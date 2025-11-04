"Phút yếu lòng" - bước ngoặt của Bảo Trâm Idol

Tối 3/11, Bảo Trâm Idol chính thức trở lại với MV "Phút yếu lòng", ca khúc nhạc phim điện ảnh "Cải mả" hiện đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc. Với sản phẩm này, khán giả bắt gặp một Bảo Trâm khác lạ – ma mị, sâu sắc và đầy nội lực, đánh dấu sự "lột xác" sau hơn một thập kỷ làm nghề.

Từ "Chỉ còn những mùa nhớ" đến hành trình trưởng thành của một giọng ca nội lực

Bảo Trâm được khán giả yêu mến từ Vietnam Idol 2012, nơi cô gây ấn tượng bởi vẻ nhẹ nhàng, thông minh và giọng hát trong trẻo. Khi nhiều giọng ca cùng thời chạy theo xu hướng sôi động, cô chọn hướng đi riêng – âm nhạc tinh tế, cảm xúc và nhiều suy tư.

Tên tuổi Bảo Trâm từng "làm mưa làm gió" với bản hit "Chỉ còn những mùa nhớ", ca khúc mang giai điệu man mác buồn và chất giọng trong veo, trở thành dấu ấn sâu đậm nhất trong sự nghiệp của cô. Bài hát còn xuất hiện trong phim "Vòng eo 56" của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Suốt gần một thập kỷ, nhắc đến Bảo Trâm là nhắc đến những giai điệu trong sáng, nữ tính và u hoài.

Không ngủ quên trên thành công, cô tiếp tục học thanh nhạc, trau dồi kỹ thuật và cảm xúc. Sau đó, Bảo Trâm gây ấn tượng khi thể hiện ca khúc OST "Cây táo nở hoa" cho thấy sự tinh tế và trưởng thành trong cách xử lý giọng hát.

Đến giai đoạn 2023 – 2024, bản "Lạc mất em bây giờ" – ca khúc do chính cô viết lại lời Việt và thể hiện – bất ngờ được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Với giai điệu bắt tai, ca từ chạm đến những trái tim từng tổn thương, bài hát giúp Bảo Trâm tiếp cận thế hệ khán giả trẻ hơn, đồng thời cho thấy năng lực tái sinh mạnh mẽ của một nghệ sĩ từng trải.

"Phút yếu lòng" - khi giọng ca trong veo bước vào vùng trời ma mị

Nếu "Chỉ còn những mùa nhớ" là nỗi buồn êm ái thì "Phút yếu lòng" lại là nỗi buồn dữ dội, đầy ám ảnh. Không còn là cơn gió đầu thu man mác, ca khúc mở ra một thế giới giằng xé – nơi con người đối diện với phần tối trong tâm hồn.

"Phút yếu lòng" không chỉ nói về tình yêu đôi lứa mà còn là ẩn dụ cho sự đấu tranh giữa lý trí và cảm xúc, giữa bản ngã và cám dỗ. Ca khúc như một lời thú nhận – cũng là sự giải thoát, gợi cảm giác con người yếu đuối nhất cũng là lúc họ thật nhất.

Về kỹ thuật, Bảo Trâm vẫn giữ sở trường giọng gió mềm nhẹ nhưng lần này thâm trầm và mê lực hơn. Cách cô ngân, ngắt và kiểm soát hơi thở khiến người nghe như bị cuốn vào thế giới âm thanh mờ ảo, nơi mọi âm sắc đều có hồn.

Phần phối khí được chăm chút kỹ lưỡng: tiếng đàn dồn dập, lớp nhạc điện tử dày và nhịp trống trầm như tiếng tim đập – tất cả tạo nên bức tranh âm thanh quyến rũ mà lạnh lẽo. Trên nền ấy, giọng hát của Bảo Trâm vang lên như một lời gọi mời, một cơn mê dệt bằng âm nhạc.

"Phút yếu lòng" không chỉ là OST của " Cải mả" mà còn là bước ngoặt nghệ thuật của Bảo Trâm Idol. Cô không chạy theo xu hướng mà chọn hành trình khám phá chính mình – vừa trong trẻo, vừa ma mị, sâu sắc hơn bao giờ hết.

"Tôi nghĩ ai trong chúng ta cũng có những phút yếu lòng. Không phải để biện minh cho sai lầm mà để thừa nhận rằng con người vốn dĩ không toàn vẹn. Với tôi, "Phút yếu lòng" là ca khúc thật nhất, ma mị nhất và cũng tự do nhất mà tôi từng hát", Bảo Trâm Idol chia sẻ.

Hiện MV "Phút yếu lòng" đã phát hành trên các nền tảng nhạc số và kênh YouTube chính thức của Bảo Trâm Idol – một ca khúc không dễ nghe ngay từ lần đầu nhưng càng nghe càng thấy ám ảnh. Bởi sau tất cả, Bảo Trâm không chỉ trở lại mà còn thức tỉnh một phiên bản khác của chính mình: sâu hơn, dữ dội hơn và đầy mê hoặc.