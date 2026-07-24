HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Mỹ nhân đang được khen hết lời nhờ già hơn tuổi 18 năm: Một khi có diễn xuất thì không gì không làm được

Thu Phong
|

Màn thể hiện của mỹ nhân này xứng đáng nhận được những lời khen ngợi từ khán giả.

Thời điểm hiện tại, The East Palace vẫn đang là một trong những bộ phim Hàn Quốc gây sốt nhất trên mạng xã hội. Bên cạnh những chủ đề xoay quanh nội dung, khán giả cũng dành rất nhiều sự chú ý cho màn thể hiện của nữ diễn viên gạo cội Jang Young Nam.

Trong The East Palace, Jang Young Nam đảm nhận vai Thái hậu - nhân vật giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong triều đình. Đây là vai diễn đòi hỏi diễn viên không chỉ có thần thái quyền uy mà còn phải thể hiện được dấu ấn của tuổi tác cùng những biến chuyển về sức khỏe và tâm lý.

- Ảnh 1.

Jang Young Nam xứng đáng nhận được những lời khen ngợi với màn thể hiện xuất sắc trong The East Palace.

Điều khiến khán giả bất ngờ là ngoài đời, Jang Young Nam mới 52 tuổi, trong khi nhân vật Thái hậu mà cô thể hiện đã 70 tuổi, tức nhiều hơn tuổi thật của nữ diễn viên tới 18 năm. Dẫu vậy, màn hóa thân của cô lại hoàn toàn thuyết phục. Từ ánh mắt, giọng nói, dáng đi cho đến từng cử chỉ nhỏ đều khiến người xem tin rằng đây chính là một vị Thái hậu đã bước sang tuổi thất thập.

- Ảnh 2.

Nữ diễn viên diễn cảnh Thái hậu bị tai biến cực kỳ tốt.

- Ảnh 3.
- Ảnh 4.

Jang Young Nam đặc biệt gây ấn tượng khi khắc họa khí chất của một người nắm quyền lực lớn trong hoàng cung. Từng ánh nhìn, cử chỉ, nhân vật đã toát lên sự uy nghiêm và sức ép đối với những người xung quanh. Trong số các phân đoạn được khán giả bàn luận nhiều nhất có cảnh Thái hậu bị tai biến với những biểu hiện cơ thể vô cùng chân thực. Khả năng kiểm soát biểu cảm và hình thể của Jang Young Nam khiến những phân cảnh này trở nên đầy sức nặng, góp phần nâng tầm cảm xúc cho bộ phim.

- Ảnh 5.

Thần thái đỉnh nóc kịch trần của Jang Young Nam khi vào vai.

Sinh năm 1973, Jang Young Nam hiện là nghệ sĩ trực thuộc JAM Entertainment. Cô bắt đầu sự nghiệp từ sân khấu kịch trước khi chuyển sang hoạt động mạnh mẽ ở lĩnh vực phim truyền hình và điện ảnh. Chính nền tảng sân khấu vững chắc đã giúp nữ diễn viên sở hữu khả năng nhập vai linh hoạt, có thể hóa thân vào nhiều kiểu nhân vật với độ thuyết phục cao.

- Ảnh 6.

Jang Young Nam là gương mặt rất quen thuộc với khán giả yêu phim Hàn.

- Ảnh 7.

Trong suốt sự nghiệp, Jang Young Nam đã tham gia 107 dự án bao gồm cả phim truyền hình lẫn điện ảnh. Bề dày kinh nghiệm ấy giúp cô trở thành một trong những nữ diễn viên thực lực hàng đầu của màn ảnh Hàn Quốc hiện nay. Trước The East Palace, Jang Young Nam cũng ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như Our Unwritten Seoul, Love Next Door, Crash Course in Romance và Confidential Assignment 2: International. Với màn trình diễn xuất sắc trong vai Thái hậu, cô tiếp tục chứng minh vì sao mình luôn là cái tên được các đạo diễn tin tưởng mỗi khi cần một diễn viên có khả năng "gánh" những vai diễn nặng ký.

Sai lầm phải trả giá hơn 3 nghìn tỷ từ tiền túi của nữ diễn viên SN 1981
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

mỹ nhân

Jang Young Nam

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

01:01
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

01:27
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

01:16
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại