HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Mỹ khuyến cáo công dân rời Nga 'ngay lập tức'

Phương Anh/VTC News
|

Đại sứ quán Mỹ tại Nga cho biết đang theo dõi tình hình và giữ khuyến cáo công dân Mỹ rời khỏi Nga ngay lập tức, cũng như không đến Nga.

Theo Newsweek, Đại sứ quán Mỹ tại Nga đang theo dõi các thông tin báo chí về một trường hợp tử vong bị nghi do bệnh dịch hạch thể phổi (pneumonic plague), cùng với các biện pháp đóng cửa bệnh viện và cách ly có thể liên quan tại khu vực Irkutsk.

Trong tuyên bố hôm 6/10, Đại sứ quán Mỹ không đưa ra cảnh báo du lịch mới, cũng không thay đổi khuyến cáo hiện tại của Bộ Ngoại giao Mỹ ở cấp độ 4, trong đó yêu cầu công dân Mỹ không đến Nga vì bất kỳ lý do gì. Khuyến cáo này được ban hành ngày 29/12/2025.

“Chính phủ Mỹ có khả năng hạn chế trong việc hỗ trợ công dân Mỹ tại Nga, đặc biệt là bên ngoài Moskva. Khuyến cáo du lịch cấp độ 4 (không đi du lịch) đối với Nga của Bộ Ngoại giao vẫn có hiệu lực và nêu rõ rằng công dân Mỹ đang ở Nga nên rời đi ngay lập tức. Công dân Mỹ dự định đến Nga một lần nữa được khuyến cáo mạnh mẽ không nên đi”, tuyên bố nêu.

- Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

WHO nói chưa ghi nhận ca dịch hạch tại Irkutsk

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết chính quyền Nga đã thông báo rằng chưa có trường hợp dịch hạch nào được ghi nhận tại Irkutsk. Tính tới ngày 6/10, nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của một nữ nhân viên phòng thí nghiệm vẫn chưa được xác nhận.

Vụ việc thu hút sự chú ý quốc tế sau khi các thông tin ban đầu trên truyền thông liên hệ cái chết của Daria Shipilova với bệnh dịch hạch thể phổi - một dạng dịch hạch ảnh hưởng đến phổi và có thể lây lan qua các hạt phát tán trong đường hô hấp.

WHO cho biết, dịch hạch thể phổi có thể gây tử vong trong vòng 18-24 giờ sau khi xuất hiện triệu chứng nếu không được điều trị. Tuy nhiên, các loại kháng sinh thông thường có thể điều trị hiệu quả bệnh này nếu được sử dụng sớm.

Mặc dù vẫn còn nhiều điều chưa chắc chắn, đánh giá ban đầu của WHO cho rằng nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng ở Irkutsk ở mức “trung bình đến thấp”, ở Nga nói chung là thấp và tại khu vực châu Âu thuộc WHO là rất thấp. WHO cho biết đánh giá này có thể thay đổi khi có thêm thông tin.

"Bác thương con, cắt hết mấy cục u này cho con nhé!”: Lời nói khiến bác sĩ xúc động của bé trai 4 tuổi
Tags

Đại sứ quán Mỹ

Bộ Ngoại giao Mỹ

Who

Irkutsk

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

01:09
Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

01:14
Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

02:06
“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

03:31
Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

02:24
Mưa lớn bất thường, nước tràn vào nhà dân, giao thông tê liệt

Mưa lớn bất thường, nước tràn vào nhà dân, giao thông tê liệt

01:04
Nghẹt thở giây phút nữ du khách bị cướp giữa ban ngày, CA tóm gọn kẻ thủ ác sau 10 giờ

Nghẹt thở giây phút nữ du khách bị cướp giữa ban ngày, CA tóm gọn kẻ thủ ác sau 10 giờ

00:49
Mazda sẽ tiếp tục làm xe điện dùng nền tảng Trung Quốc

Mazda sẽ tiếp tục làm xe điện dùng nền tảng Trung Quốc

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại