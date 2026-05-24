Bắt Vi Thị Minh Anh SN 2008 cùng 3 đối tượng khác

Ngày 23/5, Công an TP Hà Nội cho biết, trước đó, vào khoảng 2h ngày 13/5, Công an phường Đại Mỗ nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại một căn nhà trong ngõ 125 phố Đại Linh mở nhạc công suất lớn, có biểu hiện gây mất an ninh trật tự.

Ngay sau đó, lực lượng Công an phường đã khẩn trương kiểm tra hành chính địa điểm trên.

Các đối tượng tại hiện trường (Ảnh: Công an Hà Nội).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 4 đối tượng gồm cả nam và nữ đang trong trạng thái “phê” ma túy gồm: Tạ Đắc Phúc (SN 1992, trú tại Đại Linh), Vi Thị Minh Anh (SN 2008), Nguyễn Viết Nhật Long (SN 2007) và Nguyễn Khắc Hoan (SN 2001), cùng trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội.

Kết quả test nhanh cho thấy cả 4 đối tượng đều dương tính với chất ma túy.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Phúc khai nhận do còn ma túy nên đã rủ cả nhóm tiếp tục sử dụng. Để kéo dài cuộc vui, Phúc còn chủ động liên hệ mua thêm ma túy của một đối tượng tên Nguyễn Khắc Đạt với giá 2,2 triệu đồng để cả nhóm cùng sử dụng.

Tang vật thu giữ gồm 1,066 gam Ketamine cùng nhiều dụng cụ liên quan như đĩa sứ, ống hút và thẻ nhựa có dính ma túy.

Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ, khởi tố các đối tượng về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo Điều 255 Bộ luật Hình sự.

Riêng đối tượng Nguyễn Khắc Đạt vắng mặt tại địa phương, lực lượng Công an phường Đại Mỗ đang tiếp tục xác minh, truy bắt để xử lý theo quy định.