuần của cô khiến khán giả nhớ mãi không quên

- Ảnh 3.

Gương mặt thanh tú, sống mũi cao, đôi mắt trong veo cùng mái tóc dài thướt tha đã biến Diệu Ái thành hình mẫu của cả một thế hệ.

Theo logic của khán giả, lọ nước thần kỳ chắc chắn sẽ giúp người vợ mang vẻ đẹp tuyệt mỹ như nàng tiên, đoàn phim đã chọn nữ diễn viên Diệu Ái thể hiện vai diễn này. Vẻ đẹp của cô thực sự khiến khán giả tin tưởng vào cốt truyện, vào tác dụng thần kỳ của lọ nước bởi trên đời hiếm có người con gái nào đẹp nổi bật như vậy. thậm chí, có khán giả còn bình luận vui "đẹp như này bị vua bắt là đúng rồi".

Trên các trang MXH, khán giả thường chia sẻ lại video của nữ diễn viên Diệu Ái trong các bộ phim cổ tích và giành vô số lời khen cho cô: "Xứng đáng là nữ diễn viên đẹp nhất cổ tích Việt Nam", "Hồi ấy xem thích cô ấy lắm", "Nét đẹp không tỳ vết, phải nói là tuyệt tác", "Ngày xưa, mấy cô diễn viên ai cũng đẹp, mà với suy nghĩ của con nít lúc đó là: đẹp như Tiên, đẹp như công chúa hoàng hậu", "Không thẩm mỹ mà đẹp diễm lệ, khác xa với vẻ đẹp son phấn công nghệ bây giờ", "Xưa coi mà tưởng cô tiên nào không á", "Đây là nét đẹp của phụ nữ Việt Nam thời trước mộc mạc nhưng mặn mà", "Hồi xưa trang điểm ít, kỹ xảo không được như bây giờ mà nữ diễn viên đẹp không chê vào đâu luôn".

- Ảnh 4.

Diệu Ái gây thương nhớ nhờ nét đẹp dịu dàng, mái tóc đen dài buông xõa và sự nhẹ nhàng y hệt cái tên của mình.

Nữ diễn viên Diệu Ái sinh năm 1972 tại Sài Gòn trong một gia đình gốc Huế, từ nhỏ người đẹp đã mê chụp hình, làm dáng trước ống kính. Thế nhưng, con đường đến với điện ảnh của cô lại chẳng hề bằng phẳng. Cha mẹ vốn nghiêm khắc, không ủng hộ con gái theo nghề diễn. Chỉ khi bước qua tuổi trưởng thành, nhờ sắc vóc nổi bật, Diệu Ái mới bén duyên với sàn diễn thời trang rồi dần dà lọt vào mắt xanh của giới làm phim.

Bước ngoặt đến vào năm 1993, khi cô tham gia cuộc thi Những Ngôi Sao Nghệ Thuật tại Nhà hát Hòa Bình. Không đạt giải cao, nhưng vẻ đẹp thanh thoát của Diệu Ái đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng ban giám khảo và khán giả. Từ đó, cô quyết tâm theo học lớp diễn xuất của Hội Điện Ảnh và chính thức đặt chân vào nghiệp phim với Chuyện Cổ Tích - tác phẩm đầu tiên giúp cô làm quen với ống kính. Chỉ sau một năm, Diệu Ái liên tiếp góp mặt trong một loạt phim hot, dù đa phần là vai thứ, cô vẫn tạo được dấu ấn riêng nhờ vẻ đẹp ngọt ngào và lối diễn tự nhiên.

Năm 1994 được xem là đỉnh cao sự nghiệp của Diệu Ái. Cô không chỉ phủ sóng màn ảnh với nhiều vai diễn mà còn trở thành gương mặt ảnh lịch được săn đón bậc nhất. Hình ảnh Diệu Ái bên nam diễn viên điển trai Thái San trong loạt ảnh lịch Xuân từng khiến giới trẻ thời đó phát cuồng. Diệu Ái không hề lép vế so với những "nữ hoàng ảnh lịch" đình đám như Diễm Hương, Việt Trinh hay Thanh Xuân, cô được khen ngợi vì vẻ đẹp không góc chết, đôi mắt to tròn ngây thơ, thần thái quý phái đài các.

- Ảnh 5.

Diệu Ái bên bạn trai Thái San

Nhưng rồi, khi dòng phim thị trường bắt đầu thoái trào, nhiều diễn viên đình đám rút lui, Diệu Ái cũng lặng lẽ biến mất khỏi màn ảnh. Dù chưa từng một lần khẳng định giải nghệ, nhưng thực tế là hơn 20 năm qua, khán giả không còn thấy cô xuất hiện trong bất kỳ tác phẩm nào. Có một số thông tin, nữ diễn viên đã kết hôn và theo chồng sang Mỹ định cư, chọn cuộc sống bình yên tránh xa showbiz.

- Ảnh 6.

Dù đã biến mất khỏi màn ảnh 20 năm, vẻ đẹp của Diêu Ái vẫn được khán giả nhớ tới

Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

01:02
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

00:51
Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

01:08
Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

01:12
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

01:44
Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

01:25
VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

01:48
