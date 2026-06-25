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Mỹ nam đẹp nhất thế giới và một “dòng sông quê” với World Cup

Mộc Cam
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Có đẹp trai đến mấy thì mỹ nam này cũng không cứu nổi tình huống “quê xệ” này.

Trận đấu giữa Hàn Quốc và Nam Phi tại bảng A World Cup 2026 khép lại với kết quả khiến nhiều người hâm mộ bóng đá châu Á tiếc nuối. “Những chiến binh Taegeuk” nhận thất bại 0-1 trước đại diện châu Phi, qua đó đánh rơi trọn 3 điểm trong một trận cầu căng thẳng. Tuy nhiên, bên cạnh diễn biến trên sân cỏ, mạng xã hội lại nhanh chóng tìm ra một “nhân vật phụ” chiếm sóng không kém các cầu thủ chính là V (BTS).

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V đang trở thành tâm điểm chú trên mạng xã hội sau trận đấu giữa Hàn Quốc và Nam Phi

Lý do đến từ một buổi livestream chớp nhoáng của nam thần tượng trên nền tảng giao lưu với người hâm mộ ngay trước giờ bóng lăn. Trong đoạn live, V xuất hiện với tạo hình rất đời thường, mặc áo ba lỗ, ở nhà chuẩn bị theo dõi đội tuyển Hàn Quốc thi đấu. Không sân khấu hoành tráng, không outfit cầu kỳ, chỉ vài phút trò chuyện ngẫu hứng cũng đủ khiến cộng đồng fan chú ý. Đặc biệt, khoảnh khắc khiến đoạn live được chia sẻ rầm rộ là khi V nửa đùa nửa thật gửi lời nhắn đến các ARMY Nam Phi.

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Trong buổi ngắn trước trận đấu của đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup, V cho biết anh định xem xong trận đấu của đội tuyển nước mình rồi mới đi ngủ, đồng thời đoán rằng chắc hẳn cũng có nhiều ARMY đang theo dõi trực tiếp giống anh. Sau đó, nam idol hài hước nhứn gửi đến các người hâm mộ tại Nam Phi: “Chúng ta hãy fair-play với nhau nhé, các bạn ARMY Nam Phi ơi. Hơi tiếc một chút nhưng chiến thắng thì tụi mình xin phép mang về nha. Mình xin lỗi”.

Bởi chỉ ít lâu sau lời tuyên bố chắc nịch ấy, Hàn Quốc thua Nam Phi 0-1. Từ chỗ cổ vũ đầy khí thế, V bỗng rơi vào tình huống “quê xệ” không thể đáng yêu hơn. Cộng đồng mạng lập tức cắt lại đoạn live, ghép với tỷ số trận đấu và biến biểu cảm tự tin của nam thần tượng thành loạt meme gây cười. Nhiều bài đăng trêu V “tiên tri ngược”, “vừa xin phép mang chiến thắng về thì đội nhà để lại 3 điểm cho đối thủ” nhanh chóng được chia sẻ trên khắp mạng xã hội.

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Dù vậy, nếu có một người “quê” mà vẫn khiến dân mạng không nỡ chê, đó có lẽ là V

Dù vậy, nếu có một người “quê” mà vẫn khiến dân mạng không nỡ chê, đó có lẽ là V. Trong đoạn live, visual mộc mạc của thành viên BTS tiếp tục trở thành chủ đề được bàn tán. Không cần make-up đậm hay tạo hình biểu diễn, nam idol vẫn gây chú ý với gương mặt sáng, đường nét sắc nét và thần thái tự nhiên. Nhiều fan đùa rằng nhan sắc đã “cứu” toàn bộ màn dự đoán lệch kết quả của anh.

Vốn là một trong những mỹ nam nổi bật nhất Kpop, V nhiều lần được nhắc đến trong các bảng xếp hạng gương mặt điển trai thế giới. Sức hút visual của anh không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn ở cảm giác rất riêng: vừa nghệ sĩ, vừa gần gũi, có lúc lạnh lùng nhưng cũng có thể cực kỳ ngẫu hứng. Chính vì vậy, chỉ một buổi live ngắn trước trận đấu cũng đủ tạo hiệu ứng lan truyền lớn.

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V cùng BTS sẽ góp mặt trong màn trình diễn giữa giờ của trận chung kết World Cup 2026 sắp tới

Sự việc càng được chú ý bởi V không phải cái tên xa lạ với sức nóng toàn cầu. Là thành viên của BTS, nhóm nhạc nam hàng đầu Kpop, nam idol vốn đã có độ nhận diện vượt khỏi phạm vi âm nhạc Hàn Quốc. Ở thời điểm World Cup 2026 đang diễn ra, BTS cũng là một trong những cái tên được quan tâm đặc biệt khi nhóm đang trong tour diễn vòng quanh thế giới ARIRANG, đồng thời được công bố sẽ góp mặt trong màn trình diễn giữa giờ của trận chung kết World Cup 2026 cùng Madonna và Shakira. Vì vậy, chỉ một khoảnh khắc V lên sóng cổ vũ đội nhà cũng đủ kéo theo sự chú ý lớn từ cộng đồng fan quốc tế.

Ảnh: X/IG

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Tags

World Cup

V (BTS)

mỹ nam đẹp nhất thế giới

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