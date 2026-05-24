Mức khoán phụ cấp với cán bộ thôn, tổ dân phố được đề xuất tăng bao nhiêu?

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất tăng mức khoán quỹ phụ cấp từ ngân sách nhà nước, đồng thời thống nhất còn 3 chức danh người hoạt động không chuyên trách tại thôn, tổ dân phố.

Bộ Nội vụ đề xuất sắp xếp lại thôn, tổ dân phố theo tiêu chí quy mô số hộ gia đình; đồng thời đề xuất chế độ, chính sách với người hoạt động không chuyên trách tại thôn, tổ dân phố.

Theo Bộ Nội vụ, việc sửa đổi nhằm phù hợp với yêu cầu sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy và khối lượng công việc ngày càng lớn ở cơ sở.

Hiện nay, chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố được thực hiện chủ yếu theo Nghị định số 33/2023/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 10-6-2023, có hiệu lực từ ngày 1-8-2023.

Theo quy định hiện hành, mỗi thôn, tổ dân phố được bố trí không quá 3 chức danh gồm: Bí thư chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng Ban công tác Mặt trận. Trường hợp kiêm nhiệm chức danh thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm theo quy định của địa phương.

Về mức khoán quỹ phụ cấp, Điều 34 Nghị định 33/2023/NĐ-CP quy định ngân sách nhà nước khoán quỹ phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố theo 2 nhóm.

Cụ thể, đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên; thôn, tổ dân phố thuộc xã biên giới, hải đảo; hoặc thuộc địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự theo quy định của pháp luật thì được khoán quỹ phụ cấp bằng 6 lần mức lương cơ sở/tháng. Đối với các thôn, tổ dân phố còn lại, mức khoán bằng 4,5 lần mức lương cơ sở/tháng.

Hiện mức lương cơ sở đang áp dụng là 2,34 triệu đồng/tháng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP của Chính phủ ban hành năm 2024. Theo đó, quỹ phụ cấp hiện hành tương ứng khoảng 14,04 triệu đồng/tháng đối với thôn, tổ dân phố có yếu tố đặc thù và khoảng 10,53 triệu đồng/tháng đối với các địa bàn còn lại.

Trong khi đó, theo dự thảo mới đang được Bộ Nội vụ lấy ý kiến, cơ cấu 3 chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố tiếp tục được giữ ổn định, gồm Bí thư chi bộ, Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố và Trưởng Ban công tác Mặt trận.

Đáng chú ý, Bộ Nội vụ đã đề xuất tăng mức khoán quỹ phụ cấp từ ngân sách nhà nước. Theo đó, đối với các thôn có từ 700 hộ gia đình trở lên hoặc tổ dân phố có từ 1.000 hộ gia đình trở lên; các thôn, tổ dân phố thuộc địa bàn trọng điểm quốc phòng, khu vực biên giới, hải đảo sẽ được khoán quỹ phụ cấp tăng từ 6 lần lên 8 lần mức lương cơ sở. Đối với các thôn, tổ dân phố còn lại, mức khoán tăng từ 4,5 lần lên 6,5 lần mức lương cơ sở.

Khi mức lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng từ ngày 1-7 và dự thảo được thông qua, quỹ phụ cấp sẽ có nhiều thay đổi. Cụ thể, với mức khoán bằng 8 lần lương cơ sở, thôn, tổ dân phố có yếu tố đặc thù sẽ được khoán khoảng 20,24 triệu đồng/tháng. Đối với nhóm còn lại, mức khoán bằng 6,5 lần lương cơ sở sẽ tương ứng khoảng 16,45 triệu đồng/tháng.

So với mức khoán hiện hành đang áp dụng theo lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng, tổng quỹ phụ cấp mỗi thôn, tổ dân phố có thể tăng thêm từ khoảng 5-6 triệu đồng/tháng tùy nhóm địa bàn.

Bộ Nội vụ cho biết việc tăng phụ cấp nhằm phù hợp với thực tế sau sắp xếp thôn, tổ dân phố, khi quy mô dân số, số hộ gia đình và khối lượng công việc tại cơ sở đều tăng lên đáng kể. Nhiều địa bàn hiện nay phải quản lý lượng dân số lớn, xử lý đồng thời nhiều nhiệm vụ liên quan an ninh trật tự, chuyển đổi số, hòa giải cơ sở, quản lý cư trú, tuyên truyền chính sách và các phong trào tại địa phương.

Dự thảo cũng tiếp tục giao UBND cấp tỉnh căn cứ mức khoán từ ngân sách trung ương và khả năng cân đối ngân sách địa phương để trình HĐND cùng cấp quyết định mức phụ cấp cụ thể đối với từng chức danh, phụ cấp kiêm nhiệm cũng như mức hỗ trợ đối với các chức danh khác ở thôn, tổ dân phố theo quy định pháp luật liên quan. Do đó, dù khung khoán tăng lên, mức hưởng cụ thể của từng chức danh vẫn phụ thuộc vào quyết định của từng địa phương.

Ngoài phụ cấp, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố hiện còn được hưởng một số chế độ khác theo Nghị định 33/2023/NĐ-CP như được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ; được hỗ trợ khi kiêm nhiệm chức danh; đồng thời được hưởng bảo hiểm y tế trong một số trường hợp theo quy định pháp luật hiện hành.