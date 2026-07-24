Ngày 24/7, đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết, chính phủ nước này đã quyết định áp thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Nga ở mức 12,5%.

Mỹ áp thuế nhập khẩu 12,5% đối với hàng hóa từ Nga.

"Đại diện Thương mại Mỹ đã quyết định áp thuế 12,5% đối với các sản phẩm của Nga", thông báo được đăng tải trên Công báo Liên bang nêu rõ.

Các mức thuế này sẽ có hiệu lực lúc 00h01 (giờ Mỹ) ngày 24/7.

Quyết định áp đặt rào cản thuế quan được đưa ra ở cấp cao nhất của chính phủ nước cộng hòa Bắc Mỹ này.

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) giải thích, biện pháp này được thực hiện theo chỉ thị của Tổng thống Donald Trump.

Chúng sẽ thay thế các mức thuế tạm thời toàn cầu đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ được áp dụng từ ngày 24/2 trong thời hạn 150 ngày.

Đối với hàng hóa đang trong quá trình vận chuyển, các mức thuế này sẽ có hiệu lực vào ngày 28/7.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng chính thức áp dụng các mức thuế nhập khẩu mới từ 10-12,5% đối với hàng hóa từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Động thái được đưa ra với lý do các quốc gia này chưa thực thi đủ nghiêm các biện pháp ngăn chặn lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng.

Theo TASS



