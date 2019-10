Mỹ điều máy bay do thám thực hiện nhiệm vụ trên bán đảo Triều Tiên

Mạng lưới theo dõi các hoạt động của máy bay Aircraft Spots ngày 10/10 cho biết Mỹ đã điều máy bay do thám E-8C bay đến các khu vực gần bán đảo Triều Tiên.



Theo Aircraft Spots, những máy bay này có nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo liên quan đến Triều Tiên.

Hãng tin Yonhap dẫn thông báo của Aircraft Spots đăng tải trên Twitter cho hay 2 máy bay do thám E-8C đã tới căn cứ không quân Kadena tại tỉnh Okinawa, Nhật Bản vào ngày 6/10 để "nối lại các nhiệm vụ ở bán đảo Triều Tiên."

Theo Aircraft Spots, máy bay này đã bay qua Nhật Bản ngày 9/10 và sau đó cùng ngày lại cất cánh một lần nữa từ căn cứ quân sự trên để thực hiện "một nhiệm vụ trên bán đảo Triều Tiên ."

Đây là lần đầu tiên Mỹ điều máy bay do thám tới căn cứ quân sự Kadena của Nhật Bản kể từ đầu năm 2018, mặc dù Mỹ thường điều máy bay do thám RC-135W Rivet Joint tới thủ đô Seoul của Hàn Quốc và các khu vực xung quanh, với tần suất gia tăng thời gian gần đây để tăng cường do thám Triều Tiên.

Động thái triển khai máy bay E-8C của Mỹ diễn ra sau khi Triều Tiên ngày 2/10 phóng thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM), mang tên Pukguksong-3.

Là nền tảng cho hoạt động chỉ huy và kiểm soát trên không, cũng như các hoạt động theo dõi và do thám, máy bay E-8C được cho là có khả năng theo dõi sát sao các hoạt động di chuyển quân cũng như thiết bị quân sự của Triều Tiên, bao gồm tên lửa và đạn pháo.