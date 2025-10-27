Chuyện tình của nam NSND U90 bị ung thư, nói với vợ "mình đừng bỏ tôi nhé"

Người nghệ sĩ tài hoa của nền thanh nhạc Việt Nam

NSND Trần Hiếu sinh năm 1936 tại Hà Nội, là một trong những giọng nam trầm hàng đầu của Việt Nam. Ông tốt nghiệp Khoa Thanh nhạc của Trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) và từng tu nghiệp tại Nhạc viện Sofia, Bulgaria.

Suốt hơn nửa thế kỷ gắn bó với sân khấu, ông trở thành giọng ca huyền thoại qua những ca khúc đi cùng năm tháng như Anh quân bưu vui tính, Con voi, Hò kéo pháo...

Không chỉ là nghệ sĩ biểu diễn, ông còn là người thầy của nhiều thế hệ ca sĩ nổi tiếng như Trọng Tấn, NSND Tấn Minh, NSND Quốc Hưng… Những học trò ấy sau này vẫn thường nhắc đến ông bằng tất cả sự kính trọng và biết ơn, gọi ông là "cây đại thụ" của thanh nhạc Việt Nam.

NSND Trần Hiếu.

Mối tình đẹp ở tuổi xế chiều

Về tình cảm, sau hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, NSND Trần Hiếu gặp người vợ hiện tại – bà Minh Ngà – từng là giáo viên. Họ gặp nhau khi ông đã ngoài 60, bà kém ông 18 tuổi. Duyên phận đến tự nhiên, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc – như chính phong thái của người nghệ sĩ từng trải.

Cụ thể, vào 2002, trong một buổi họp đồng hương Hà Nội tại TP.HCM, ông gặp lại bà Minh Ngà – người từng sống cùng khu phố thời thơ ấu. Tình cảm của họ gắn liền với "41 chiếc lá sa kê": mỗi ngày xa bà, ông để lại một chiếc lá ở ghế đá nơi bà thường ngồi như lời nhắn gửi yêu thương. Sau khi kết hôn, cặp đôi sống ở TP.HCM gần 20 năm trước khi trở lại Hà Nội khoảng một năm gần đây.

Cả hai đến với nhau khi đã đi qua nhiều va vấp, nên họ chọn sống giản dị, không phô trương, nhưng luôn đầy ắp sự thấu hiểu.

"Tôi lấy ba người vợ. May mắn là tôi gặp được bà xã Minh Ngà, vợ chồng tôi đã có gần 20 năm bên nhau, trải qua nhiều vui buồn. Tôi vẫn gọi vợ là 'bà tiên' vì mình được chăm sóc như em bé", NSND Trần Hiếu chia sẻ trên Dân trí.

Còn với bà Minh Ngà, việc được chăm sóc, đồng hành cùng chồng là niềm hạnh phúc.

NSND Trần Hiếu và vợ.

Vượt qua bệnh tật, tình yêu vẫn ở lại

Những năm gần đây, NSND Trần Hiếu phải chiến đấu với nhiều căn bệnh tuổi già, trong đó có ung thư đã di căn tới xương và suy thận. Gần đây, ông phải nhập viện điều trị dài ngày tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, sau đó chuyển sang Bệnh viện Lão khoa Trung ương.

Bà Minh Ngà luôn ở bên, chăm sóc chồng từng bữa ăn, giấc ngủ, không rời nửa bước. Bà kể trên tờ Tuổi Trẻ rằng dù sức khỏe suy yếu nhưng chỉ cần nghe thấy tiếng nhạc, ông lại khe khẽ hát theo — một thói quen không bao giờ mất của người nghệ sĩ suốt đời gắn bó với sân khấu.

Sau thời gian điều trị, ông đã được xuất viện, trở về nhà để tiếp tục phục hồi. Dù cơ thể còn yếu, chân tay phù nề nhưng tinh thần của ông có lúc vẫn tỉnh táo, tươi vui mỗi khi học trò cũ đến thăm. Trọng Tấn, NSND Quốc Hưng cũng cập nhật hình ảnh thầy mình trên mạng xã hội ngay sau khi ông ra viện không lâu.

Chia sẻ với Dân trí, bà Minh Ngà cho biết những lúc yếu lòng, NSND Trần Hiếu lại khóc và nói: "mình đừng bỏ tôi nhé". Theo vợ nam nghệ sĩ, chồng bà là người rất sợ cô đơn và sống một mình. Chia sẻ của bà khiến nhiều người xúc động và nể phục bà. Suốt những năm ông bị ung thư, bà gần như không rời nửa bước, chăm sóc tận tình.