Bảo Trâm thú nhận một điều, chồng nói thẳng: "Cùng lắm là hôn thôi chứ gì?"

Thời gian qua, Bảo Trâm Idol thu hút sự chú ý khi trở lại với MV Nước mắt hình nhân. Không chỉ khoe giọng hát ngày càng hoàn thiện về kĩ thuật và giàu cảm xúc, nữ ca sĩ còn gây bất ngờ khi trực tiếp đảm nhận vai nữ chính với những phân cảnh tình tứ.

Trong buổi trò chuyện mới đây, Bảo Trâm đã có những chia sẻ thẳng thắn về sản phẩm lần này cũng như bộc bạch tình yêu dành cho âm nhạc và quan điểm của cô về con đường ca hát mà mình lựa chọn.

Ca sĩ Bảo Trâm.

Tôi không phải là người chạy theo thị hiếu

- Cũng phải rất lâu rồi Bảo Trâm mới thực hiện một MV ca nhạc, lý do gì chị chọn ca khúc Nước mắt tình nhân?

Tôi quen anh Minh Quốc – tác giả ca khúc Nước mắt hình nhân – đã khoảng 12 năm rồi, từ trước cả khi tôi biết đến ông xã (cười).

Tuy nhiên, về mảng sáng tác của anh Quốc thì trước đây tôi cũng không biết nhiều. Gần đây, khi anh đăng ca khúc lên Facebook, tôi mới nghe và cảm thấy rất thích. Tôi có hỏi thêm ý kiến một vài người bạn để xem ca khúc có bắt tai, có tạo được sự đồng cảm không.

Phần lớn đều khen bài hát rất hay, nghe một hai lần là có thể nhớ ngay phần điệp khúc nên tôi hoàn toàn yên tâm. Quan điểm của tôi khi chọn bài là phải phù hợp với mình. Thị hiếu đại chúng thì thay đổi rất nhanh nếu chạy theo quá thì có thể sẽ không giữ được chất riêng.

Tôi không phải là người chạy theo thị hiếu mà thực tế cũng không thành công khi làm điều đó. Vì vậy, với một ca sĩ có chất giọng như tôi, một ca khúc có giai điệu đẹp và tạo được sự đồng cảm là điều xứng đáng để lựa chọn.

- Không chạy theo thị hiếu, có vẻ Bảo Trâm hơi bảo thủ? Trong khi những ca sĩ như Tùng Dương trước đây theo đuổi dòng nhạc bác học nhưng hiện tại đã gần gũi hơn với khán giả trẻ?

Có thể mọi người nhìn thấy hình ảnh anh Tùng Dương trước đây và bây giờ đã khác thì tôi nghĩ mỗi thời điểm người nghệ sĩ sẽ tìm cho mình một lối đi phù hợp. Nếu anh ấy không có những album rất bác học, rất học thuật như thuở ban đầu thì anh ấy sẽ không có sự trải nghiệm sâu sắc để giao thoa với lớp trẻ như bây giờ.

Tôi nghĩ, cái vấn đề của mình nó cũng hơi giống nhưng cũng hơi khác một chút. Giống một cái là mình phải dám thử cái mà mình thích giống như Tùng Dương ấy anh thử cái mà anh ấy thích đã.

Anh ấy mạnh ở điểm nào, anh ấy thích cái gì thì anh ấy sẽ thể hiện những tác phẩm như thế, album như vậy. Bản thân tôi nghĩ, bây giờ mình còn trẻ chưa nhất thiết phải chiều theo khán giá kiểu phải gượng ép theo. Tôi nghĩ với tôi vẫn cần những ca khúc đồng hành với mình trong cái mảng nội tâm của mình và vẫn phô diễn được giọng hát.

Tôi không lo chuyện không kiếm được tiền

- Vậy khi quyết định đầu tư khá lớn cho MV Nước mắt hình nhân Bảo Trâm kỳ vọng điều gì?

Tôi không kỳ vọng quá nhiều. Có những lúc tôi cũng khá tỉnh táo để tính toán mình sẽ đạt được gì, nhưng đôi khi, giống như trong tình yêu vậy có một điều gì đó thôi thúc khiến mình muốn làm hết tâm sức mà không cần mong cầu kết quả.

Với ca khúc này cũng vậy. Chỉ cần tôi thể hiện được nỗi lòng của mình và đưa nó đến khán giả một cách chính thức thì đó đã là thành công.

Khi tôi nhắn tin với anh Minh Quốc, anh có nói: "Trâm ơi, bài này anh rất tâm huyết nếu em làm thì hãy làm trọn vẹn nhé". Câu nói đó cũng tạo áp lực nhưng tôi hiểu ai cũng trân trọng "đứa con tinh thần" của mình nên khi đã chọn ca khúc này, tôi phải làm đến nơi đến chốn.

Về mặt tài chính thì có thể tôi đã tiêu hết tiền rồi đấy nhưng đổi lại, tôi nhận được rất nhiều tình cảm từ bạn bè, đồng nghiệp và ê-kíp. Mọi người đều rất giỏi và mong tôi trở lại mạnh mẽ hơn. Nếu không tiếp tục ra sản phẩm thì sẽ rất phí giọng hát của tôi.

- Sau khoảng một tháng ra mắt, nhìn lại độ lan tỏa của MV, cảm xúc của chị thế nào?

Tôi và ê-kíp đã trải qua khá nhiều khó khăn. Ban đầu, ca khúc này từng được đề xuất đưa vào một bộ phim điện ảnh nhưng không thành vì thời gian quá gấp.

Sau đó, chúng tôi quyết tâm nếu không thể đi theo hướng điện ảnh thì phải tự tạo nội dung để bài hát có đời sống riêng sau khi ra mắt. Cả ê-kíp đã rất cố gắng để dung hòa cá tính của từng người và làm việc cùng nhau.

- Đầu tư "hết cả tiền" như Bảo Trâm vừa kể nhưng sản phẩm chưa thực sự bùng nổ, chị có chạnh lòng hay hụt hẫng?

Tôi nghĩ tiền rồi sẽ kiếm lại được. Thời gian qua tôi có thể làm ra một MV như vậy thì sau này cũng có thể kiếm lại. Là một nghệ sĩ có giọng hát, tôi không lo chuyện không kiếm được tiền.

Còn về kỳ vọng, thật ra rất khó để định nghĩa “bao nhiêu là đủ”. Như ca khúc Lạc mất em bây giờ nhạc Hoa lời Việt do tôi viết đăng lên YouTube từ cuối năm 2022 nhưng phải đến năm 2024 mới được chú ý.

Bài hát đó ra đời trong một ngày tôi rất buồn, sau khi cãi nhau với chồng. Khi viết xong, tôi càng nể phục các nhạc sĩ vì họ phải có rất nhiều cảm xúc mới có thể sáng tác.

Tôi đăng bài hát lên cũng không nhằm mục đích truyền thông, vậy mà sau này nó lại được đón nhận. Vì thế, với sản phẩm này, tôi không đặt nặng kỳ vọng. Tôi tin mỗi ca khúc sẽ có thời điểm riêng để tỏa sáng.

Điều quan trọng là mình hát bằng trái tim, rồi sẽ có khán giả đồng cảm. Nếu quá lo lắng về thị hiếu hay tài chính mà không dám làm thì chính mình đã tự bỏ đi cơ hội của ca khúc.

Bảo Trâm và chồng.

Chồng tôi nói: "Cùng lắm là hôn thôi chứ gì"

- Trong MV có những cảnh gần gũi, chị từng lo gia đình không ủng hộ. Vì sao không chọn diễn viên khác thay vì tự đóng?

Khi đạo diễn Vũ Hồng Thắng ra Hà Nội, anh có nói sau khi gặp tôi rằng: “Chị hợp đóng MV đấy, chị gầy rồi, chị xinh rồi”.

Lúc đó tôi chưa biết kịch bản. Khi đọc xong cũng không hình dung rõ vì tôi không phải diễn viên chuyên nghiệp. Đến khi lên set quay, tôi khá bỡ ngỡ, thậm chí sốc khi thấy có những cảnh khá gần gũi với diễn viên nam như vậy.

Nhưng nếu khán giả thấy tôi diễn hơi gượng ở cảnh bể bơi thì đó lại là điều đúng với nhân vật. Lúc đó nhân vật bị “đóng băng” cảm xúc và đạo diễn cũng đồng ý với cách thể hiện đó.

Tôi từng nói vui rằng, theo kinh nghiệm tình yêu của mình, trong những tình huống như vậy thì đàn ông thường chủ động còn phụ nữ thì không cần làm gì. Vì thế, cách tôi thể hiện là buông theo cảm xúc, không phản ứng quá nhiều và điều đó phù hợp với nhân vật.

Cảnh nam chính say trên sofa cũng là một trong những cảnh khiến tôi khá sốc vì là lần đầu tiếp xúc gần như vậy.

- Khi chị “sốc” với kịch bản như vậy, chồng chị phản ứng ra sao?

Tôi có nói trước với chồng rằng sẽ có vài cảnh hơi nhạy cảm. Anh chỉ nói: “Cùng lắm là hôn thôi chứ gì?”. Lúc đấy, tôi nghĩ, chồng tôi đã quá bao dung rồi nên tôi không cần phải nói thêm gì nữa.

Tuy nhiên, bản thân tôi vẫn lo vì đôi khi đàn ông nói vậy nhưng chưa chắc đã nghĩ vậy (cười).