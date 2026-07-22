Mỹ muốn 'chơi lớn' với Iran

Mỹ đang lên kế hoạch cho một cuộc chiến tranh quy mô lớn hơn với Iran.

Lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ.

Hãng RT dẫn nguồn từ tờ Washington Post đưa tin, Mỹ và Iran đang đứng trên bờ vực của một cuộc xung đột toàn diện. Theo các nguồn tin của tờ báo, Mỹ đang tăng cường lực lượng không quân tại Trung Đông.

Cảnh báo này được đưa ra sau khi Lầu Năm Góc xác nhận ít nhất 4 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng sau khi lực lượng Iran tiến hành các cuộc tấn công trả đũa vào các cơ sở quân sự của Mỹ trong khu vực.

Lực lượng Mỹ đã bị tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran nhiều lần trong tuần qua, làm bị thương hàng chục binh sĩ và làm hư hại một số máy bay trực thăng Black Hawk.

Cũng theo báo Mỹ, khi cả hai bên leo thang các cuộc tấn công vào các mục tiêu dân sự và quân sự, Lầu Năm Góc đang tăng cường số lượng máy bay quân sự ở Trung Đông.

Một quan chức Mỹ giấu tên nói: "Mỹ đang lên kế hoạch cho một cuộc chiến tranh quy mô lớn hơn", đồng thời cảnh báo nỗ lực quân sự của Mỹ sẽ bị hạn chế bởi nguồn cung cấp tên lửa và hệ thống đánh chặn đang cạn kiệt, vốn đã được sử dụng số lượng rất lớn trong các giai đoạn trước của cuộc chiến.

"Chúng tôi không có đủ trang thiết bị để duy trì các hoạt động một cách an toàn, và tôi không nghĩ Nhà Trắng nhận thức được điều đó", một quan chức Mỹ nói với tờ Washington Post.

Các chuyên gia quân sự được trích dẫn trong báo cáo cho biết Mỹ vẫn chưa chuẩn bị cho các hoạt động trên bộ tiềm tàng bên trong Iran, một lựa chọn mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từ chối loại trừ.

Hôm 18/7, Mỹ đã thông báo với Israel rằng họ sẽ gửi thêm hàng chục máy bay tiếp nhiên liệu để chuẩn bị cho việc mở rộng các hoạt động chống lại Iran.

Nguồn tin này cho biết thêm, ông Trump đã được đưa ra một số lựa chọn quân sự mới, bao gồm các cuộc tấn công vào các nhà máy điện của Iran và các cuộc tấn công tiếp theo vào các địa điểm hạt nhân để chôn vùi kho uranium làm giàu của Iran sâu hơn nữa.

Saeid Golkar, một chuyên gia về các cơ quan an ninh của Iran, nói với tờ Wall Street Journal rằng tình hình có nguy cơ vượt khỏi tầm kiểm soát hoàn toàn.

Ông nói: "Tình hình leo thang này đang nhanh chóng trở nên nghiêm trọng và mất kiểm soát. Có nguy cơ chúng ta sẽ quay trở lại một cuộc chiến tranh tổng lực ngay cả khi cả hai bên đều không muốn điều đó".

Một phân tích của báo Mỹ cho thấy "một chiến thắng quân sự quyết định của Mỹ trước Iran dường như còn rất xa vời".

Đồng quan điểm, Sina Toosi, một chuyên gia cao cấp tại Trung tâm Chính sách Quốc tế, cảnh báo một chiến dịch trên bộ "trong điều kiện nắng nóng gay gắt mùa Hè chống lại một lực lượng quân sự được huy động toàn diện và một dân số phần lớn ủng hộ nỗ lực chiến tranh, sẽ là một canh bạc mạo hiểm hiếm có, gần như chắc chắn sẽ dẫn đến một thảm họa lịch sử".

Trong khi đó, bất chấp những lời đảm bảo của Tổng thống Trump rằng Mỹ đã làm suy yếu tiềm lực chiến tranh của Iran, một số hãng truyền thông Mỹ đưa tin Mỹ đang ngày càng lo ngại về khả năng ngày càng cao của quân đội Iran trong việc xuyên thủng phòng không Mỹ bằng các cuộc tấn công tên lửa.

Khi được RT hỏi về khả năng leo thang chiến tranh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei, cho biết: "Trách nhiệm hoàn toàn thuộc về Mỹ".

Ông tiếp tục kêu gọi các cường quốc trong khu vực "ngăn chặn Mỹ sử dụng lãnh thổ và cơ sở vật chất của họ để tấn công" Iran, đồng thời khẳng định các cuộc tấn công trả đũa của Iran là để tự vệ.

Tình hình leo thang hiện nay diễn ra sau sự sụp đổ của thỏa thuận ngừng bắn mong manh hồi đầu tháng này do căng thẳng leo thang ở eo biển Hormuz.

Ông Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn "đã kết thúc", gọi các nhà lãnh đạo Iran là "những kẻ bệnh hoạn" và đe dọa tái áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với tuyến đường thủy này.

Bộ Ngoại giao Iran gọi các cuộc tấn công mới của Mỹ là "vi phạm nghiêm trọng" bản ghi nhớ ngừng bắn, đồng thời tuyên bố lực lượng vũ trang nước này sẽ bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia.