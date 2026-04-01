Mẹ ruột một nam diễn viên bị gà tấn công hoảng loạn, ngã sõng soài: "Không ai hay, ai đâu cứu"

Mẹ Lê Dương Bảo Lâm ngã khi bị gà tấn công.

Mới đây, diễn viên Lê Dương Bảo Lâm thu hút sự chú ý khi chia sẻ việc mẹ anh bị gà cưng của cháu trai út tấn công. Nam diễn viên viết: "Hôm nay mẹ lên nhà, mặt mày trầy hết tưởng 2 vợ chồng quánh lộn ai dè mẹ em quánh lộn với con gà".

Ngoài chia sẻ, Lê Dương Bảo Lâm còn đính kèm clip mẹ anh đang bị gà tấn công: "Không có camera ai dám tin trời...".

Theo clip ghi lại, con gà chạy vào nhà và tấn công mẹ nam diễn viên, dù phản ứng lại nhưng trước sự hung hăng của loài gia cầm này khiến mẹ Lê Dương Bảo Lâm lùi về phía sau và ngã sõng xoài suýt bị chiếc quạt cây đè vào người. Dù vậy, con gà vẫn không buông tha nó chạy theo mẹ nam diễn viên nhảy lên cả giường muốn tấn công.

Những đồ vật bị con gà làm hỏng.

Lê Dương Bảo Lâm và mẹ.

Chỉ sau vài tiếng chia sẻ, clip thu hút hàng triệu lượt xem và gần 30 nghìn bình luận. Phần đa bày tỏ niềm thương cảm với mẹ Lê Dương Bảo Lâm nhưng không giấu được cảm xúc "buồn cười" trước trường hợp khá oái oăm này.

Ngay sau đó, Lê Dương Bảo Lâm cũng đăng clip mẹ anh chia sẻ về khoảnh khắc đó: "Không có camera không ai tin luôn. Càng nhốt nó càng hăng. Nó đá vào mặt không à. Uýnh muốn rụng cái tay luôn ấy", mẹ nam nghệ sĩ chia sẻ.

"Chạy bán sống bán chết luôn không ai hay, ai đâu cứu", mẹ Lê Dương Bảo Lâm nhấn mạnh thêm.

Lê Dương Bảo Lâm còn chia sẻ thêm hình ảnh chiếc quạt bị đổ gãy nát đế khi gà tấn công khiến mẹ anh hoảng loạn cùng một số đồ vật khác bị con gà phá hỏng.