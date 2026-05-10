Ca khúc nữ nghệ sĩ hát hay hàng đầu Việt Nam viết lời sau khi cãi nhau với chồng, gần 8 triệu người đã nghe

Mới đây, Bảo Trâm gây chú ý khi chia sẻ câu chuyện phía sau ca khúc "Lạc mất em bây giờ" – bản nhạc Hoa lời Việt do chính cô viết lời và thể hiện.

Theo nữ ca sĩ, ca khúc được ra đời trong giai đoạn cô trải qua cảm xúc buồn bã sau một lần mâu thuẫn lớn với chồng. Bảo Trâm tâm sự: "Bài hát đó ra đời trong một ngày tôi rất buồn, sau khi cãi nhau với chồng. Khi viết xong, tôi càng nể phục các nhạc sĩ vì họ phải có rất nhiều cảm xúc mới có thể sáng tác".

Bảo Trâm và chồng.

Giọng ca sinh năm 1991 cho biết thời điểm ấy, mối quan hệ của hai vợ chồng căng thẳng 1 tháng, tới mức cô có cảm giác như sắp ly hôn. Tuy nhiên, nguyên nhân không phải vì người thứ ba mà xuất phát từ những bất đồng quan điểm trong cuộc sống.

"Đúng là thời điểm đó chúng tôi cãi nhau tới mức cảm giác như chuẩn bị chia tay rồi nên tôi mới buồn như vậy. Cãi nhau không phải vì có người thứ ba, nếu có thì tôi đã bỏ luôn rồi chứ không phải cãi nhau", nữ ca sĩ chia sẻ.

Không chỉ riêng "Lạc mất em bây giờ", trong giai đoạn cảm xúc tiêu cực ấy, Bảo Trâm còn viết lời cho thêm hai ca khúc nhạc Hoa khác. Theo cô, khi cảm thấy mọi thứ như tan vỡ, bản thân chỉ muốn gửi gắm toàn bộ tâm trạng vào âm nhạc.

Sau khi phát hành trên Youtube, "Lạc mất em bây giờ" cũng phải mất tới 2 năm mới được nhiều khán giả biết tới. Ca khúc hiện đã thu hút gần 8 triệu lượt nghe trên Youtube, trở thành một trong những bản cover nhạc Hoa lời Việt nổi bật của Bảo Trâm.

Bài hát gây ấn tượng nhờ giai điệu bắt tai cùng phần ca từ đậm màu sắc tự sự, nói về cảm xúc của một cô gái chìm trong tình yêu nhưng luôn lo sợ đánh mất người mình thương. Những câu hát như: "Lạc mất em bây giờ, thì sẽ không bao giờ có em trong vòng tay" hay "Biết anh như là linh hồn lang bạt phương trời nhưng em vẫn muốn cạnh bên" nhận được nhiều đồng cảm từ khán giả trẻ.

Ca khúc Lạc mất em bây giờ do Bảo Trâm viết lời.

Bảo Trâm từng được đánh giá là một trong những giọng ca nội lực nổi bật bước ra từ Vietnam Idol. Cô gây ấn tượng với kỹ thuật thanh nhạc tốt, quãng giọng rộng và khả năng xử lý cảm xúc trong các bản ballad. Sau khi kết hôn và sinh con, nữ ca sĩ có phần kín tiếng hơn nhưng vẫn duy trì hoạt động âm nhạc và nhận được sự yêu mến từ đông đảo khán giả.