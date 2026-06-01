MXH phát sốt vì nàng tiên cá đẹp nhất thế giới: Nét nào ra nét đó, ngắm 1000 lần vẫn kinh ngạc

Không thể tìm ra người thứ 2 sở hữu nhan sắc cực phẩm này.

Đoạn clip trích từ Mặt Nạ Hoa Hồng đang được chia sẻ trở lại trên mạng xã hội khiến nhiều khán giả không khỏi sửng sốt trước nhan sắc của Marian Rivera. Dù chất lượng hình ảnh không quá sắc nét theo tiêu chuẩn hiện nay, gương mặt của nữ diễn viên vẫn không hề bị lu mờ. Điều đặc biệt ở Marian là cô sở hữu kiểu ngũ quan rất đậm nét: đôi mắt lớn và sâu, hàng chân mày sắc sảo, sống mũi cao thanh thoát, bờ môi đầy đặn cùng đường xương hàm gọn gàng. Từng đường nét đều hiện diện rõ ràng nhưng khi kết hợp lại lại tạo nên tổng thể hài hòa hiếm thấy, khiến người xem có cảm giác như đang ngắm một bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ.

Marian Rivera từ lâu đã được xem là biểu tượng sắc đẹp lớn nhất của Philippines. Truyền thông nước này nhiều lần gọi cô là "mỹ nhân đẹp nhất Philippines", trong khi nhiều bảng xếp hạng sắc đẹp quốc tế cũng thường xuyên đưa tên cô vào nhóm những gương mặt nổi bật nhất châu Á. Điều làm nên sức hút của Marian không chỉ là các đường nét đẹp theo tiêu chuẩn truyền thống, mà còn nằm ở sự pha trộn hiếm có giữa vẻ quyến rũ phương Tây và nét mềm mại của phụ nữ Á Đông. Mang trong mình hai dòng máu Tây Ban Nha và Philippines, nữ diễn viên sở hữu vẻ đẹp vừa sắc sảo, kiêu sa nhưng vẫn giữ được cảm giác dịu dàng, nữ tính. Nhiều bài viết thậm chí mô tả nhan sắc của Marian là vẻ đẹp vượt thời gian, gần như không bị ảnh hưởng bởi tuổi tác.

Công chúng đặc biệt ngưỡng mộ là Marian bởi cô thuộc số ít mỹ nhân được đánh giá vẫn giữ được những nét đẹp tự nhiên đặc trưng suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Từ thời MariMar, Vũ Điệu Hoang Dã, Mặt Nạ Hoa Hồng cho đến hiện tại, gương mặt cô gần như không thay đổi quá nhiều. Có lẽ cũng vì vậy mà sau gần hai thập kỷ, mỗi khi hình ảnh của cô được được lại, công chúng vẫn dành cho Marian những mỹ từ như nữ thần, tuyệt tác nhan sắc hay gương mặt đẹp không tìm thấy bản sao thứ hai.

Bên dưới đoạn clip đang lan truyền, hàng loạt bình luận bày tỏ sự kinh ngạc trước nhan sắc của Marian Rivera. Nhiều người cho rằng đây là một trong số rất ít mỹ nhân sở hữu gương mặt "nét nào ra nét đó", đẹp đến mức xem đi xem lại hàng trăm lần vẫn không thấy chán. Một số khán giả còn hài hước gọi cô là "Marian Nguyễn" bởi độ nổi tiếng và mức độ được yêu mến tại Việt Nam không hề thua kém bất kỳ ngôi sao trong nước nào.

Một số bình luận của netizen:

- Ôi Marien Nguyễn lòng em, nàng tiên cá của em.

- Buồn cười fan nước ngoài toàn thắc mắc tại sao dân mình gọi cổ là Marien Nguyễn.

- Quả nhan sắc đó tới giờ vẫn cứ đẹp, bảo AI còn tin ý.

- Marien cười là không ai đẹp bằng bả nữa luôn.

- Thề là chiếc nhan sắc tự nhiên này, chỉ có một trên đời.

Marian Rivera sinh năm 1984 tại Madrid (Tây Ban Nha), mang trong mình hai dòng máu Tây Ban Nha và Philippines. Trước khi trở thành ngôi sao hàng đầu làng giải trí Philippines, cô từng học ngành Tâm lý học và có thời gian làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, nhờ ngoại hình nổi bật, Marian sớm bén duyên với nghề người mẫu quảng cáo rồi lấn sân sang diễn xuất. Bước ngoặt lớn nhất đến vào năm 2007 khi cô đảm nhận vai chính trong phiên bản Philippines của MariMar. Bộ phim tạo nên cơn sốt khắp châu Á, đưa Marian từ một diễn viên trẻ trở thành ngôi sao hạng A của màn ảnh nhỏ Philippines.

Sau thành công của MariMar, Marian Rivera liên tục củng cố vị thế "nữ hoàng phim giờ vàng" với hàng loạt tác phẩm đình đám như Dyesebel, Darna, Amaya, Temptation of Wife, My Beloved, Carmela... Không chỉ thành công trên màn ảnh nhỏ, cô còn ghi dấu ấn ở lĩnh vực điện ảnh với các bộ phim như You To Me Are Everything, My Bestfriend's Girlfriend, Ang Panday 2, Rewind và Balota. Trong nhiều năm liền, Marian được xem là một trong những ngôi sao có sức ảnh hưởng lớn nhất Philippines, đồng thời nhiều lần dẫn đầu các cuộc bình chọn mỹ nhân đẹp nhất và gợi cảm nhất quốc gia này.

Đặc biệt, nhắc đến Marian Rivera, khán giả châu Á thường nhớ ngay đến vai nàng tiên cá Dyesebel trong bộ phim cùng tên phát sóng năm 2008. Đây là một trong những vai diễn mang tính biểu tượng nhất trong sự nghiệp của cô, giúp tên tuổi Marian phủ sóng rộng khắp nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Hình ảnh nữ diễn viên với mái tóc dài, gương mặt đẹp như tượng tạc và chiếc đuôi cá lấp lánh từng trở thành ký ức tuổi thơ của cả một thế hệ khán giả. Đến tận hôm nay, không ít người hâm mộ vẫn ưu ái gọi Marian Rivera là "nàng tiên cá đẹp nhất thế giới" hay "nàng tiên cá đẹp nhất màn ảnh" bởi nhan sắc được cho là quá hoàn hảo khi hóa thân thành nhân vật huyền thoại này.

Ở thời điểm hiện tại, dù không còn hoạt động dày đặc như giai đoạn đỉnh cao, Marian Rivera vẫn là một trong những ngôi sao được yêu mến nhất Philippines. Năm 2023, cô gây tiếng vang với bộ phim điện ảnh Rewind, tác phẩm trở thành hiện tượng phòng vé tại Philippines. Năm 2024, cô trở lại màn ảnh nhỏ với My Guardian Alien. Đến năm 2026, Marian tiếp tục đánh dấu bước đi mới khi nhận vai chính trong series gốc Behind Closed Doors của Prime Video, cho thấy sức hút bền bỉ của ngôi sao đã gần 20 năm đứng trên đỉnh cao danh vọng.