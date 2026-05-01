Nam ca sĩ Việt nhắn nhủ con trai riêng của vợ hơn 8 tuổi: “Ba luôn tự hào về con”

Lấy mẹ đơn thân hơn 8 tuổi, nam ca sĩ Việt này thương con riêng của vợ như con đẻ.

Mới đây, Duy Phước thu hút sự chú ý khi chia sẻ niềm vui và sự tự hào dành cho con trai riêng của vợ sau thành tích thể thao đáng nhớ.

Trên trang cá nhân, nam ca sĩ đăng tải hình ảnh chụp cùng quý tử. Trong ảnh, cậu bé đeo huy chương bạc với gương mặt rạng rỡ, còn Duy Phước không giấu được niềm hạnh phúc khi đứng cạnh con.

Đi kèm khoảnh khắc này, con trai nghệ sĩ Lê Giang viết: “Đời ba không huy chương danh hiệu gì cũng được, không sao. Đời con đem huy chương về cho ba vậy là ba cũng vui lắm rồi. Chúc mừng con. Ba luôn tự hào về con”.

Duy Phước và con trai riêng của vợ.

Duy Phước và vợ.

Theo tiết lộ của nam ca sĩ, con trai riêng của vợ vừa giành huy chương bạc tại Đại hội Thể dục Thể thao TP.HCM. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình cảm gần gũi mà Duy Phước dành cho con riêng của vợ.

Không ít người nhận xét cách nam ca sĩ gọi “ba - con” đầy tự nhiên cho thấy mối quan hệ gắn bó của cả hai sau nhiều năm sống chung dưới một mái nhà.

Duy Phước là con trai của cố nghệ sĩ Duy Phương và nghệ sĩ Lê Giang. Ngoài ca hát, anh còn tham gia diễn xuất và xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình.

Năm 2011, khi mới ngoài 20 tuổi, Duy Phước quyết định kết hôn với bà xã Trân Châu – người hơn anh 8 tuổi và từng trải qua đổ vỡ hôn nhân. Thời điểm công khai chuyện tình cảm, nam ca sĩ từng đối mặt không ít ý kiến bàn tán vì khoảng cách tuổi tác cũng như việc bạn đời đã có con riêng.

Tuy nhiên, Duy Phước nhiều lần cho biết anh đến với vợ bằng sự đồng cảm và chân thành. Sau khi lập gia đình, nam ca sĩ xem các con riêng của vợ như con ruột, dành thời gian chăm sóc, đồng hành trong cuộc sống thường ngày. Qua nhiều năm, tổ ấm của Duy Phước nhận được sự yêu mến bởi sự giản dị và gắn bó.

