Nữ danh ca bị mẹ mắng "hư hỏng": Lận đận 3 đời chồng và mối quan hệ với Trịnh Công Sơn

Danh ca Khánh Ly tên thật là Nguyễn Thị Lệ Mai, sinh năm 1945 tại Hà Nội và là một tượng đài bất hủ của tân nhạc Việt Nam.



Bắt đầu sự nghiệp từ đầu thập niên 60 tại Đà Lạt và Sài Gòn nhưng tên tuổi của bà chỉ thực sự vụt sáng thành một hiện tượng văn hóa khi gắn liền với những bản tình ca và thân phận con người của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, bắt đầu từ những buổi diễn "chân đất" tại Quán Văn.

Sau năm 1975, bà sang Mỹ định cư và tiếp tục gặt hái thành công vang dội tại hải ngoại, trở thành một trong những ca sĩ Việt Nam có tầm ảnh hưởng quốc tế khi được đài NHK Nhật Bản thực hiện phim tư liệu riêng.

Thành công trong sự nghiệp nhưng đường tình và cuộc sống gia đình của Khánh Ly lại không tròn vẹn. Trong chương trình Chân dung Khánh Ly – Hát cùng nguồn cội mới đây, nữ danh ca tiết lộ bố mẹ bà ly hôn sớm. Khánh Ly ở với bà nội vì trong mắt mẹ ruột bà là một đứa con hư hỏng: "Tôi ở với bà nội vì mẹ không cho tôi về nhà. Trong mắt mẹ và gia đình bên cha dượng tôi thì tôi là một đứa hư hỏng. Bà nội tôi nói rằng: Nếu mẹ không nuôi thì bà nuôi" , nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Có lẽ việc Khánh Ly yêu ca hát, kết hôn sớm, chơi cùng nhóm nhiều con trai... đó là lý do khiến mẹ bà không hài lòng về con mình. Người chồng đầu tiên của Khánh Ly là một công tử ăn chơi khét tiếng tại Đà Lạt vào những năm 1960. Cuộc hôn nhân này bắt đầu khi Khánh Ly mới 17 tuổi vẫn bồng bột của tuổi trẻ hơn là sự thấu hiểu sâu sắc. Khánh Ly và chồng có với nhau hai người con nhưng sự khác biệt về quan điểm sống, cuộc hôn nhân này đã tan vỡ sau khoảng 5 năm chung sống khi bà quyết định đưa con về Sài Gòn lập nghiệp.

Người chồng thứ hai của bà diễn ra trong những năm tháng sự nghiệp của Khánh Ly đang ở đỉnh cao tại Sài Gòn. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này cũng không kéo dài lâu và kết thúc trong đổ vỡ trước năm 1975. Khánh Ly từng chia sẻ rằng những đổ vỡ đầu đời này đã khiến bà trở nên chai sạn và mạnh mẽ hơn để nuôi con một mình.

Khánh Ly và người chồng thứ 3.

Người chồng thứ ba và cũng là người gắn bó sâu sắc nhất với Khánh Ly là nhà báo Nguyễn Hoàng Đoan. Hai người kết hôn tại Mỹ vào năm 1975, sau khi bà di cư sang hải ngoại với hai bàn tay trắng và 3 đứa con thơ. Ông không chỉ là người chồng mà còn là một người quản lý tận tụy, một người bạn đồng hành đã hy sinh sự nghiệp riêng để đứng sau hỗ trợ, lo liệu mọi mặt cho sự nghiệp ca hát của Khánh Ly suốt gần 40 năm.

Ông chính là cha của người con út và là người đã ở bên cạnh chăm sóc bà cho đến khi ông qua đời vào năm 2015. Sự ra đi của ông là một mất mát vô cùng lớn lao, khiến bà từng có ý định giải nghệ vì mất đi điểm tựa vững chắc nhất cuộc đời.

Danh ca Khánh Ly và Trịnh Công Sơn.

Bên cạnh những cuộc hôn nhân, mối quan hệ giữa Khánh Ly và Trịnh Công Sơn luôn là điều khiến công chúng tò mò suốt nhiều thập kỷ. Gắn bó sâu sắc trong âm nhạc và đồng hành trong một giai đoạn đặc biệt của lịch sử, cả hai từng bị đồn đoán về một mối tình. Tuy nhiên, chính họ nhiều lần khẳng định giữa hai người không tồn tại mối quan hệ yêu đương theo nghĩa nam nữ.

Đó là sự đồng điệu hiếm có trong tâm hồn và nghệ thuật – một tình tri kỷ, nơi người nhạc sĩ tìm thấy giọng ca có thể truyền tải trọn vẹn tinh thần tác phẩm, còn người ca sĩ tìm được người hiểu mình sâu sắc. Có lẽ chính sự "không phải tình yêu" ấy lại giúp mối gắn kết của họ trở nên bền bỉ và đặc biệt hơn bất kỳ câu chuyện tình nào.