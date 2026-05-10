Nữ Đại tá là NSND đình đám: Mẹ Văn Mai Hương đến gặp tôi bảo "nó sợ bà quá"

NSND Hà Thủy.

Xuất hiện tại chương trình Studio 3, Văn Mai Hương có dịp hội ngộ và chia sẻ nhiều kỷ niệm đặc biệt với Hà Thủy – nữ Đại tá, NSND nổi tiếng từng dìu dắt cô trong những năm đầu theo học thanh nhạc.

Nhắc lại cơ duyên đến với âm nhạc, Văn Mai Hương cho biết bản thân không phải từ nhỏ đã nuôi ước mơ trở thành ca sĩ. Khi tham gia sinh hoạt ở nhà văn hóa, cô được nhiều người nhận xét có năng khiếu ca hát. Thông qua các mối quan hệ của mẹ, nữ ca sĩ được giới thiệu tới học cùng NSND Hà Thủy.

Giọng ca sinh năm 1994 kể: "Lúc đầu đi học em như một tờ giấy trắng, còn chẳng biết hát giả thanh ấy. Đi vào lớp thấy các chị học dân gian, học cổ điển là mình không biết cái âm thanh đó phát ra từ đâu cả. Có những lúc, em còn đi rình mò sang phòng của lớp khác, mình hé cửa để nhìn mọi người đang luyện thanh. Lúc đó mình khao khát vô cùng là mình có thể hát được như thế"

Về phía NSND Hà Thủy, bà cho biết mình đặc biệt ấn tượng với Văn Mai Hương ngay từ lần đầu gặp gỡ khi nữ ca sĩ mới chưa đầy 14 tuổi nhưng đã bộc lộ sự đam mê rất lớn với âm nhạc.

Văn Mai Hương và NSND Hà Thủy.

Nữ nghệ sĩ kể lại kỷ niệm đáng nhớ trong kỳ tuyển sinh trường quân đội: "Khi Văn Mai Hương vào thi thì hội đồng giám khảo phán luôn là trượt vì nguyên tắc tuyển sinh của trường bắt đầu từ 16 tuổi đối với nữ mà lúc đó Hương lại chưa đủ tuổi. Lúc đó Hương phải đi ra ngoài và tất cả mọi người đều nghe thấy cô bé khóc rất to.

Khi thí sinh tiếp theo vào thì tự dưng thấy Văn Mai Hương vụt chạy vào không nói một lời hát một phát 3 bài luôn để chứng minh khả năng với các thầy cô". Trước sự đam mê của Văn Mai Hương nữ NSND Hà Thủy đã đứng ra bảo lãnh cho cô theo học.

Theo NSND Hà Thủy, Văn Mai Hương thời điểm đó là học trò có cá tính mạnh, hiếu thắng và luôn nóng lòng muốn thử sức với những bài hát khó, kể cả tiếng Anh. Nếu không được đồng ý, nữ ca sĩ có thể giận cô giáo. Tuy nhiên, bà cho rằng chính sự quyết liệt ấy đã giúp học trò vượt qua nhiều khó khăn để trưởng thành.

"Bây giờ có một Văn Mai Hương chững chạc và thành công, không có gì hạnh phúc hơn điều đó", nữ NSND chia sẻ.

Trong chương trình, Văn Mai Hương cũng tiết lộ thời đi học cô chưa từng nghỉ buổi nào ở lớp của NSND Hà Thủy, dù mưa nắng hay ốm đau. Tuy nhiên, nữ ca sĩ hài hước kể: "Buổi học có 2 tiếng thôi nhưng U chửi mất tiếng rưỡi, mình học có 30 phút".

Văn Mai Hương và mẹ ruột.

Giọng ca "Đại minh tinh" thừa nhận thời gian đầu từng rất áp lực vì đứng cuối lớp chuyên môn. Trong khi nhiều bạn sở hữu chất giọng nổi bật, cô cảm thấy buồn và từng nghĩ bản thân không phù hợp. Sau đó, Văn Mai Hương tự nhủ phải tìm hướng đi riêng và chăm chỉ hơn người khác.

Đặc biệt, NSND Hà Thủy còn hé lộ một câu chuyện khiến khán giả bật cười: "Học được 2 tuần, mẹ Văn Mai Hương đến gặp tôi và bảo: Con xin bà cho Văn Mai Hương chuyển lớp, nó sợ bà quá, về cứ khóc và không dám đi học".

Dù nghiêm khắc với học trò, NSND Hà Thủy khẳng định bà luôn tin tưởng vào tài năng của Văn Mai Hương. Theo nữ nghệ sĩ, học trò cũ là người thông minh, nhạy cảm và có ý chí vượt qua trở ngại để chạm tới mục tiêu của mình.