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Mỹ chuẩn bị thiết lập trường bắn mô phỏng thực tế ở chiến trường Ukraine

Hoàng Vân
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Ngày 23/6, Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll cho biết, Mỹ sẽ thiết lập ít nhất 2 trường bắn trong nước mô phỏng thực tế chiến trường ở Ukraine.

Mỹ thiết lập trường bắn mô phỏng UAV chiến tranh ở Ukraine năm 2026 - Ảnh 1.

Các binh sĩ Ukraine cầm UAV đánh chặn.

“Chỉ trong vòng 4 đến 6 tháng tới, chúng ta có thể tạo ra một loại chiến tranh điện tử và toàn bộ môi trường tranh chấp. Chúng ta cũng có thể thấy các nhà sản xuất UAV và các nhà chế tạo công cụ chống UAV cùng tham gia với nhau.

Chúng tôi cũng muốn binh lính có thể đến đó để họ có thể nâng cao kỹ năng và làm việc trực tiếp với các nhà phát triển”, Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll nói với giới báo chí tại một sự kiện ngành do quân đội tổ chức.

Theo tờ Washington Post, Lầu Năm Góc đang tích cực tìm kiếm các công ty có khả năng sản xuất 300.000 UAV cảm tử giá rẻ và sẵn sàng chi 54,6 tỷ USD vào năm tới cho chương trình chiến tranh bằng UAV mở rộng.

Việc sử dụng rộng rãi UAV giám sát và tấn công trong cuộc xung đột ở Ukraine đã tạo ra những "vùng tiêu diệt" rộng lớn dọc theo tiền tuyến, với cả hai bên đều sử dụng phương tiện bay này để đẩy lùi các cuộc tấn công cơ giới và thực hiện hoạt động quân sự sâu vào lãnh thổ đối phương.

Đầu tháng 6/2026, Phó Thủ tướng Nga Denis Manturov cho biết, các công ty trong nước hiện có khả năng sản xuất hơn 15.000 UAV FPV mỗi ngày, tăng từ khoảng 15.000 chiếc mỗi tháng vào năm 2023.

Nga cảnh báo, việc phương Tây cung cấp công nghệ UAV và các loại vũ khí khác cho Ukraine khiến NATO trở thành một bên tham gia trên thực tế vào cuộc xung đột, và có nguy cơ leo thang hơn nữa.

Theo RT
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Tags

Ukraine

RT

Denis Manturov

UAV chiến tranh

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