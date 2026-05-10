HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nam ca sĩ nổi đình đám một thời sau 3 tháng đi bán cà phê ở tuổi 55: "Uống bao nhiêu là nước ấy"

Hoa Bay
|

Chia sẻ của nam ca sĩ nổi đình đám một thời về việc đi bán cà phê sau 3 tháng thu hút nhiều sự chú ý.

Đàm Vĩnh Hưng mới đây thu hút sự chú ý khi chia sẻ dòng trạng thái đầy hào hứng sau 3 tháng lấn sân kinh doanh quán cà phê.

Nam ca sĩ đăng tải loạt hình ảnh ghi lại quá trình "lột xác" của không gian quán từ lúc còn sơ khai đến khi hoàn thiện, đi vào hoạt động. Kèm theo đó, anh không giấu được sự tự hào khi nhìn lại hành trình vừa qua.

Nam ca sĩ nổi đình đám một thời sau 3 tháng đi bán cà phê ở tuổi 55: "Uống bao nhiêu là nước ấy" - Ảnh 1.

Góc quán hiện tại của Đàm Vĩnh Hưng.

Nam ca sĩ nổi đình đám một thời sau 3 tháng đi bán cà phê ở tuổi 55: "Uống bao nhiêu là nước ấy" - Ảnh 2.

Và hình ảnh quán trước đó.

"Mới có 3 tháng thôi á? Vậy mà cứ tưởng lâu lắm rồi á cả nhà ạ! Vì ngày nào cũng 'đi làm' từ sáng… thay không biết bao nhiêu bộ đồ, chụp cả nghìn tấm hình, uống bao nhiêu là nước ấy vậy mà mới có 3 tháng à! Nhìn lại sự 'hô biến' của mình thấy cũng hãnh diện ghê", nam ca sĩ chia sẻ.

Qua những hình ảnh được đăng tải, có thể thấy Đàm Vĩnh Hưng dành nhiều tâm huyết cho dự án kinh doanh này. Không gian quán được thiết kế theo phong cách hoài niệm với nhiều góc trang trí mang màu sắc xưa cũ, thu hút đông đảo khách đến check-in.

Bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ cư dân mạng. Nhiều khán giả bày tỏ sự nể phục trước năng lượng làm việc bền bỉ của nam ca sĩ ở tuổi 55.

Một tài khoản bình luận: "Nhiều lúc suy nghĩ anh như siêu nhân vậy, mở mắt ra là đi làm, không qua phòng thu thì đi hát, ra quán chăm. Đời anh có kim cương, có nhà là đúng rồi, rất xứng đáng".

Nam ca sĩ nổi đình đám một thời sau 3 tháng đi bán cà phê ở tuổi 55: "Uống bao nhiêu là nước ấy" - Ảnh 3.

Đàm Vĩnh Hưng vẫn tràn đầy nhiệt huyết lao động ở tuổi 55.

Khán giả khác viết: "Hưng đã không làm thì thôi, làm là phải tới nóc luôn"; "Em chúc quán lúc nào cũng đông khách ạ"; "Quá tuyệt vời, quán lúc nào cũng đông vui và có rất nhiều góc check-in sống ảo"; "Xuất sắc nhất luôn đó em, không ai làm được như em, cố gắng phát huy hết nội lực nha".

Được biết, Đàm Vĩnh Hưng còn chuẩn bị mở thêm chi nhánh bán cà phê ở quân 3 cũ. Nam ca sĩ thu hút sự chú ý khi chia sẻ bản phác thảo quán.

1 tháng "địa ngục" của nữ ca sĩ Việt xinh đẹp và chồng: "Không phải vì người thứ ba, nếu có tôi đã bỏ rồi"
Tags

sao Việt

showbiz Việt

cư dân mạng

nam ca sĩ

Đàm Vĩnh Hưng

đi bán cafe

nổi đình đám

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

01:35
Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

01:26
Hé lộ diện mạo công trình 29.600 tỷ đồng ở TP giàu nhất Việt Nam, là nơi 8.000 cán bộ làm việc

Hé lộ diện mạo công trình 29.600 tỷ đồng ở TP giàu nhất Việt Nam, là nơi 8.000 cán bộ làm việc

01:22
Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

00:48
Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

01:23
Số phận cặp đôi robot 750 tấn sau khi hoàn thành 'sứ mệnh' ở siêu dự án 35.000 tỷ đồng của Hà Nội

Số phận cặp đôi robot 750 tấn sau khi hoàn thành 'sứ mệnh' ở siêu dự án 35.000 tỷ đồng của Hà Nội

01:31
“Quái thú” Xiaomi YU7 GT ra mắt: SUV điện gần 1.000 mã lực, chạy 705km/sạc

“Quái thú” Xiaomi YU7 GT ra mắt: SUV điện gần 1.000 mã lực, chạy 705km/sạc

01:14
Vụ sự cố flyboard lao xuống nước: Mức giá mỗi lượt chơi là bao nhiêu?

Vụ sự cố flyboard lao xuống nước: Mức giá mỗi lượt chơi là bao nhiêu?

00:51
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại