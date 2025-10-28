Công Vinh sau 23 ngày nhập viện cấp cứu

Là đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Mister Global 2025 diễn ra tại Thái Lan hồi đầu tháng 10 thế nhưng vào đúng ngày diễn ra chung kết, Công Vinh phải nhập viện cấp cứu.

Cụ thể, sau đêm bán kết diễn ra tối 4/10, Công Vinh bắt đầu xuất hiện triệu chứng bệnh nhưng vẫn cố gắng hoàn thành phần thi. Tới rạng sáng ngày 5/10, anh phải nhập viện vì nôn ói, đau đầu, sốt... Đại diện Việt Nam được chẩn đoán bị ngộ độc thực phẩm.

Do tình trạng sức khỏe không đảm bảo, Công Vinh không thể tham gia đêm chung kết. Sau khi cuộc thi kết thúc, anh cũng đã lên mạng xã hội gửi lời xin lỗi tới fan nhan sắc Việt:

"Vinh chân thành xin lỗi vì đã không thể có mặt trong đêm chung kết như mọi người mong đợi — nhưng xin hãy tin rằng, Vinh đã cố gắng hết mình với tất cả tâm huyết và niềm đam mê".

Trang phục Công Vinh lỡ hẹn với đêm chung kết.

Công Vinh đang tích cực tập luyện để có body chuẩn, quyến rũ.

Hiện tại, sau 23 ngày đối diện với sự cố nhập viện và bỏ thi, Công Vinh đã trở lại cuộc sống thường nhật tại Việt Nam. Trên trang cá nhân, anh thường xuyên cập nhật những bộ ảnh khoe body săn chắc, 6 múi.

Công Vinh cũng chia sẻ hình ảnh bộ vest anh chuẩn bị cho đêm chung kết nhưng không kịp mặc: "Bộ vest đã lỡ hẹn với đêm chung kết Mister Global 2025. Hy vọng một ngày nào đó, nó sẽ được tỏa sáng ở một châu lục khác, nhưng không phải là châu Á".

Anh cũng đã bắt đầu tham gia trở lại một số sự kiện sắc đẹp trong showbiz Việt. Đặc biệt, Công Vinh rất chú trọng việc tập luyện để giữ ngoại hình săn chắc, gợi cảm. Trong chia sẻ gần đây nhất, anh viết: "Lấy lại phong độ sau những ngày ở Thái Lan ít tập". Đính kèm là hình ảnh tại phòng tập với thân hình vạm vỡ.

Nhiều người theo dõi Công Vinh hy vọng trong tương lai anh sẽ có cơ hội tiếp tục thể hiện mình tại các đấu trường nhan sắc quốc tế.